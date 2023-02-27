Повешены, преданы и замучены: самые страшные призраки Шотландии

Замки — идеальное место для привидений. Они довольно стары, иногда разрушаются, часто темные, возможно, заплесневевшие. Кроме того, там могут быть подземелья, тайные комнаты, пыточные и буквально скелеты в буквальном смысле в шкафах.

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Дэвид Вайнчок, эксперт по шотландским замкам, рассказал, что, по его оценкам, в стране насчитывается около 2 000 замков, даже если большинство из них сегодня являются руинами. Однако есть много старых домов с башнями, которые все еще стоят, и почти все, как часто утверждают, являются потенциальным домом для привидений, ведьм, призрачных животных и всевозможных жутких проявлений. Вот несколько самых страшных замков Шотландии, о которых рассказывает Grunge.

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Висельник башни Аллоа

[ + – ] Еще в 1907 году в книге о домах с привидениями Британии записали, что Аллоа проклят Фото: Michael Garlick/Wikipedia/CC BY-SA 4.0

По данным Национального фонда Шотландии, башня Аллоа является старейшей и самой сохранившейся замковой крепостью во всей Шотландии. Ее построили в 1300-х годах, когда ее задачей была защита паромной переправы через реку Форт. В 1700-х годах башню значительно обновил Джон Эрскин, шестой граф Мар, семья которой была управителями башни на протяжении многих поколений.

Еще в 1907 году в книге о домах с привидениями Британии было записано, что Аллоа проклят. Говорят, что территория замка до отказа заполнена привидениями. Среди известных привидений, найденных на территории, — призрачный человек, прикованный цепями в подземелье, чья обглоданная нога постоянно ухаживает за духом служанки; молодая девушка, оказавшаяся в ловушке в колодце в Большом зале; повешенный мужчина в Солнечной комнате, чье присутствие вызывает у посетителей ощущение, будто их душат. Также в годовщину пожара соседнего особняка Аллоа в 1800 году посетители башни утверждали, что чувстовали там запах дыма и гари.

Призрачный рыцарь замка Блэкнесс

[ + – ] Название замка уместно, поскольку кажется, что над этим местом висит занавес тьмы Фото: Unoquha/Wikipedia/CC BY-SA 4.0

Замок Блэкнесс в Западном Лотиане на берегу залива Ферт-оф-Форт построен в 15 веке и в последующие годы служил крепостью, тюрьмой, артиллерийским укреплением, королевским замком и съемочной площадкой для кинофильмов. Он стал местом съемок фильмов 2018 года "Мария, королева Шотландии" и "Король-изгнанник", а также нескольких сцен в сериале "Аутлендер".

Название замка уместно, поскольку кажется, что над этим местом висит занавес тьмы. В дополнение к общей ауре зла, окружающего темные каменные стены и центральную Тюремную башню, посетители замка сообщали, что слышали странные звуки, словно в соседних комнатах таскали или бросали мебель. Когда эти звуки исследовали, то не смогли найти их источник, но звуки начинались снова, как только комнаты пустели. Однако, пожалуй, самый известный случай появления привидений произошел в конце 1990-х годов, когда женщина посетила замок со своими сыновьями и столкнулась лицом к лицу с привидением, одетым в полное доспехи, гневно погнавшееся за ней из Тюремной башни с мечом.

Кабинет с привидениями замка Броди

[ + – ] Длинную историю замка можно увидеть в разных исторических архитектурных стилях, применяемых в разных крыльях здания, от средневекового до викторианского Фото: Michael Grmek/Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Замок Броди в Морее, Шотландия, находится во владении клана Броди с 1500-х годов, хотя земли принадлежали им еще с 1100-х годов. Длинную историю замка можно увидеть в разных исторических архитектурных стилях, применяемых в разных крыльях здания, от средневекового до викторианского. Замок также известен своей обширной коллекцией произведений искусства, книг и мебели, а также раскидистым и красочным садом, который окружает замок и насчитывает более 100 видов нарциссов.

Однако, несмотря на такой жизнерадостный внешний вид, замок является домом для многих привидений, включая призрачного солдата, которого можно найти в одной из гостиных, призрака леди Маргарет Броди, погибшей во время пожара в замке в 1786 году, и маленькой призрачной собачки, которой можно увидеть, когда он бежит в направлении детской комнаты. Одна из самых известных жутких историй замка рассказывает, что в 19 веке граф Броди путешествовал по Швейцарии, а домашняя прислуга слышала шорохи и стоны в его замкнутом кабинете. На следующий день выяснилось, что граф умер в Швейцарии накануне вечером, но, очевидно, его привидение имело в своем кабинете дома незавершенную работу.

