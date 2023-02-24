Сестрицы Бабы Яги. Восемь страшных ведьм из древнего фольклора

Из всех появляющихся ночью существ, самыми известными, пожалуй, являются ведьмы. Эти кошмарные, убийственные и часто с наклонностями к каннибализму женщины появляются в фольклоре на протяжении тысячелетий.

Related video

Изучая европейский, азиатский или американский фольклор, можно встретить разные вариации одних и тех же кошмарных существ. Одними из таких являються ведьмы, ведь кого в детстве не пугали этими страшными историями о них. И хотя некоторые, такие как греческая Цирцея, всегда существовали только в легендах, многие из этого списка когда-то считались реальными. Более того, в некоторых частях света их боятся и по сей день, пишет Ancient Origins.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Нелли Лонгармс — квинтэссенция английской ведьмы

Когда кто-то представляет себе злую старую ведьму, первое, что приходит на ум, вероятнее всего, напоминает традиционные изображения Нелли Лонгармс. Легенда о Нелли Лонгармс происходит из Дарема, Англия. Ее описывали как сморщенную старуху с причудливо длинными, тонкими руками и буйными волосами.

Как и многие ведьмы из европейского фольклора, Нелли, по преданию, любила полакомиться детским мясом. Она пряталась под поверхностью озер и рек и затягивала проплывающих мимо детей все глубже на дно. Считалось, что иногда она выходила из воды и гуляла по сельским улицам, издавая странные звуки. Когда она натыкалась на любознательных детей, то пыталась заманить их в ближайшие водоемы.

Считается, что фольклор вокруг ведьм, таких как Нелли, происходит от старых языческих богов. Нелли, вероятно, начинала свою жизнь, когда ей поклонялись как старейшине, водяному духу или древнему божеству. В дохристианские времена она, вероятно, олицетворяла мудрость, старость и власть. Затем, когда времена изменились и христианские священники демонизировали старых богов, она стала больше ассоциироваться с дьявольскими силами и превратилась из прежнего божества в ужасного монстра.

Цирцея — прекрасная ведьма

Почти каждая культура на Земле имеет в своем фольклоре некую форму ведьмы, но не все они стары и сморщены. Некоторые из них, как говорится, были настоящими красавицами.

[ + – ] Цирцея, волшебница из греческой мифологии, фигурирующая в "Одиссее" Гомера, известна тем, что превращала людей в свиней Фото: Daniel Eskridge /Adobe Stock

Ведьма Цирцея — выдающийся персонаж гомеровской "Одиссеи", рассказы о греческом герое Одиссее и его людях, пытающихся вернуться домой после Троянской войны. Во время своего путешествия домой Одиссей столкнулся со многими препятствиями, самым привлекательным из которых является Цирцея.

Она была ведьмой, жившей на острове Эя. Красивая несовершеннолетняя богиня, Цирцея имела довольно своеобразное хобби. Она завлекала на свой остров моряков прекрасным певческим голосом, кормила их, а затем превращала в животных.

Когда Одиссей и его люди высадились на остров, Цирцея пригласила их в свой дворец на сказочный пир. Одиссей и горстка людей остаются на корабле, но остальные принимают приглашение. По дороге к дворцу моряки встречают удивительных покорных животных, которые не нападают и не убегают от них. Прибыв во дворец, все они, за исключением моряка, по имени Эврилох, набивают желудки удивительной пищей Цирцеи. Конечно, туда ведьма подлила одну из своих зелий, поэтому все моряки превратились в свиней.

Эврилоху удалось сбежать, чтобы предупредить Одиссея. С помощью богов Одиссею удается обмануть Цирцей, чтобы она вернула его людей, а также ложится с ней в постель. В конце концов, ведьма становится своеобразной союзницей, и Одиссей и его люди остаются ее гостями на следующий год. Когда Одиссей уходит, она подсказывает ему, куда идти дальше, чтобы он смог безопасно добраться до своего дома, Итак.

Асванг — самое страшное ночное чудовище

Ведьмы в азиатском и европейском фольклоре имеют одну общую черту — склонность к каннибализму. В филиппинском фольклоре одной из самых страшных ведьм является гибрид ведьмы, вампира и оборотня, известный как Асванг.

[ + – ] Вередог, одна из репрезентаций ведьмы Асванг Фото: Alguien/Adobe Stock

Асванг обычно описывают как ведьму в сочетании с другими существами, подобными существующим в европейском фольклоре. Иногда это "чистая" ведьма, иногда ведьма-вампир. Иногда — оборотень, а иногда — пожиратель внутренностей.

