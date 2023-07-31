"Находка всей жизни": мужчина, копая бассейн, нашел кости дельфина возрастом 8000 лет (фото)

Пол Макдональд нашел несколько старых бутылок и монет во время работы в саду. Однако когда он копал яму для бассейна, то наткнулся на скелет животного, которому было около 8 тысяч лет. Эта находка поразила даже археологов.

В Шотладнии 44-летний Пол Макдональд, копавший бассейн в своем саду, обнаружил кости дельфина возрастом 8 тысяч лет. Археологи назвали найденный скелет "находкой всей жизни". Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина обнаружил доисторический скелет в своем саду, рядом с домом в Стирлинге, где он сохранился в глине на глубине около 80 см от уровня земли.

"Это просто умопомрачительно. Мы купили дом шесть лет назад, и я нашел несколько старых бутылок и монет, но мне всегда хотелось найти что-то подобное", — рассказал британец, который сам работает с костями в качестве медицинского представителя в области ортопедии.

Мужчина рассказал, что всегда хотел найти что-то подобное Фото: Saltire News adn Sport

Его дом находится в нескольких милях от моря, но предполагается, что дельфина выбросило на берег, когда эта местность была частью береговой линии после последнего ледникового периода. Затем его съели охотники-собиратели. Среди костей был найден сломанный инструмент из оленьего рога, который использовался для разделки мяса.

"Я увидел округлость черепа, рыло и зубы и понял, что это дельфин. На такой глубине я понял, что он должен быть старым", — сказал Макдональд.

Череп был извлечен сотрудниками Национальных музеев Шотландии (National Museums Scotland, NMS) для проведения анализа, а остальная часть скелета будет полностью раскопана.

"Я работаю в NMS уже 35 лет, и это первый случай, когда что-то было извлечено из глины в таком виде. Это находка всей жизни. Кажется, что это выброшенное на берег животное, которое сохранялось все это время, пока Пол не обнаружил его, является своего рода чудом.", — заявил Эндрю Китченер, главный хранитель позвоночных в NMS.

Археолог Мюррей Кук отметил, что эта находка может стать первой подобной в Шотландии более чем за столетие Фото: Saltire News adn Sport

Хотя кости принадлежат Полу Макдональду, орудие из оленьего рога может быть объявлено сокровищем, так что он может рассчитывать на вознаграждение.

Археолог из Стирлинга доктор Мюррей Кук отметил, что эта находка может стать первой подобной в Шотландии более чем за столетие. Последний раз кости кита, найденные в окрестностях Стерлинга, были обнаружены в 1897 году, а о находках дельфинов в последнее время ничего не известно.

"Только Пол мог найти дельфина в полувырытом бассейне", — сказала жена британца.

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