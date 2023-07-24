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Технології та наука

Матеріал для фільмів жаху. Вчені досліджуватимуть венеціанський острів смерті (фото)

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Фото: Powermelon via Wikimedia Commons (CC0 1.0) | Ця покинута споруда на острові колись була лікарнею для багатих і знаменитих венеціанців

Поблизу Венеції розташований непримітний прямокутний острів з моторошним і загадковим минулим. Цей острів, названий Лазаретто, розбудували в епоху Відродження з єдиною метою — ізолювати та утримувати тих, хто страждав від чуми.

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Влада заснувала карантинну колонію на острові в 1423 році. Протягом наступних століть вона залишалася важливою установою у Венеції, витримавши численні хвилі чуми протягом буремних 16-го і 17-го століть. На жаль, незліченна кількість людей загинула на цьому острові, і донині їхні рештки свідчать про похмуру історію, що розгорнулася на його 2,53 гектара землі, пише IFLScience.

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Венеція, будучи успішним центром торгівлі та комерції, стикалося з підвищеною вразливістю до занесення та поширення інфекційних хвороб. У 1630 році стався спалах чуми, що призвів до втрати третини населення Венеції та Болоньї. Кількість смертей стрімко зростала, щодня забираючи сотні й сотні життів. Деякі дослідники навіть стверджують, що цей катастрофічний спалах був однією з причин значного занепаду Венеції з її високого статусу ренесансної наддержави.

У розквіт свого використання Лазаретто перебував під наглядом сотень міських чиновників, які намагалися підтримувати розумний рівень гігієни, попри обмежені медичні знання. Приміщення старанно провітрювали і очищали за допомогою диму трав і солоної води, а ті, хто мав справу з потенційно забрудненими предметами, старанно мили руки з оцтом, відомим своїми кислотними властивостями, що вбивають мікроби.

Нещодавно міждисциплінарна група дослідників з Університету Південної Флориди розпочала дослідження. У центрі їхньої уваги — майже 900 осіб, поховані на острові протягом трьох століть історії чуми. Вони сподіваються дослідити еволюцію збудника, відповідального за постійну загрозу, з якою стикалася Венеціанська Республіка.

Венеція, чума, збудник, патоген, хвороба, острів, карантин, колонія, рештки, аналіз, дослідження, історія, смерть, хворі, хвороба, еволюція Fullscreen
Лазаретто знаходиться всього за декілька хвилин плавання від венеціанського Лідо і навпроти басейну Сан-Марко
Фото: Chris 73/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Професор Роберт Тикот, відомий антрополог з Університету Південної Флориди, відзначив важливість цього дослідження: "Це вперше, коли ми можемо мати набір послідовностей ДНК патогенів, присутніх в одному місці, і паралельно спостерігати за змінами ДНК у місцевих популяціях. Так ми вперше можемо вивчати коеволюцію патогенів і людей, попри швидкі мутації сучасних вірусів або наявність вакцинованих людей".

Провідний генетик, доцент Рейс Цзян з Коледжу громадського здоров'я відзначив цінність острова в цьому дослідженні: "Цей унікальний карантинний острів може містити руйнівні збудники чуми, збудник сифілісу та збудник сибірської виразки, що передався від тварин. Вперше на ньому зафіксовано кілька патогенів, які співіснували в людських популяціях протягом трьох століть".

Вчені сподіваються, що їхні зусилля не лише розкриють таємниці темної історії острова, але й проллють світло на складні стосунки між людською цивілізацією та інфекційними загрозами, які визначали її розвиток протягом тривалого часу.

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