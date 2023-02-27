Повішені, зраджені та закатовані: найстрашніші привиди Шотландії

Замки — ідеальне місце для привидів. Вони досить старі, іноді руйнуються, часто темні, можливо, запліснявілі. Крім того, там можуть бути підземелля, таємні кімнати, катівні та буквально скелети в буквальному сенсі в шафах.

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Девід Вайнчок, експерт з шотландських замків, розповів що, за його оцінками, в країні налічується близько 2 000 замків, навіть якщо більшість з них сьогодні є руїнами. Проте є багато старих будинків з баштами, які все ще стоять, і майже всі, як часто стверджують, що є домом для привидів, відьом, примарних тварин і всіляких моторошних проявів. Ось лише кілька найстрашніших замків Шотландії, про які розповідає Grunge.

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Повішенник вежі Аллоа

[ + – ] Ще в 1907 році в книзі про будинки з привидами Британії записали, що Аллоа проклятий Фото: Michael Garlick/Wikipedia/CC BY-SA 4.0

За даними Національного фонду Шотландії, вежа Аллоа є найстарішою і найбільшою збереженою замковою фортецею у всій Шотландії. Її побудували у 1300-х роках, коли її завданням був захист поромної переправи через річку Форт. У 1700-х роках вежу значно оновив Джон Ерскін, шостий граф Мар, чия родина була управителями вежі протягом багатьох поколінь.

Ще в 1907 році в книзі про будинки з привидами Британії було записано, що Аллоа проклятий. Кажуть, що територія замку вщерть заповнена привидами. Серед відомих привидів, знайдених на території, — примарний чоловік, прикутий ланцюгами в підземеллі, чию обгризену ногу постійно доглядає дух служниці; молода дівчина, що опинилася в пастці в колодязі у Великій залі; повішений чоловік у Сонячній кімнаті, чия присутність викликає у відвідувачів відчуття, ніби їх душать. Так само, в річницю пожежі сусіднього особняка Аллоа в 1800 році, відвідувачі вежі стверджують, що відчувають запах диму і гару.

Примарний лицар замку Блекнесс

[ + – ] Назва замку є доречною, оскільки здається, що над цим місцем висить завіса темряви Фото: Unoquha/Wikipedia/CC BY-SA 4.0

Замок Блекнесс у Західному Лотіані на березі затоки Ферт-оф-Форт побудований у 15 столітті і в наступні роки слугував фортецею, в'язницею, артилерійським укріпленням, королівським замком і знімальним майданчиком для кінофільмів. Він став місцем зйомок фільмів 2018 року "Марія, королева Шотландії" та "Король-вигнанець", а також кількох сцен у серіалі "Аутлендер".

Назва замку є доречною, оскільки здається, що над цим місцем висить завіса темряви. На додаток до загальної аури зла, що оточує темні кам'яні стіни і центральну Тюремну вежу, відвідувачі замку повідомляли, що чули дивні звуки, ніби в сусідніх кімнатах тягали або кидали меблі. Коли ці звуки досліджували, то не змогли знайти їхнього джерела, але звуки починалися знову, як тільки кімнати порожніли. Однак, мабуть, найвідоміший випадок появи привидів стався наприкінці 1990-х років, коли жінка відвідала замок зі своїми синами і зіткнулася віч-на-віч з привидом, одягненим у повний обладунок, який гнівно погнався за нею з Тюремної вежі з мечем у руці.

Кабінет з привидами замку Броді

[ + – ] Довгу історію замку можна побачити в різних історичних архітектурних стилях, застосованих у різних крилах будівлі, від середньовічного до вікторіанського Фото: Michael Grmek/Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Замок Броді в Мореї, Шотландія, перебуває у володінні клану Броді з 1500-х років, хоча землі належали їм ще з 1100-х років. Довгу історію замку можна побачити в різних історичних архітектурних стилях, застосованих у різних крилах будівлі, від середньовічного до вікторіанського. Замок також відомий своєю великою колекцією творів мистецтва, книг і меблів, а також розлогим і барвистим садом, який оточує замок і налічує понад 100 видів нарцисів.

Однак, попри такий життєрадісний зовнішній вигляд, замок є домівкою для багатьох привидів, включаючи примарного солдата, якого можна знайти в одній із віталень, привида леді Маргарет Броді, яка загинула під час пожежі в замку в 1786 році, і маленького примарного песика, якого можна побачити, коли він біжить у напрямку дитячої кімнати. Одна з найвідоміших моторошних історій замку розповідає, що у 19 столітті граф Броді подорожував Швейцарією, а домашня прислуга чула шарудіння і стогони в його замкненому кабінеті. Наступного дня з'ясувалося, що граф помер у Швейцарії напередодні ввечері, але, очевидно, його привид мав у своєму кабінеті вдома незавершену роботу.

