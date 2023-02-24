Сестриці Баби Яги. 8 найстрашніших відьом із древнього фольклору

З усіх істот, що з'являються вночі, найвідомішими, мабуть, є відьми. Ці кошмарні, вбивчі і часто з нахилами до канібалізму жінки з'являються у фольклорі протягом тисячоліть.

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Вивчаючи європейський, азійський чи американський фольклор, можна зустріти різні варіації одних і тих самих кошмарних істот. Одними з таких є відьми, адже кого в дитинстві не лякали цими страшними історіями. І хоча дехто, як-от грецька Цирцея, завжди існував лише в легендах, багато хто з цього списку колись вважався реальним. Ба більше, в деяких частинах світу їх бояться і донині, пише Ancient Origins.

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Неллі Лонгармс — квінтесенція англійської відьми

Коли хтось уявляє собі злу стару відьму, перше, що спадає на думку, найімовірніше, нагадує традиційні зображення Неллі Лонгармс. Легенда про Неллі Лонгармс походить з Дарема, Англія. Її описували як зморщену стару жінку з химерно довгими, тонкими руками і буйним волоссям.

Як і багато відьом з європейського фольклору, Неллі, за переказами, любила поласувати дитячим м'ясом. Вона ховалася під поверхнею озер і річок та затягувала дітей, що пропливали повз неї, все глибше на дно. Вважалося, що іноді вона виходила з води і гуляла сільськими вулицями, видаючи дивні звуки. Коли вона натрапляла на допитливих дітей, то намагалася заманити їх у найближчі водойми.

Вважається, що фольклор навколо відьом, таких як Неллі, походить від старих язичницьких богів. Неллі, ймовірно, починала своє життя, коли їй поклонялися як старійшині, водяному духу або древньому божеству. У дохристиянські часи вона, ймовірно, уособлювала мудрість, старість і владу. Потім, коли часи змінилися і християнські священики демонізували старих богів, вона стала більше асоціюватися з диявольськими силами та перетворилася з колишнього божества на жахливого монстра.

Цирцея — прекрасна відьма

Майже кожна культура на Землі має у своєму фольклорі якусь форму відьми, але не всі вони старі та зморщені. Деякі з них, як кажуть, були справжніми красунями.

[ + – ] Цирцея, чарівниця з грецької міфології, що фігурує в "Одіссеї" Гомера, відома тим, що перетворювала людей на свиней Фото: Daniel Eskridge /Adobe Stock

Відьма Цирцея — визначний персонаж гомерівської "Одіссеї", оповіді про грецького героя Одіссея та його людей, які намагаються повернутися додому після Троянської війни. Під час своєї подорожі додому Одіссей зіткнувся з багатьма перешкодами, найпривабливішою з яких є Цирцея.

Вона була відьмою, яка жила на острові Ея. Вродлива неповнолітня богиня, Цирцея мала досить своєрідне хобі. Вона заманювала на свій острів моряків прекрасним співочим голосом, годувала їх, а потім перетворювала на тварин.

Коли Одіссей та його люди висадилися на острів, Цирцея запросила їх до свого палацу на казковий бенкет. Одіссей і жменька людей залишаються на кораблі, але решта приймають запрошення. Дорогою до палацу моряки натрапляють на дивовижних покірних тварин, які не нападають і не тікають від них. Прибувши до палацу, всі вони, за винятком моряка, на ім'я Еврілох, набивають шлунки дивовижною їжею Цирцеї. Звісно, туди ж відьма підлила одне зі своїх зілль, тож всі моряки перетворилися на свиней.

Еврілоху вдалося втекти, щоб попередити Одіссея. З допомогою богів Одіссею вдається обдурити Цирцею, щоб вона повернула його людей, і навіть лягає з нею в ліжко. Зрештою відьма стає своєрідною союзницею, і Одіссей та його люди залишаються її гостями на наступний рік. Коли Одіссей відпливає, вона підказує йому, куди йти далі, щоб він зміг безпечно дістатися до свого дому, Ітаки.

Асванг — найстрашніша нічна потвора

Відьми в азійському та європейському фольклорі мають одну спільну рису — схильність до канібалізму. У філіппінському фольклорі однією з найстрашніших відьом є гібрид відьми, вампіра та перевертня, відомий як Асванг.

[ + – ] Вередог, одна з репрезентацій відьми Асванг Фото: Alguien/Adobe Stock

Асванг зазвичай описують як відьму в поєднанні з іншими істотами, подібними до тих, що існують у європейському фольклорі. Іноді це "чиста" відьма, іноді відьма-вампір. Іноді — перевертень, а іноді — пожирач нутрощів.