Белый олень замка Бродик

[ + – ] Замок Бродик на протяжении веков был важным оборонным объектом на острове Арран в Ферт-оф-Клайде Фото: Sir Gawain/Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Замок Бродик на протяжении веков являлся важным оборонительным объектом на острове Арран в Ферт-оф-Клайде. Это место, вероятно, впервые использовали в качестве укрепления викинги до того, как здесь построили замок в 13 веке, который строился до 17 века, а затем был значительно расширен и отреставрирован в 19 веке. За это время замок переходил из рук в руки между англичанами, шотландцами и парламентской армией Оливера Кромвеля, но сегодня он принадлежит Национальному фонду Шотландии и открыт для посетителей.

На территории замка есть несколько жутких мест, среди которых скрытая комната, открытая в 1977 году, которая, как полагают, была подземельем замка, а также Баварский летний дом — флигель в окружающем парке, выглядящий как нечто из мрачной сказки. Но настоящие сверхъестественные явления приходят в виде трех известных привидений замка: появляющегося в библиотеке мужчины Серой Дамы, которую считают призраком одной из трех жертв чумы, умершей от голода в подземелье, и Белого Оленя, призрачного оленя, который, за преданиями, появляется на территории замка только тогда, когда глава семьи Гамильтонов – традиционных владельцев замка – скоро должен умереть.

Кровавый лебедь замка Клоузберн

[ + – ] Известно, что в замке случаются некоторые стандартные призрачные явления, которых можно ожидать в старом родовом доме, например призрачная женщина в черной одежде и собаки, которые часами лают на невидимых привидений Фото: Kirkpatrick/Wikipedia/CC BY 2.5

На официальном сайте замка Клоузберн в Дамфрисе отмечено, что это старейший дом-башня в Шотландии, который до сих пор находится в жилом состоянии, а его история уходит в 1232 году, когда шотландский король Александр II подарил эту землю семье Киркпатрик. Башня использовалась исключительно в оборонных целях до 1748 года, когда Киркпатрик переехал к ней после того, как их соседний особняк сгорел. Хотя замок был капитально отремонтирован, чтобы стать подходящим семейным домом, многие элементы первоначальной крепости остались даже по сей день, включая железные ворота, большие залы и подземелья.

Известно, что в замке случаются некоторые стандартные призрачные явления, которых можно ожидать в старом родовом доме, например призрачная женщина в черной одежде и собаки, которые часами лают на невидимых привидений. Однако, пожалуй, интереснейшая история связана с предсмертной приметой, характерной для семьи Киркпатрик. Согласно легенде, много лет назад Роберт Киркпатрик застрелил из арбалета лебедя, плававшего на окружающем замок озере. С тех пор лебедь с окровавленной грудью появляется на озере перед смертью или несчастьем, постигшим кого-то из членов семьи Киркпатрик.

Зеленая и Белая Леди замка Кратес

[ + – ] Замок Кратес берет свое начало на земле, которую Роберт Брюс подарил семье Бернеттов в 1323 году Фото: BBC

Если вы достаточно читали о местах с привидениями, то поймете, что у многих из них живут призраки женщин, которых просто называют "Леди", и в этом списке вы увидите немало из них. Замок Кратес в Абердиншире дает вам отличную возможность для двойного удовольствия, поскольку в нем есть как Белая Леди, так и Зеленая Леди. Замок Кратес берет свое начало на земле, которую Роберт Брюс подарил семье Бернеттов в 1323 году. Семья построила башню замка на этой земле в 1596 году и владела им, пока не передала его Национальному фонду в 1951 году, удерживающему его по сей день.

Из двух женских привидений Белая Леди менее известна, но говорят, что она является привидением невесты молодого лендлорда Бернетта, которую отравила ее злобная будущая свекровь, которая сама упала замертво, когда ей показалось, что она увидела призрак девушки. Белая Леди появляется в годовщину ее смерти. Личность Зеленой Леди не определена, но считается, что это молодая дочь Бернеттов, забеременевшая от конюха. После того, как она родила, ее отец разозлился, и девушка с ребенком исчезли. В 19 веке скелет младенца обнаружили под камином, тем самым, возле которого можно увидеть призрачную женщину в зеленом с младенцем на руках.