Білий олень замку Бродік

[ + – ] Замок Бродік протягом століть був важливим оборонним об'єктом на острові Арран у Ферт-оф-Клайд Фото: Sir Gawain/Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Замок Бродік протягом століть був важливим оборонним об'єктом на острові Арран у Ферт-оф-Клайд. Це місце, ймовірно, вперше використали як укріплення вікінги до того, як тут побудували замок у 13 столітті, який розбудовувався до 17 століття, а потім був значно розширений і відреставрований у 19 столітті. За цей час замок переходив з рук в руки між англійцями, шотландцями і парламентською армією Олівера Кромвеля, але сьогодні він належить Національному фонду Шотландії і відкритий для відвідувачів.

На території замку є кілька моторошних місць, серед яких прихована кімната, відкрита в 1977 році, яка, як вважають, була підземеллям замку, а також Баварський літній будинок — флігель в навколишньому парку, який виглядає як щось з похмурої казки. Але справжні надприродні явища приходять у вигляді трьох відомих привидів замку: чоловіка, який з'являється в бібліотеці, Сірої Пані, яку вважають привидом однієї з трьох жертв чуми, що померли від голоду в підземеллі, і Білого Оленя, примарного оленя, який, за переказами, з'являється на території замку лише тоді, коли голова сім'ї Гамільтонів — традиційних власників замку — скоро має померти.

Кривавий лебідь замку Клоузберн

[ + – ] Відомо, що в замку трапляються деякі стандартні примарні явища, яких можна очікувати в старому родовому будинку, як-от примарна жінка в чорному одязі та собаки, які годинами гавкають на невидимих привидів Фото: Kirkpatrick/Wikipedia/CC BY 2.5

На офіційному сайті замку Клоузберн у Дамфрісі зазначено, що це найстаріший будинок-вежа в Шотландії, який досі перебуває в житловому стані, а його історія сягає 1232 року, коли шотландський король Олександр II подарував цю землю родині Кіркпатриків. Вежа використовувалася виключно в оборонних цілях до 1748 року, коли Кіркпатріки переїхали до неї після того, як їхній сусідній особняк згорів. Хоча замок був капітально відремонтований, щоб стати придатним сімейним будинком, багато елементів первісної фортеці залишилися навіть донині, включаючи залізну браму, велику залу і підземелля.

Відомо, що в замку трапляються деякі стандартні примарні явища, яких можна очікувати в старому родовому будинку, як-от примарна жінка в чорному одязі та собаки, які годинами гавкають на невидимих привидів. Однак, мабуть, найцікавіша історія пов'язана з передсмертною прикметою, характерною для родини Кіркпатриків. Згідно з легендою, багато років тому Роберт Кіркпатрік застрелив з арбалета лебедя, який плавав на озері, що оточувало замок. З тих пір лебідь із закривавленими грудьми з'являється на озері перед смертю або нещастям, яке спіткає когось із членів родини Кіркпатріків.

Зелена та Біла Леді замку Кратес

[ + – ] Замок Кратес бере свій початок на землі, яку Роберт Брюс подарував родині Бернеттів у 1323 році Фото: BBC

Якщо ви достатньо читали про місця з привидами, то зрозумієте, що в багатьох з них живуть примари жінок, яких просто називають "Леді", і в цьому списку ви побачите чимало з них. Замок Кратес в Абердинширі дає вам чудову нагоду для подвійного задоволення, оскільки в ньому є як Біла Леді, так і Зелена Леді. Замок Кратес бере свій початок на землі, яку Роберт Брюс подарував родині Бернеттів у 1323 році. Сім'я побудувала вежу замку на цій землі в 1596 році і володіла ним, поки не передала його Національному фонду в 1951 році, який утримує його донині.

З двох жіночих привидів Біла Леді менш відома, але кажуть, що вона є привидом нареченої молодого лендлорда Бернетта, яку отруїла її злісна майбутня свекруха, яка сама впала замертво, коли їй здалося, що вона побачила привид дівчини. Біла Леді з'являється в річницю її смерті. Особистість Зеленої Леді не визначена, але вважається, що це молода донька Бернеттів, яка завагітніла від конюха. Після того, як вона народила, її батько розлютився, і дівчина з дитиною зникли. У 19 столітті скелет немовляти знайшли під каміном, тим самим, біля якого можна побачити примарну жінку в зеленому з немовлям на руках.