Більшість версій Асванг полюють вночі, переслідуючи свою здобич, перевтілюючись у різні форми тварин. Після того, як вона вистежить свою чергову жертву, то сидить на даху її дому, поки всі всередині міцно не заснуть. Чекаючи на свою жертву, вона використовує свій довгий, спритний язик, щоб "прочитати" людей всередині, подібно до того, як змія використовує свій язик, щоб перевірити повітря.

Опісля Асванг заходить до будинку і, залежно від версії, або випиває всі життєві сили жертви, або виїдає нутрощі зсередини, або з'їдає її повністю. Найсмертоноснішою формою Асванг є відьма, яка уклала угоду з демоном. Вона проклинає невинних, змушуючи предмети, такі як рис, кістки або навіть комахи, виходити з усіх отворів тіла.

Чедіпе — любителька ніг

У багатьох фольклорних творах жінки не народжуються відьмами, а стають ними, поводячись так, як тогочасна культура вважала неприйнятним для жінок. Історично відьми були способом демонізувати жінок і зробити їх недостойними. Чедіпе є дуже-дуже дивним прикладом цього.

В індійському фольклорі Чедіпе — це гібрид відьми і вампіра, який з'являється, коли жінка помирає неприродною смертю, наприклад, під час пологів або самогубства. Або іноді просто коли вмирає повія.

Чедіпе описують як вульгарну на вигляд жінку, яка блукає по землі вночі верхи на тигрі. Вона обирає будинок для вторгнення, а потім, повністю оголена, змушує двері відчинитися за допомогою магії. Опісля вона накладає закляття на мешканців будинку, занурюючи їх у глибокий сон. Після цього Чедіпе починає харчуватися. Як вона це робить? Звісно ж, смокче пальці ніг чоловіків у будинку. Залежно від традиції, Чедіпе може харчуватися або всіма чоловіками, або лише найсильнішим, або лише тим, хто їй найбільше не подобається в будинку. Наступного дня жертви прокидаються з відчуттям неспокою та сп'яніння, а їхня чоловіча сила висмоктана.

У більшості версій, Чедіпе буде повертатися і харчуватися одними і тими ж жертвами, якщо вони не отримають медичної допомоги. Вона буде повертатися доти, поки чоловік повністю не втратить свою чоловічу силу і не зів'яне нанівець. Якби це було недостатньо моторошно, за деякими версіями, Чедіпе ґвалтує своїх сплячих жертв, що змушує дружину жертви підозрювати чоловіка у зраді. Потім Чедіпе живиться стражданнями своїх жертв, коли їхнє колись щасливе подружнє життя розпадається на частини. Залежно від версії, вона також може вбивати своїх жертв, вириваючи їм язики і катуючи їх, вставляючи в їхні ротові отвори палиці, які печуть, як вогонь.

Мума Падурій — захисниця природи

Не всі відьми європейського фольклору абсолютно злі. Деякі з них, як-от Мума Падурій, насправді досить доброзичливі. Принаймні, час від часу.

Мума Падурій називає Румунію своїм домом. Кажуть, що в звичайному вигляді вона нагадує огрядну стару жінку з виряченими очима та жилястими старими руками. Вона може змінювати форму, тож іноді вона є старою жінкою, старим чоловіком, а іноді красивою молодою жінкою. У деяких версіях її фольклору вона також може перетворюватися на черницю або, що найхимерніше, на дерево.

На відміну від багатьох відьом, Мума Падурій не канібал. Більшу частину свого часу вона проводить, піклуючись про лісових істот, виходжуючи хворих тварин своїми зіллями. Коли вона знаходить дитину, що загубилася в лісі, вона, найімовірніше, поверне її додому. Однак якщо це не дитина, то вона нападе на неї.

[ + – ] Мума Падурій відома тим, що виготовляє свої зілля і допомагає всім істотам у лісі Фото: IG Digital Arts / Adobe Stock

Мумія Падурій по-справжньому небезпечна лише тоді, коли люди погано поводяться з лісом, адже тоді вона починає мститися. Вона нападе на будь-кого, хто завдасть шкоди її лісу. І це цілком зрозуміло, оскільки вона вважається дружиною легендарного Батька Лісу.

Граї або Мойри

Хоч це і різні сутності, граї або мойри настільки схожі, що їх часто ототожнюють. У грецькій міфології граї (також відомі як старі жінки, сиві або сірі відьми) були трьома злісними сестрами.

Кажуть, що вони мали одне око й один зуб. Вони були доньками морських божеств Цето та Форкіс і родичами ще жахливіших горгон. Від народження вони мали вигляд трьох літніх сивих жінок.

