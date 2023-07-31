Космический вор недалеко от Земли: злая звезда крадет у своей планеты самое ценное

С помощью космического телескопа Хаббл ученые обнаружили, что планета, в 4 раза больше Земли по размерам, теряет свою атмосферу.

Согласно новому исследованию, опубликованному в издании The Astronomical Journal, недалеко от Земли происходит масштабная космическая кража. Звезда с помощью своего сильного излучения испаряет атмосферу планеты, которая находится очень близко, пишет Space.

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Близкая к Земле планета

Звезда красный карлик под названием AU Микроскопа расположена на расстоянии в 32 световых года от Земли, а это считается очень близко по космическим меркам. Вокруг этой звезды вращается планета под названием AU Микроскопа b, которую обнаружили еще в 2020 году.

Планета находится на расстоянии в 9,6 млн км от звезды, что примерно в 15 раз ближе, чем расстояние от Земли до Солнца. При этом полный оборот вокруг звезды планета, которая в 4 раза больше Земли, совершает примерно за 8 дней.

Новое исследование было направлено на изучение этой экзопланеты, но ученые получили очень важные данные о том, как себя ведут молодые красные карлики. Хотя такие звезды являются более холодными, чем наше Солнце и имеют меньший размер, они намного сильнее проявляют свою активность. То есть они имеют невероятно сильное излучение. Но звезде AU Микроскопа всего 23 млн лет, а потому астрономы получили новый взгляд на поведение такого типа звезд в молодом возрасте.

Космическая кража

Во время наблюдения за планетой AU Микроскопа b ученые обнаружили нечто необычное. Оказалось, что от экзопланеты удаляется много ее планетарного материала. Как показал анализ данных, красный карлик своим излучением повлиял на то, что атмосфера планеты постепенно испаряется. На звезде происходят постоянные сильные вспышки, которые в 1000 раз мощнее, чем самые сильные вспышки на Солнце. Выброшенный поток энергии и плазмы как бы сдувает атмосферу AU Микроскопа b.

С помощью космического телескопа Хаббл ученые обнаружили, что планета, в 4 раза больше Земли по размерам, теряет свою атмосферу Фото: NASA

Хотя подобный процесс не является чем-то новым, ученые впервые стали свидетелями такого исчезновения атмосферы на обычной планете. Первые наблюдения такого атмосферного испарения были связаны с мирами, известными как горячие Юпитеры – это одни из один из самых редких типов экзопланет в нашей галактике. Но о таких планетах ученые знают очень мало, а потому нельзя обобщить процесс испарения атмосфер, если речь идет о планетах другого типа.

Необычное поведение звезды AU Микроскопа

По словам ученых, подобные исчезновения атмосфер потенциально является одними из самых влиятельных эволюционных процессов для большинства экзопланет. Как показало исследование, AU Микроскопа выбрасывает мощные потоки излучения на планету не всегда в очень большом объеме. И кажется, что звезда в какие-то периоды "злится" и выплескивает весь "негатив" на AU Микроскопа b.

Ученые сейчас работают над несколькими теориями, объясняющими происходящее и предполагают, что через несколько миллиардов лет планета AU Микроскопа b может выглядеть, как Меркурий или Нептун. В первом случае это произойдет, если вся атмосфера все же исчезнет, а во втором случае – если останется хотя бы нижний слой.

Странное поведение звезды AU Микроскопа ученые планируют также изучить с помощью космического телескопа Уэбб.

Фокус уже писал о том, что согласно новой теории, гигантские ускорители частиц помогли создать Вселенную такой, какой мы ее знаем. Новое исследование предполагает, что гигантские пузыри сформировали все фундаментальные силы природы через несколько мгновений после Большого взрыва.