Туманные конюшни замка Драм

[ + – ] Самое известное привидение этого замка – это Анна Форбс Ирвин, жена 20-го лейрда Ирвина Фото: Ikiwaner/Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Еще один замок, стоящий на территории, принадлежащей древнему семейному роду, получивший его в дар от Роберта Брюса, — это замок Драм, дом с башней, стоящей в Абердиншире еще с 1323 года, когда он был подарен Уильяму де Ирвину. На протяжении веков замок неоднократно ремонтировали и расширяли, в том числе достраивали большую усадьбу, ставшую домом для потомков Вильяма, известных после его смерти как Ирвины. В 1600-х годах Ирвины пережили тяжелые финансовые времена, которые только ухудшились, когда они поддержали проигравшую в якобитских восстаниях сторону в начале 1700-х годов. Однако в 19 веке дела у них пошли к лучшему, и, как и многие другие шотландские замки, замок Драм сейчас принадлежит Национальному фонду.

Самый известный призрак этого замка — это Анна Форбс Ирвин, жена 20-го лейрда Ирвина. Говорят, что в конюшнях и саду возле них можно услышать смех женщин, даже когда там никого нет. По коридорам раздаются непонятные тяжелые шаги, а в спальне холоднее, чем в остальном доме, и постельное белье передвигается, даже когда комната заперта. В 2014 году камера, реагирующая на движение, сфотографировала таинственный туман за пределами замка, который многие считают привидением.

Призрачный флейтист замка Дантрун

[ + – ] В подтверждение легенды говорят, что во время реконструкции замка в 19 веке был обнаружен скелет, полностью целый, за исключением пары отсутствующих рук Фото: Patrick Mackie/Wikipedia/CC BY-SA 2.0

Замок Дантрун построен в 12 веке на северном побережье озера Лох-Кринан в графстве Аргайл и является одним из старейших в Шотландии, где постоянно проживают люди. Официальный сайт замка не скрывает своей репутации места с привидениями, называя его привидение "хорошо подтвержденным".

Общество клана Маккалум-Малколм объясняет легенду, которая окружает это старинное здание: во время гражданской войны в Англии в 1600-х годах военный отряд клана Макдональд со своим волынщиком наткнулся поздно ночью на замок Дантрун, который в то время удерживали Кэмпбеллы. Эти два клана враждовали между собой, поскольку оказались по разные стороны фронта гражданской войны. Макдональды осадили замок и захватили его, после чего вождь Макдональдов отправился на следующую битву, оставив лишь нескольких охранников и волынщика. Кэмпбеллам удалось восстановить контроль над замком и убить всех людей Макдональдов, кроме волынщика. Позже, когда главарь Макдональдов плыл назад через залив к Дантруну, волынян заиграл песню над водой, чтобы предостеречь его не высаживаться в Дантруне. Когда Кэмпбеллы поняли, что сделал волынщик, они отрубили ему руки и оставили истекать кровью в качестве наказания.

История свидетельствует, что на протяжении веков после войны посетители замка слышали таинственную музыку волынки, которая отдавалась над водой. В подтверждение легенды говорят, что во время реконструкции замка в 19 веке был обнаружен скелет, полностью целый, за исключением пары отсутствующих рук.

Пропитанная кровью лестница замка Фрейзер

[ + – ] Говорят, что на кухне раздается детский смех и пение, даже когда на территории нет детей Фото: Wikipedia

Замок Фрейзер является одним из самых больших домов-башен во всей Шотландии. Он был построен шестым лордом Фрейзером между 1575 и 1636 годами и содержит все удобства, которые можно ожидать от жуткого замка: люки, потайные лестницы, шпионские норы и всякие другие вещи, которые могли бы доставить хлопот Скуби и его банде. И Скуби действительно придется провести расследование, ведь замок Фрейзер якобы является домом для нескольких известных привидений. Согласно легенде, какая-то принцесса останавливалась в замке Фрейзер в так называемой Зеленой комнате, где она по каким-то причинам была жестоко убита. Ее тело спустили с лестницы башни, оставив кровавый след, запятнавший ступеньки. Кровь бедной принцессы так глубоко пропитала лестницу, что ее пришлось обить остающимися там и по сей день деревянными панелями.