Большинство версий Асванг охотятся ночью, преследуя свою добычу, превращаясь в разные формы животных. После того, как она выследит свою очередную жертву, то сидит на крыше ее дома, пока все внутри крепко не уснут. Ожидая своей жертвы, она использует свой длинный, ловкий язык, чтобы "прочитать" людей внутри, подобно тому, как змея использует свой язык, чтобы проверить воздух.

После Асванг заходит в дом и, в зависимости от версии, либо выпивает все жизненные силы жертвы, либо выедает внутренности изнутри, либо съедает ее полностью. Самой смертоносной формой Асванг является ведьма, заключившая соглашение с демоном. Она проклинает невинных, заставляя предметы, такие как рис, кости или даже насекомые, исходить из всех отверстий тела.

Чедипе — любительница ног

Во многих фольклорных произведениях женщины не рождаются ведьмами, а становятся ими, ведя себя так, как культура того времени считала неприемлемым для женщин. Исторически ведьмы были способом демонизировать женщин и сделать их недостойными. Чедипе очень странный пример этого.

В индийском фольклоре Чедипе — это гибрид ведьмы и вампира, который появляется, когда женщина умирает неестественной смертью, например, во время родов или самоубийства. Или иногда просто когда умирает шлюха.

Чедипе описывают как вульгарную с виду женщину, которая блуждает по земле ночью верхом на тигре. Она выбирает дом для вторжения, а затем, полностью обнаженная, заставляет дверь открыться с помощью магии. Затем она накладывает заклятие на жильцов дома, погружая их в глубокий сон. После этого Чедипе начинает питаться. Как это делает? Конечно, сосет пальцы ног мужчин в доме. В зависимости от традиции, Чедипе может питаться либо всеми мужчинами, либо только самым сильным, либо только тем, кто ей больше не нравится в доме. На следующий день жертвы просыпаются с чувством беспокойства и опьянения, а их мужская сила высосана.

В большинстве версий Чедипе будет возвращаться и питаться одними и теми же жертвами, если они не получат медицинской помощи. Она будет возвращаться до тех пор, пока мужчина полностью не потеряет свою мужскую силу и не увянет насмарку. Если бы это было недостаточно жутко, по некоторым версиям, Чедипе насилует своих спящих жертв, что заставляет жену жертвы подозревать мужа в измене. Затем Чедипе питается страданиями своих жертв, когда их некогда счастливая супружеская жизнь распадается на части. В зависимости от версии она также может убивать своих жертв, вырывая им языки и истязая их, вставляя в их ротовые отверстия палки, которые пекут, как огонь.

Мума Падурий — защитница природы

Не все ведьмы европейского фольклора абсолютно злые. Некоторые из них, например Мума Падурий, на самом деле довольно дружелюбны. По крайней мере, время от времени.

Мума Падурий называет Румынию своим домом. Говорят, что в обычном виде она напоминает дородную старуху с выпученными глазами и жилистыми старыми руками. Она может менять форму, иногда она является старой женщиной, старым мужчиной, а иногда красивой молодой женщиной. В некоторых версиях ее фольклора она также может превращаться в монахиню или, что самое причудливое, в дерево.

В отличие от многих ведьм, Мума Падурий не каннибал. Большую часть своего времени она проводит, заботясь о лесных существах, выхаживающих больных животных своими снадобьями. Когда она находит потерявшегося в лесу ребенка, она, вероятнее всего, вернет его домой. Однако если это не ребенок, то он нападет на него.

[ + – ] Мума Падурий известна тем, что производит свои зелья и помогает всем существам в лесу Фото: IG Digital Arts / Adobe Stock

Мума Падурий по-настоящему опасна только тогда, когда люди плохо обращаются с лесом, ведь тогда она начинает мстить. Она нападет на любого, кто нанесет вред ее лесу. И это вполне понятно, поскольку она считается супругой легендарного Отца Леса.

Граи или Мойры

Хотя это и разные сущности, граи или мойры настолько схожи, что их часто отождествляют. В греческой мифологии граи (также известные как старые женщины, седые или серые ведьмы) были тремя злобными сестрами.

Говорят, что у них был один глаз и один зуб. Они были дочерьми морских божеств Цето и Форкис и родственниками еще более ужасных горгон. С рождения они имели вид трех пожилых седых женщин.

