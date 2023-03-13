Самое ужасное место на Земле. Тайная и запутанная история острова Повелья

Повелья — это небольшой остров, расположенный между Венецией и Лидо в Венецианской лагуне. Его история — одна из самых темных и трагических во всей стране. Когда-то здесь была карантинная зона для жертв чумы, а впоследствии жестокое заведение для душевнобольных.

Related video

Остров Повелья — один из самых известных в Италии, однако его репутация не такая уж радужная. Впервые о нем упоминается в 421 году, когда жители Падуи и Эсте спасались бегством от нашествия варваров. Кроме того, его использовали как римский военный пост. В общем, остров оставался относительно мирным и предлагал много ресурсов для проживающих там. Так было до вспышки бубонной чумы в 18 веке, пишет Ancient Origins.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Повелья – это небольшой остров, расположенный между Венецией и Лидо в Венецианской лагуне Фото: Public Domain

Чума, также известная как Черная смерть, была очень заразной и смертельной болезнью, быстро распространявшейся по всей Европе, Азии и Африке. Итальянцы опасались, что эпидемия и дальше будет подвергать опасности жителей страны, а потому позже остров Повелья превратили в своеобразную карантинную зону для прибывающих в Венецию кораблей. Таким образом они пытались предотвратить дальнейшее распространение болезни.

Изолированность от материка позволяла сдерживать разрастание Черной смерти. По крайней мере, так тогда считалось, а потому всех, у кого подозревали наличие болезни, принудительно отправляли на остров для лечения и на карантин.

Всех, у кого подозревали наличие болезни, принудительно отправляли на остров для лечения и на карантин Фото: Public Domain

К сожалению, этот план не имел должной эффективности.

Больных чумой по большей части размещали в крупных общих зданиях, лазаретах, где их часто разделяли по полу и степени тяжести симптомов. Из-за этого они часто были переполненными, без должной санитарии и с плохой вентиляцией. Все эти бесчеловечные условия только помогали распространению болезни.

Гравюра 17 века с изображением Чумного врача. Жертвы чумы похоронены на острове Фото: James Mollison

Более того, самих больных лечили неэффективно, часто примитивными травяными средствами или кровопусканием, что также приводило к дальнейшему заражению.

Поэтому многие жертвы так и никогда не вернулись с острова. Рабочим приходилось хоронить тела прямо там. Считается, что между 18 и 19 веками на острове умерло и было похоронено более 160 000 человек.

Некоторые записи рассказывают, что для погребения тел прибегали к альтернативным методам, в частности сжигания. Или же их просто оставляли в одной большой куче для разложения.

Бесчеловечное заведение

Впоследствии остров превратили в место лечения для душевнобольных. Однако это также не помогало тем, кто нуждался в лечении и заботе. Напротив, все было гораздо хуже и ужаснее.

Вид на здание больницы на острове Фото: James Mollison

К сожалению, больница "прославила" остров своими бесчеловечными условиями и жестоким отношением к пациентам. Известно о невероятно большом количестве сообщений о серьезных издевательствах, халатности и варварских медицинских процедурах. Пациентов избивали, связывали и оставляли в одиночных камерах на долгие периоды.

Кроме этого, зафиксирована также электрошоковая терапия (она предполагает пропускание электрического тока через мозг, вызывающий короткий всплеск электрической активности, также известный как приступ, для облегчения симптомов некоторых психических расстройств), лоботомию и другие экспериментальные медицинские процедуры.

Все это повлекло за собой новые смерти в мучениях, а тела пациентов закапывали в той же земле на острове, где раньше хоронили жертв чумы.

Истории о привидениях выдуманы или нет?

Из-за темной и трагической истории считают, что здесь живут призраки Фото: James Mollison

Сейчас исследователи паранормальных явлений называют остров одним из самых ужасных мест на Земле. А темная и трагическая истории создает множество легенд о привидениях.

Многие верят, что духи жертв чумы и пациентов, умерших в таких жестоких условиях, все еще находятся на острове, поскольку это место олицетворяет столько смертей и страданий.

Известно о многочисленных сообщениях, рассказывающих о призраках и жутких звуках на острове, в частности крики, стоны и смех, доносящиеся из заброшенных зданий. Некоторые посетители испытывали страх или беспокойство на нем, а некоторые даже утверждали, что подверглись физическому нападению или их толкали невидимые силы.

Сейчас же остров является частной собственностью и закрыт для посещения, что и придает ему жуткую атмосферу. Он считается небезопасным, однако ето не сдерживает экстремалов и поборников правды нелегально его посещать.

Как бы там ни было, многие истории о привидениях, связанных с островом, основаны на слухах и легендах, а никаких научных доказательств, подтверждающих эти сверхъестественные явления, пока нет. Однако те, кто имел такой опыт, убеждены, что за этими слухами стоит правда.

Несмотря на его жуткое прошлое, люди, которые продолжают надеяться и верить в светлое будущее острова. Если повезет, то, возможно, на острове произойдут определенные изменения к лучшему.

Ранее Фокус рассказывал о самых страшных привидениях Шотландии. Известно, что замки — идеальное место для привидений. Кроме того, там могут быть подземелья, тайные комнаты, застенчивые и буквально скелеты в буквальном смысле в шкафах.