Найвизначніша їхня роль — в історії про Персея. Персей отримав завдання вбити горгону Медузу, і йому сказали, що для цього йому знадобляться три магічні предмети. Персей звертається за допомогою до відьом, але вони ненавидять людей і відмовляються допомогти. Він змушує їх сказати йому, де знаходяться ці предмети, викравши їхнє дорогоцінне око, що зробило їх сліпими.

Говорили також, що граї мають знання про невідоме і можуть читати людські долі, хоча й не можуть їх змінити. Саме тому їх часто плутають з мойрами. Мойри були уособленням долі в грецькій міфології.

Вони теж були трьома сестрами: Клото, Лахесіс та Атропос. Вони були доньками первісної богині ночі Нікс, що робить їх одними з найдавніших істот у грецькій міфології. Їхнім завданням було прясти ткацький верстат долі, вирішуючи долі богів і людей.

Лугару — гроза всіх морів

Лугару — ще один досить дивний приклад відьми. Вона віддає перевагу спекотному клімату і походить з карибського фольклору. Як і багато відьом з історії, вона є поєднанням кількох різних типів монстрів.

Вдень Лугару прикидається немічною, відлюдькуватою старою жінкою, яка хоче жити на околицях міст. Однак із заходом сонця вона здирає зі своєї старої шкіри зморшки і кладе їх у ступу. Потім вона мандрує нічним небом у вигляді вогняної кулі у пошуку жертв. Коли жертва знайдена, Лугару повертається до людської форми. Потім вона зменшується і проникає в будинок своєї жертви через будь-яку доступну тріщину або замкову щілину.

Як і вампіри, Лугару випиває кров своїх жертв зазвичай з рук, шиї або ніг. Її укус залишає синьо-чорний слід.

Якщо ж Лугару виходить заміж, а її жертва помирає, може статися одна з двох речей. Або жертва стає такою ж, або відьма здирає з неї шкіру і краде її особистість.

Однак Лугару — не просто карибська вампірша-грабіжниця. Вона також практикує чорну магію і, як кажуть, торгує кров'ю, яку вона бере, з демоном, на ім'я Базіл, в обмін на свої магічні сили. На щастя, перемогти її не так вже й складно.

Щоб викрити відьму, достатньо залишити миску з рисом, оскільки вона зобов'язана рахувати кожну зернинку. Після того, як її викрито, герой повинен вночі завітати до неї додому і висипати повну посудину солі, де лежить її шкіра. Шкіра розчиниться, і вона залишиться без оболонки.

Вважається, що схожість лугару з відьмами та вампірами європейського фольклору не випадкова. Деякі експерти стверджують, що цілком ймовірно, що історії, привезені на Кариби європейськими дослідниками, допомогли сформувати місцевий фольклор.

Баба Яга — місцева легенда

Баба Яга, мабуть, найвідоміша з усіх відьом світу. Вона є архетипом європейської відьми: стара жінка, більша за інших на зріст, з довгим кривим носом. Вона живе в лісі в скромній маленькій хатинці, і її часто можна побачити, коли вона порається біля печі.

Однак ця скромна хатинка має цікаву особливість. Її домівка пересувається у лісі на курячих ніжках. Коли ж пішки додому не дійти, вона літає в небі на своїй ступці, використовуючи товкачик як весло.

[ + – ] Баба Яга у свої ступі Фото: Elenlubny89/ CC BY 4.0

Баба Яга — персонаж слов'янського фольклору і, як і багато відьом, найімовірніше, починнала як язичницька богиня, в даному випадку як богиня-матір землі або як місцеве божество мертвих, Ягай-баба. Здебільшого Бабу Ягу зображували злою, яка шукає дітей, щоб додати їх у свою юшку. У цій ролі її, як правило, використовують як застережливу історію про те, що трапляється, якщо діти погано поводяться.

Хоча ми схильні асоціювати відьом з європейським фольклором, правда полягає в тому, що майже в кожній культурі на Землі є своя версія відьми.. Хоча зображення можуть сильно відрізнятися, вони часто мають однакове використання в своїй основі.

Відьми зазвичай використовуються в повчальних казках. Дуже часто ці повчальні історії зводяться до того, що не варто довіряти жінкам або що жінки з певними небажаними рисами можуть стати монстрами. Це схоже на те, як більшість монстрів у грецькій міфології зображувалися жінками і часто народжувалися з "небажаними" рисами.

В інших випадках відьма має дещо менш сексистське походження. Вважається, що багато європейських відьом починали як язичницькі боги. З часом, за допомогою християнства, їх демонізували і перетворили на щось набагато темніше.

Раніше Фокус писав, що не так із перехрестями і чому їх асоціюють з угодою з дияволом.