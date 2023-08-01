Жуткий эксперимент. Ученые впервые наблюдали, что происходит с 100 разлагающихся тел (фото)

Исследователи полагают, что их результаты могут помочь правоохранителям раскрыть больше дел, даже тех, которые ранее не были раскрыты.

До конца 19 столетия успех раскрытия большинства уголовных дел зависел от свидетельских показаний и признаний. Отсутствие научных инструментов означало, что следователям требовались чрезвычайные способности к дедуктивному мышлению, и даже в этом случае расследования часто заходили в тупик, пишет Science Alert.

Сегодня правоохранители используют междисциплинарный и высокотехнологичный подход с привлечением специалистов из разных научных областей. Ученые отмечают, что расследования ножевых ранений особенно важны, так как именно ножи являются основным орудием убийства в странах с ограниченным доступом к огнестрельному оружию.

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Камеры видеонаблюдения часто бывают полезны в раскрытии преступлений, однако порой они происходят в местах, где нет камер. Более того, тело жертвы может быть обнаружено лишь спустя несколько дней, недель, а то и месяцев после происшествия. К этому времени ткани уже могут быть частично съедены насекомыми, дождь может смыть пятна крови, а возможно и орудие преступления.

В этом случае анализ поврежденной одежды жертвы может предоставить следователям ключевую информацию. Однако как одежда на разлагающемся теле реагирует на экологические и биологические факторы? В новом жутковатом эксперименте исследователи сосредоточились на изучении именно этих деталей.

Группа ученых из Университета Мердока провела первый в своем роде эксперимент, используя более сотни разлагающихся тел мертворожденных поросят. Авторы исследования полагают, что полученные ими результаты смогут помочь раскрыть будущие и даже прошлые преступления, в которых речь идет о ножевых ранениях, разрыва и других травмах с повреждением одежды.

Свиньи, завернутые в ткань

По словам Паола Магни, старшего преподавателя криминалистики в Университете Мердока, текстильный анализ играет важную роль в судебно-медицинском расследовании: одежда может хранить информацию о событиях, приведших к чьей-то смерти. Доказательства могут быть обнаружены в виде волокон под ногтями жертвы, разрывов на одежде, а также порезов или дыр от оружия.

Однако процесс разложения тела также меняет ткань и сопутствующие повреждения. Порой, по мнению исследователей, это может привести к новым повреждениям, что значительно усложнит анализ. Чтобы понять, как в ходе разложения тела может меняться одежда, ученые провели эксперимент на летней жаре в Западной Австралии. Они использовали более 100 мертворожденных поросят, затем завернули их в обычные ткани, в том числе хлопок, эластичный синтетический материал, а также смесь различных тканей. В качестве контрольных образцов некоторые тела поросят были оставлены без ткани.

Ученые намеренно нанесли порезы и разрывы на большую часть тканей, а затем оставили туши для естественного разложения в кустарниковой средне до момента, пока не останутся лишь кости. В то же время тела поросят были защищены от крупных падальщиков, но не от насекомых, поедающих плоть.

По словам Магни, предыдущие подобные исследования были сосредоточены на влиянии одежды на разложение, однако исследователи сосредоточились на том, как насекомые воздействуют на ткань на трупе и каким образом это может повлиять на расследование.

Эксперимент проводился на объекте в Западной Австралии Фото: Stevie Ziogos, Author provided

Воздействие природных элементов

Ученые наблюдали, как вскоре ткани начали трансформироваться из-за воздействия различных бактерий, грибков, насекомых и других факторов окружающей среды. В результате они изменили форму и консистенцию, а также растянулись в результате естественного вздутия. При это менее чем через неделю в ткани, особенно хлопке, появились новые дыры из-за нарушения волокон.

Кроме того, ученые обнаружили, что произошли химические изменения в результате воздействия биологических жидкостей и химических продуктов бактерий и грибков. При этом насекомые оказались наиболее активны в местах, где присутствовали биологические жидкости. Из двадцати групп насекомых, собранных и идентифицированных, наиболее распространенными оказались мясные мухи и жуки-падальщики.

В общей сложности эксперимент продлился 47 дней, в ходе которых ученым удалось собрать ряд данных о деградации ткани в процессе разложения. Отметим, что подобный эксперимент является первым в своем роде, а данные были подробно задокументированы.

Насекомые посещали пятна крови на ткани на ранних этапах эксперимента Фото: Stevie Ziogos, Author provided

Новые инструменты для разгадки загадок

Авторы исследования отмечают, что их эксперимент показал, что ткани в действительности могут содержать важные доказательства, и они меняются по мере того, как тела разлагаются под воздействием окружающей среды.

Магни с коллегами отмечают, что их работа поможет следователям избежать неверного истолкования показаний на одежде. Например, если следователи не знают, что дыры на ткани могут сформироваться в результате воздействия насекомых и природных элементов, они могут ошибочно приписать их человеку или животному.

Также измеряя, какая часть одежды больше всего подвержена насекомым, следователи смогут понять, где на теле присутствовало больше всего жидкости. Это может помочь выяснить, какая именно травма и где была нанесена.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как меняется разложение человеческого тела в морской воде.