Туманні стайні замку Драм

[ + – ] Найвідоміший привид цього замку — це Анна Форбс Ірвін, дружина 20-го лейрда Ірвіна Фото: Ikiwaner/Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Ще один замок, який стоїть на території, що належить давньому сімейному роду, який отримав його в дар від Роберта Брюса, — це замок Драм, будинок з баштою, що стоїть в Абердинширі ще з 1323 року, коли він був подарований Вільяму де Ірвіну. Протягом століть замок неодноразово ремонтували і розширювали, в тому числі добудовували велику садибу, яка стала домівкою для нащадків Вільяма, відомих після його смерті як Ірвіни. У 1600-х роках Ірвіни пережили важкі фінансові часи, які лише погіршилися, коли вони підтримали сторону, що програла у якобітських повстаннях на початку 1700-х років. Однак у 19 столітті справи у них пішли на краще, і, як і багато інших шотландських замків, замок Драм зараз належить Національному фонду.

Найвідоміший привид цього замку — це Анна Форбс Ірвін, дружина 20-го лейрда Ірвіна. Кажуть, що у стайнях та саду біля них можна почути жіночий сміх, навіть коли там нікого немає. Коридорами лунають незрозумілі важкі кроки, а в спальні холодніше, ніж у решті будинку, і постільна білизна пересувається, навіть коли кімната замкнена. У 2014 році камера, що реагує на рух, сфотографувала таємничий туман за межами замку, який багато хто вважає привидом.

Примарний флейтист замку Дантрун

[ + – ] На підтвердження легенди кажуть, що під час реконструкції замку в 19 столітті було виявлено скелет, який був повністю цілим, за винятком пари відсутніх рук Фото: Patrick Mackie/Wikipedia/CC BY-SA 2.0

Замок Дантрун побудований у 12 столітті на північному узбережжі озера Лох-Крінан в графстві Аргайл і є одним з найстаріших у Шотландії, де постійно проживають люди. Офіційний сайт замку не приховує своєї репутації місця з привидами, називаючи його привида "добре підтвердженим".

Товариство клану Маккалум-Малколм пояснює легенду, яка оточує цю старовинну будівлю: під час громадянської війни в Англії в 1600-х роках військовий загін клану Макдональд зі своїм волинщиком натрапив пізно вночі на замок Дантрун, який на той час утримували Кемпбелли. Ці два клани ворогували між собою, оскільки опинилися по різні боки фронту громадянської війни. Макдональди взяли в облогу замок і захопили його, після чого вождь Макдональдів вирушив на наступну битву, залишивши лише кількох охоронців і волинщика. Кемпбеллам вдалося відновити контроль над замком і вбити всіх людей Макдональдів, окрім волинщика. Пізніше, коли ватажок Макдональдів плив назад через затоку до Дантруна, волинянин заграв пісню над водою, щоб застерегти його не висаджуватися в Дантруні. Коли Кемпбелли зрозуміли, що зробив волинщик, вони відрубали йому руки і залишили стікати кров'ю в якості покарання.

Історія свідчить, що протягом століть після війни відвідувачі замку чули таємничу музику волинки, яка відлунювала над водою. На підтвердження легенди кажуть, що під час реконструкції замку в 19 столітті було виявлено скелет, який був повністю цілим, за винятком пари відсутніх рук.

Просякнуті кров'ю сходи замку Фрейзер

[ + – ] Кажуть, що на кухні лунає дитячий сміх і спів, навіть коли на території немає дітей Фото: Wikipedia

Замок Фрейзер є одним з найбільших будинків-веж у всій Шотландії. Він був збудований шостим лордом Фрейзером між 1575 та 1636 роками і містить усі зручності, які можна очікувати від моторошного замку: люки, потаємні сходи, шпигунські нори та всілякі інші речі, які могли б завдати клопоту Скубі та його банді. І Скубі дійсно доведеться провести розслідування, адже замок Фрейзер нібито є домівкою для кількох відомих привидів. Згідно з легендою, якась принцеса зупинялася в замку Фрейзер у так званій Зеленій кімнаті, де її з якихось причин було жорстоко вбито. Її тіло спустили зі сходів вежі, залишивши кривавий слід, який заплямував сходинки. Кров бідолашної принцеси так глибоко просочила сходи, що їх довелося оббити дерев'яними панелями, які залишаються там і донині.

