Невероятная любовь матери. Таинственные существа кормят детей своей плотью, чтобы они стали сильнее

Цецилианские матери отращивают специальный слой кожи, который детеныши могут пожирать молочными зубами в процессе взросления.

Цецилии — странные и весьма загадочные существа, похожи на огромных червей или крохотных змей, но на самом деле они являются безногими амфибиями, менее известными родственниками лягушек и саламандр. Эти существа ведут весьма скрытный образ жизни и, как правило, скрываются от человеческих глаз в почве или руслах ручьев, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученым впервые удалось изучить микробиом червяг и они обнаружили нечто любопытное. По словам старшего автора исследования, куратора герпетологии в Музее Флориды Дэвида Блэкбери, они с коллегами обнаружили, что цецилианские матери специально отращивают жировой слой кожи, чтобы их дети могли отрывать и пожирать его с помощью своих молочных зубов. Исследователи полагают, что этот жировой слой служит не только источником питания, но также является стартовым набором для формирования собственного микробиома детенышей.

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Исследователи отмечают, то немногое, что сегодня исследователям известно о червягах, вызывает еще большее любопытство. Оказывается, эти таинственные существа могут быть весьма любящими родителями, особенно в разрезе земноводных. Однако оказалось, что лишь некоторые виды цециллий кормят свое потомство кожной едой — лишь те, что имеют уникальные приспособленные молочные зубы, которые и позволяют им отрывать и поглощать плоть.

Не секрет, что многие животные так или иначе передают следующему поколению микробиомы через родительскую заботу — однако новое исследование является первым прямым доказательством, что это происходит и у земноводных.

Несмотря на то, что червяги весьма загадочны, их родительские навыки делают их лучшими объектами для изучения этого явления, чем любые другие более известные амфибии. Дело в том, что предыдущие исследования микробиома амфибий в действительности дали слишком мало результатов. Это связано с тем, что весьма немногие виды лягушек и саламандр проявляют свою родительскую заботу, помимо откладывания яиц.

В то же время детеныши червяг в действительности получают значительную заботу от своих матерей. Ученые обнаружили, что даже по завершению периода кожного вскармливания мать и ее дети часто остаются вместе.

Цецилии Congo caecilians Фото: Florida Museum

По словам герпетолога из Университета Флориды Марселя Талла Куэте, когда ученым удается найти яйца, они всегда находят и мать. Исследователи отмечают, что им еще не доводилось обнаружить подростка без присмотра матери.

В ходе исследования ученые изучили виды Congo caecilian, Herpele squalostoma, обитающие в Центральной Африке и проявляющие материнскую заботу. Ученые собрали образцы кожи и кишок нескольких червяг: 14 молодых особей и 15 взрослых. Далее они секвенировали живущие в образцах бактерии, а также бактериальные колонии, находившиеся в окружающей среде.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что бактерии из окружающей среды были наименее важным источником для молодых цецилий. В то же время ученые обнаружили, что микробиомы кожи и кишечника подростков были по крайней мере частично схожи с материнскими.

Авторы исследования полагают, что полученные ими результаты могут пролить свет на и без того загадочную жизнь червяг и это может играть важную роль для расширения нашего понимания биологии этого вида, а также его биологической роли.

Ранее Фокус пиал о том, что ученые обнаружили, что черепахи и червяги умеют разговаривать.