Падение Второго храма: монета возрастом 2 тыс. лет рассказывает о еврейском восстании (фото)

Израильские исследователи сделали открытие в национальном парке "Город Давида", которое проливает свет на разрушение Второго храма. Они представили находку в национальный день траура еврейского народа и день поста в память о разрушении Первого и Второго храмов.

Тиш’а бе-ав имеет историческое значение, поскольку знаменует собой кульминацию еврейского восстания против римлян, что привело к катастрофическому поражению при возведении стен Второго храма и его последующему разрушению от рук римских солдат. Этот ежегодный день поста занимает мрачное место в еврейском календаре и ассоциируется с неизбежной трагедией, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В центре внимания этой находки — редкая монета с надписью "За свободу Сиона", с отверстием в центре, что свидетельствует о том, что ее, вероятно, носили как кулон. На ней также изображены три гранаты — узнаваемый символ, который использовался на израильском фунте до 1980 года, а с другой стороны над ивритской буквой, указывающей на первый год восстания, и надписью "пол шекеля", обозначающей ее стоимость, изображен кубок.

Эта монета служит конкретным доказательством еврейского восстания против римлян и означает, что поклонение в Храме продолжалось даже во время бурного периода еврейского восстания.

Франческо Айец "Разрушение Иерусалимского храма" Фото: Wikipedia

Во времена Второго храма паломники были обязаны платить в пользу Храма налог в размере пол шекеля, что делает эту находку свидетельством того, что религиозные практики продолжались, несмотря на восстание.

Корни Великого восстания можно проследить в эскалации религиозной напряженности и обременительном налогообложении еврейского населения, кульминацией которого стало ограбление Второго храма и захват римлянами выдающихся еврейских политических и религиозных деятелей.

В ответ римляне собрали четыре легиона, подкрепленные войсками Агриппы, с целью подавить восстание. Прибытие этих легионов в Иерусалим в 70 г. н. э. ускорило четырехмесячную осаду города.

По словам историка Тита Флавия Иосифа, опустошение Иерусалима было настолько полным, что не осталось ничего, что указывало бы на то, что там кто-то когда-то жил. После серии ожесточенных боев весь город и Второй храм сравняли с землей, навсегда изменив ход истории.

Ранее Фокус писал, как археолог нашел библейское царство Давида и выдвинул противоречивые теории об "обычном" пастухе.

А также мы рассказывали о подробностях сожжения Храма Соломона, которые обнаружили ученые.