Выдающаяся их роль — в истории о Персее. Персей получил задачу убить горгону Медузу, и ему сказали, что для этого ему понадобятся три магических предмета. Персей обращается за помощью к ведьмам, но они ненавидят людей и отказываются помочь. Он заставляет их сказать ему, где находятся эти предметы, похитив их драгоценный глаз, что сделало их слепыми.

Говорили также, что граи обладають знаниями о неизвестном и могут читать человеческие судьбы, хотя и не могут их изменить. Именно поэтому их часто путают с мойрами. Мойры были олицетворением судьбы в греческой мифологии.

Они тоже были тремя сестрами: Клото, Лахесис и Атропос. Они были дочерями первобытной богини ночи Никс, что делает их одними из древнейших существ в греческой мифологии. Их задачей было прясть ткацкий станок судьбы, решая судьбы богов и людей.

Лугару — гроза всех морей

Лугару – еще один довольно странный пример ведьмы. Она предпочитает жаркий климат и происходит из карибского фольклора. Как и многие ведьмы из истории, она является сочетанием нескольких разных типов монстров.

Днем Лугару притворяется немощной, нелюдимой старой женщиной, которая хочет жить на окраинах городов. Однако с закатом она сдирает со своей старой кожи морщины и кладет их в ступу. Затем она путешествует по ночному небу в виде огненного шара в поиске жертв. Когда жертва найдена, Лугар возвращается к человеческой форме. Затем она уменьшается и проникает в дом своей жертвы через любую доступную трещину или замочную скважину.

Как и вампиры, Лугару выпивает кровь своих жертв обычно из рук, шеи или ног. Ее укус оставляет сине-черный след.

Если же Лугару выходит замуж, а ее жертва умирает, может произойти одна из двух вещей. Либо жертва становится такой же, либо ведьма сдирает с нее кожу и ворует ее личность.

Однако Лугару — не просто карибская вампирша-грабитель. Она также практикует черную магию и, как говорится, торгует кровью, которую она берет, с демоном, по имени Базил, в обмен на свои магические силы. К счастью, победить ее не так уж сложно.

Чтобы разоблачить ведьму, достаточно оставить миску с рисом, поскольку она обязана считать каждое зернышко. После того, как она разоблачена, герой должен ночью прийти к ней домой и высыпать полный сосуд соли, делит ее кожа. Кожа растворится, и она останется без формы.

Считается, что сходство лугара с ведьмами и вампирами европейского фольклора не случайно. Некоторые эксперты утверждают, что по всей вероятности, истории, привезенные на Карибы европейскими исследователями, помогли сформировать местный фольклор.

Баба Яга — местная легенда

Баба Яга, пожалуй, самая известная из всех ведьм мира. Она является архетипом европейской ведьмы: старая женщина, больше других ростом, с длинным кривым носом. Она живет в лесу в скромной маленькой избушке, и ее часто можно увидеть, когда она возится возле печи.

Однако этот скромный домик имеет интересную особенность. Ее дом передвигается в лесу на курьих ножках. Когда же пешком домой не дойти, она летает в небе на своей ступке, используя пестик как весло.

[ + – ] Баба Яга в свои ступе Фото: Elenlubny89/ CC BY 4.0

Баба Яга — персонаж славянского фольклора и, как и многие ведьмы, вероятнее всего, начинала как языческая богиня, в данном случае как богиня-мать земли или как местное божество мертвых, Ягай-баба. В основном Бабу Ягу изображали злой, которая ищет детей, чтобы добавить их в свою уху. В этой роли ее, как правило, используют как предостерегающую историю о случающемся, если дети плохо ведут себя.

Хотя мы склонны ассоциировать ведьм с европейским фольклором, правда заключается в том, что почти в каждой культуре на Земле есть своя версия ведьмы. Хотя изображения могут сильно отличаться, они часто имеют одинаковое использование в своей основе.

Ведьмы обычно используются в назидательных сказках. Очень часто эти обучающие истории сводятся к тому, что не стоит доверять женщинам или что женщины с определенными нежелательными чертами могут стать монстрами. Это сродни тому, как большинство монстров в греческой мифологии изображались женщинами и часто рождались с "нежелательными" чертами.

В других случаях ведьма имеет несколько менее сексистское происхождение. Считается, что многие европейские ведьмы начинали как языческие боги. Со временем, с помощью христианства, их демонизировали и превратили в нечто гораздо более темное.

Ранее Фокус писал, что не столько с перекрестками и почему их ассоциируют с соглашением с дьяволом.