Следующим самым известным призраком Фрейзера является призрак леди Бланш Драммонд, умершей от туберкулеза в 1874 году, и чей дух, как говорится, бродит по территории и лестнице замка в черном платье. Также есть сообщения о том, что посетители и работники замка слышали непонятные звуки, доносившиеся из Большого зала замка, в частности смех и музыку. Говорят, что на кухне раздается детский смех и пение, даже когда на территории нет детей.

Плакучие камни замка Файви

[ + – ] Существует также Серая Леди, которую считают леди Мельдрум, умершей в замке в 13 веке и попросившей похоронить ее в тайной комнате в одной из башен замка Фото: Ikiwaner/Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Замок Файви находится в Абердиншире, где, как считается, его построил шотландский король Вильгельм Лев в 13 веке. Сначала он был королевской крепостью примерно до 1390 года, после чего перешел в руки разных кланов. Этот замок известен как одно из самых обитаемых привидениями мест по всей Шотландии. Как и в некоторых других шотландских замках, у Файви есть Зеленая Леди. Считается, что это дух дамы Лилиас Драммонд, умершей от разбитого сердца после того, как ее муж изменил ей с ее кузиной, когда Лилиас не смогла родить наследника мужского пола. Говорят, что она бродит по залам, постанывая от боли и оставляя странный аромат роз.

Существует также Серая Леди, которую считают леди Мельдрум, умершей в замке в 13 веке и попросившей похоронить ее в тайной комнате в одной из башен замка. Ее останки были найдены в 1920 году и перенесены на кладбище, и она, очевидно, очень расстроилась из-за этого. В замке также находятся три плачущих камня — камни, использованные в строительстве замка, которые, по преданию, были взяты из священных мест захоронений, и которые мокрые, когда все остальные камни сухие, и наоборот. Легенда гласит, что известный пророк Томас Ример провозгласил, что замок проклят через эти камни.

Монстр замка Глэмис

[ + – ] Известный писатель сэр Вальтер Скотт останавливался в замке в 1790 году и сообщил, что в замке есть тайная комната, содержащая еще одну тайну Фото: Public Domain

Замок Глэмис — один из самых известных замков Шотландии, в значительной степени благодаря тому, что в пьесе Шекспира Макбет главный герой живет в нем (исторический Макбет не жил), а шотландский король Малкольм II, вероятно, был убит именно там. Но замок Глэмис также известен совершенно отдельно от его шекспировских связей, в значительной степени благодаря легендам о чудовище. Известный писатель сэр Вальтер Скотт останавливался в замке в 1790 году и сообщил, что в замке есть тайная комната, содержащая еще одну тайну. Он не сказал, что это за тайна, но за прошедшие с тех пор столетия широко распространилась вера в то, что тайная комната замка служит тюрьмой для ужасного ребенка, который является настоящим наследником имения, но всю жизнь держали в плену.

Согласно некоторым показаниям, монстр Глэмиса — это "человек-лягушка", в то время как другие источники описывают его так: "Его грудь [была] огромной бочкой, мохнатой, как коврик, голова упиралась прямо в плечи, а руки и ноги были как игрушечные". На протяжении многих лет многие пытались найти тайную комнату монстра, но пока никому это не удалось.

Ведьмы из подвала замка Мензис

[ + – ] Свидетели отмечают множество проявлений, включая странные голоса, физические приступы со стороны невидимых существ Фото: Anne Burgess/Wikipedia/CC BY-SA 2.0

Замок Мензис — это замок 16 века близ села Аберфельди в Пертшире, где семья Мензис жила более пяти веков. Клан Мензис не поддержал восстание якобинцев, и замок был захвачен якобинцами в 1715 году. В 1746 году Бонни Принц Чарли, претендент на британский престол от династии Стюартов, которого поддерживали якобиты, остановился на две ночи в замке Мензис по дороге на битву при Каллодене, ставшую катастрофическим поражением якобитов. Естественно, это место считается очень населенным привидениями. Говорят, что в замке обитает Серая Леди, и это действительно так, как и многие другие странные явления.

Замок является популярным местом для исследователей паранормальных явлений уже более 40 лет. Свидетели отмечают множество проявлений, включая странные голоса, физические приступы со стороны невидимых существ. Некоторые посетители даже утверждают, что злые духи преследовали их, когда они возвращались из замка домой. Еще более интересны, однако, многочисленные наблюдения за тремя скупыми дамами, которые, как правило, собираются в мясном погребе и которых принято считать привидениями ведьмского шабаша.

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