Лечебные тракторы Перкинса: почему врачи думали, что эти металлические стержни могут вылечить все

В истории медицины существует множество необоснованных утверждений и экстравагантных концепций. Часто можно услышать о шарлатанах, которые маскируются под медицинских экспертов, продавая сомнительные лекарства, однако бывают случаи, когда настоящие медики искренне верят в эффективность своих методов лечения.

В 1796 году врач из Коннектикута, по имени Элиша Перкинс, изобрел особое устройство, известное как "металлические тракторы Перкинса". Эти инструменты, изготовленные в виде двух удлиненных металлических стержней в форме капли, один из которых сделан из железа, а другой — из латуни, обладали чудодейственной целебной силой, пишет IFLScience.

По словам Перкинса, простое прикосновение этих так называемых тракторов к коже потенциально может вылечить целый ряд болезней, начиная от воспаления и эпилепсии и заканчивая ревматизмом.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Они продавались парой за 25 континентальных долларов в США и 5 гиней в Британии, были доступны для всех, и для их использования не нужно было иметь никакой медицинской квалификации. Нужно было только приложить тракторы к пораженному участку, что делало их еще более привлекательными как простая панацея от всех болезней.

Свои медицинские знания Элиша Перкинс унаследовал от отца, Джозефа Перкинса, выпускника Йельского колледжа, который основал медицинскую практику в Норвиче, штат Коннектикут.

Поработав ассистентом отца, Элиша переехал в Плейнфилд, штат Коннектикут, где открыл собственную практику и даже основал медицинскую академию. Его медицинская карьера казалась успешной, пока "открытие" тракторов не принесло ему славу известного шарлатана.

Идея тракторов возникла у Перкинса во время хирургической операции, когда он заметил, что мышцы сокращаются при контакте с металлическим инструментом. Он экспериментировал с различными материалами, но только металлические предметы вызывали эту удивительную реакцию. Примерно в то же время он заметил, что пациенты испытывали меньшую боль, когда их десны разрезали металлическим ножом перед удалением зуба, а также когда он прикладывал металлические инструменты к воспаленным опухолям перед операцией.

Эмпирическим методом Перкинс испытал различные металлы и в конце концов остановился на комбинации латунных и железных стержней для своих тракторов.

Металлические тракторы Перкинса Фото: Geni via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Хотя тракторы поначалу столкнулись со скептицизмом и враждебностью со стороны некоторых кругов, особенно среди тех, кто уже настороженно относился к утверждениям сторонников животного магнетизма, они обрели огромную популярность в Америке и Европе.

В 1796 году Перкинс и его сын отправились в рекламный тур и опубликовали брошюры, в которых восхваляли открытие и эффективность тракторов. Положительные отзывы авторитетных врачей и общественных деятелей, включая одобрение Джорджа Вашингтона, который якобы приобрел пару тракторов для своей семьи, усилили доверие к ним. Успех был настолько большим, что тракторы стали своеобразной формой валюты, которую использовали для обмена на недвижимость, лошадей и кареты.

Тем не менее скептицизм не исчез. В 1797 году Медицинское общество Коннектикута исключило Перкинса как шарлатана, тогда как другие пытались понять механизмы, лежащие в основе работы тракторов.

Эксперименты проводили с использованием металлических инструментов и магнитов, которые давали похожие результаты. В 1800 году английский врач Джон Хейгарт протестировал "фиктивные тракторы", используя два деревянных стержня, замаскированных под металл, и получил те же самые результаты. Он пришел к выводу, что "весь эффект, несомненно, зависит от впечатления, которое можно произвести на воображение пациента".

В наше время этот эксперимент признали одним из самых первых проявлений эффекта плацебо. Врачи проводили различные тесты, чтобы развенчать популярность тракторов, и обнаружили, что все, что угодно, может давать подобные результаты, если пациент верит, что использует настоящие тракторы Перкинса.

Тем не менее они оставались коммерчески жизнеспособными еще некоторое время после смерти Элиши Перкинса в 1799 году.

Называть Перкинса просто шарлатаном было бы слишком упрощенно: он искренне верил в терапевтический потенциал своих идей, и многие его коллеги-медики разделяли его энтузиазм.

История о Перкинсе и его тракторах служит свидетельством способности медицинских идей развивать собственную мифологию, поскольку история переполнена представлениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, пока их ошибочность не будет разоблачена.

Ранее Фокус писал о карте, которая содержит то, о чем мир узнал позже. Ученые до сих пор не могут объяснить, как так произошло.

А также мы рассказывали о намерении ученых исследовать венецианский остров смерти.