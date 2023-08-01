Землю защитят от палящего Солнца гигантский зонт и астероид: в чем суть необычной идеи (фото)

В борьбе с изменением климата ученые пытаются изучить разные варианты. Даже самые странные.

Чтобы смягчить последствия от происходящего на Земле изменения климата Иштван Сапуди из Гавайского университета, США, предлагает уменьшить количество солнечного света. Для этого нужно "всего ничего": построить гигантский "зонт" и привязать его к астероиду, который до этого доставили ближе к Земле, пишет ScienceAlert.

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По словам Сапуди нужно создать защитный экран в космосе, который бы служил своеобразным зонтом для защиты от солнечных лучей, которые используют люди на Земле. Этот "зонт", размещенный в космосе, может заблокировать часть солнечного излучения, поступающего на Землю, и таким образом можно добиться небольшого снижения глобальной температуры. Ученый считает, что такое временное решение проблемы позволит людям улучшить методы борьбы с изменениями климата на самой Земле.

Чтобы смягчить последствия от происходящего на Земле изменения климата Иштван Сапуди из Гавайского университета, США, предлагает уменьшить количество солнечного света Фото: ScienceAlert

По словам ученого, такой защитный экран сможет блокировать примерно 1,7% солнечного излучения, которое поступает на Землю. Считается, что снижение уровня излучения Солнца от 1% до 2% уже может привести к тому, что глобальная температура снизится.

Чтобы такой зонт мог находиться в космосе, ему нужен балласт и этим балластом может быть астероид, который нужно переместить поближе к нашей планете, считает Сапуди. Дело в том, что масса защитного экрана может быть огромной, поэтому всю конструкцию будет сложно доставить с Земли в космос. Но если там уже будет находиться астероид (ученый считает, что перемещение этих камней можно осуществить), то это решает проблему с огромной массой.

По словам ученого, такой защитный экран сможет блокировать примерно 1,7% солнечного излучения, которое поступает на Землю Фото: ScienceAlert

По оценкам ученого, для того, чтобы защитный экран находился в космосе в стационарном положении он должен весить примерно 350 млн тонн, но если у него будет балласт в виде астероида, то вся конструкция будет весить 3,5 млн тонн. При этом сам защитный экран будет весить 35 тысяч тонн. Но этот щит можно сделать еще легче, если использовать для его изготовления такой материал, как графен.

Общая масса противосолнечного щита и его балласта будет составлять 3,5 млн тонн, если разместить его в точке Лагранжа L1 системы Земля-Солнце. Это точка относительной гравитационной устойчивости, которую гравитационное взаимодействие между Солнцем и Землей. Если разместить любой объект в этой точке, то гравитация звезды и нашей планеты уравновешивается и таким образом, запущенный сюда объект будет всегда находиться в этом месте.

Общаю масса противосолнечного щита и его балласта будет составлять 3,5 млн тонн, если разместить его в точке Лагранжа L1 системы Земля-Солнце Фото: ESA

Даже если предположить, что астероид можно будет доставить ближе к Земле, но доставить сам щит в космос пока что невозможно. 35 тысяч тонн – это невероятно огромный вес. Даже ракета Starship от SpaceX сможет поднимать в космос не более 250 тонн груза. А это будет самая мощная ракета в мире.

Фокус уже писал, что солнечные панели производят в 5 раз больше углекислого газа, чем считалось. Новое исследование предполагает, что использование солнечных панелей оказалось намного опаснее, чем ученые предполагали ранее.