Наступним найвідомішим привидом Фрейзера є привид леді Бланш Драммонд, яка померла від туберкульозу в 1874 році, і чий дух, як кажуть, блукає територією і сходами замку в чорній сукні. Також є повідомлення про те, що відвідувачі та працівники замку чули незрозумілі звуки, що долинали з Великої зали замку, зокрема, сміх і музику. Кажуть, що на кухні лунає дитячий сміх і спів, навіть коли на території немає дітей.

Плакучі камені замку Файві

[ + – ] Існує також Сіра Леді, яку вважають леді Мельдрум, яка померла в замку в 13 столітті і попросила поховати її в таємній кімнаті в одній з веж замку Фото: Ikiwaner/Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Замок Файві знаходиться в Абердинширі, де, як вважається, його побудував шотландський король Вільгельм Лев у 13 столітті. Спочатку він був королівською твердинею приблизно до 1390 року, після чого перейшов до рук різних кланів. Цей замок відомий як одне з найбільш населених привидами місць у всій Шотландії. Як і в деяких інших шотландських замках, у Файві є Зелена Леді. Вважається, що це дух дами Ліліас Драммонд, яка померла від розбитого серця після того, як її чоловік зрадив їй з її кузиною, коли Ліліас не змогла народити спадкоємця чоловічої статі. Кажуть, що вона блукає залами, стогнучи від болю і залишаючи дивний аромат троянд.

Існує також Сіра Леді, яку вважають леді Мельдрум, яка померла в замку в 13 столітті і попросила поховати її в таємній кімнаті в одній з веж замку. Її останки були знайдені в 1920 році і перенесені на кладовище, і вона, очевидно, дуже засмутилася через це. У замку також знаходяться три "камені, що плачуть" — камені, використані в будівництві замку, які, за переказами, були взяті зі священних місць поховань, і які мокрі, коли всі інші камені сухі, і навпаки. Легенда свідчить, що відомий пророк Томас Ример проголосив, що замок проклятий через ці камені.

Монстр замку Гламіс

[ + – ] Відомий письменник сер Вальтер Скотт зупинявся в замку в 1790 році і повідомив, що в замку є таємна кімната, яка містить ще одну таємницю Фото: Public Domain

Замок Гламіс — один з найвідоміших замків Шотландії, значною мірою завдяки тому, що в п'єсі Шекспіра "Макбет" головний герой живе в ньому (історичний Макбет не жив), а шотландський король Малкольм II, ймовірно, був убитий саме там. Але замок Глеміс також відомий зовсім окремо від його шекспірівських зв'язків, значною мірою завдяки легендам про чудовисько. Відомий письменник сер Вальтер Скотт зупинявся в замку в 1790 році і повідомив, що в замку є таємна кімната, яка містить ще одну таємницю. Він не сказав, що це за таємниця, але за століття, що минули відтоді, широко поширилася віра в те, що таємна кімната замку слугує в'язницею для жахливої дитини, яка є справжнім спадкоємцем маєтку, але яку все життя тримали в полоні.

Згідно з деякими свідченнями, монстр Гламіса — це "людина-жаба", в той час як інші джерела описують його так: "Його груди [були] величезною бочкою, волохатою, як килимок, голова впиралася прямо в плечі, а руки і ноги були наче іграшкові". Протягом багатьох років багато хто намагався знайти потаємну кімнату монстра, але поки що нікому це не вдалося.

Відьми з підвалу замку Мензіс

[ + – ] Свідки відзначають безліч проявів, включаючи дивні голоси, фізичні напади з боку невидимих істот Фото: Anne Burgess/Wikipedia/CC BY-SA 2.0

Замок Мензіс — це замок 16 століття поблизу села Аберфельді в Пертширі, де родина Мензіс жила понад п'ять століть. Клан Мензіс не підтримав повстання якобінців, і замок був захоплений якобінцями у 1715 році. У 1746 році Бонні Принц Чарлі, претендент на британський престол від династії Стюартів, якого підтримували якобіти, зупинився на дві ночі в замку Мензіс по дорозі на битву при Каллодені, яка стала катастрофічною поразкою якобітів. Природно, що це місце вважається дуже населеним привидами. Кажуть, що в замку мешкає Сіра Леді, і це дійсно так, як і багато інших дивних явищ.

Замок є популярним місцем для дослідників паранормальних явищ вже понад 40 років. Свідки відзначають безліч проявів, включаючи дивні голоси, фізичні напади з боку невидимих істот. Деякі відвідувачі навіть стверджують, що злі духи переслідували їх, коли вони поверталися із замку додому. Ще цікавішими, однак, є численні спостереження за трьома скупими дамами, які, як правило, збираються у м'ясному погребі і яких прийнято вважати привидами відьомського шабашу.

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