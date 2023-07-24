Материал для фильмов ужасов. Ученые будут исследовать венецианский остров смерти (фото)

Вблизи Венеции расположен неприметный прямоугольный остров с жутким и загадочным прошлым. Этот остров, названный Лазаретто, расстроили в эпоху Возрождения с единственной целью — изолировать и содержать тех, кто страдал от чумы.

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Власти основали карантинную колонию на острове в 1423 году. В течение последующих веков она оставалась важным учреждением в Венеции, выдержав многочисленные волны чумы в течение бурных 16-го и 17-го веков. К сожалению, бесчисленное количество людей погибло на этом острове, и по сей день их останки свидетельствуют о мрачной истории, развернувшейся на его 2,53 гектара земли, пишет IFLScience.

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Венеция, будучи успешным центром торговли и коммерции, сталкивалась с повышенной уязвимостью к заносу и распространению инфекционных болезней. В 1630 году произошла вспышка чумы, приведшая к потере трети населения Венеции и Болоньи. Количество смертей стремительно росло, ежедневно унося сотни и сотни жизней. Некоторые исследователи даже утверждают, что эта катастрофическая вспышка была одной из причин значительного упадка Венеции с ее высокого статуса ренессансной сверхдержавы.

В расцвет своего использования Лазаретто находился под наблюдением сотен городских чиновников, которые пытались поддерживать разумный уровень гигиены, несмотря на ограниченные медицинские знания. Помещения тщательно проветривали и очищали с помощью дыма трав и соленой воды, а те, кто имел дело с потенциально загрязненными предметами, старательно мыли руки с уксусом, известным своими кислотными свойствами, убивающими микробы.

Недавно междисциплинарная группа исследователей из Университета Южной Флориды начала исследование. В центре их внимания — почти 900 человек, похороненные на острове в течение трех веков истории чумы. Они надеются исследовать эволюцию возбудителя, ответственного за постоянную угрозу, с которой сталкивалась Венецианская Республика.

Лазаретто находится всего в нескольких минутах плавания от венецианского Лидо и напротив бассейна Сан-Марко Фото: Chris 73/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Профессор Роберт Тикот, известный антрополог из Университета Южной Флориды, отметил важность этого исследования: "Это впервые, когда мы можем иметь набор последовательностей ДНК патогенов, присутствующих в одном месте, и параллельно наблюдать за изменениями ДНК в местных популяциях. Так мы впервые можем изучать коэволюцию патогенов и людей, несмотря на быстрые мутации современных вирусов или наличие вакцинированных людей".

Ведущий генетик, доцент Рейс Цзян из Колледжа общественного здоровья отметил ценность острова в этом исследовании: "Этот уникальный карантинный остров может содержать разрушительные возбудители чумы, возбудитель сифилиса и возбудитель сибирской язвы, передающийся от животных. Впервые на нем зафиксировано несколько патогенов, которые сосуществовали в человеческих популяциях в течение трех веков".

Ученые надеются, что их усилия не только раскроют тайны темной истории острова, но и прольют свет на сложные отношения между человеческой цивилизацией и инфекционными угрозами, которые определяли ее развитие в течение длительного времени.

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