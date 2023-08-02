Спрятанные в США трупы инопланетян. Ученый опровергает утверждения разоблачителя НЛО

Бывший сотрудник Пентагона сделал экстраординарное заявление на слушаниях в Конгрессе. Ученый считает, что для этого нужны экстраординарные доказательства.

На прошлой неделе бывший сотрудник Пентагона Дэвид Груш во время слушаний в Конгрессе США по поводу фактов об НЛО заявил, что правительство этой страны прячет инопланетные корабли и трупы инопланетян. По словам настоящего охотника за инопланетянами, у этих заявлений есть серьезные проблемы, пишет Futurism.

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Дэвид Груш, как уже писал Фокус, был одним из трех свидетелей, которые выступали перед конгрессменами и рассказывали о том, что им известно о фактах появления НЛО. Бывший сотрудник американской разведки заявил, что все истории об инопланетянах, которые можно найти в Интернете на самом деле верны. По его словам, правительство США скрывает тот факт, что где-то находится собранный после аварии инопланетный космический корабль, а также трупы инопланетян.

Астроном Сет Шостак из организации, которая занимается поиском внеземного разума под названием Институт SETI, считает, что Груш сделал экстраординарное заявление, которое требует экстраординарных доказательств.

"Но где эти доказательства? Многие люди продолжают верить в теорию заговора, что правительство действительно скрывает факт существования инопланетян, что по неизвестным причинам от нас скрывают поддающиеся проверке доказательства внеземной жизни и внеземных технологий. Но я думаю, если бы существовали реальные доказательства этого, то тысячи ученых сражались бы друг с другом за их изучение. Поэтому пока нет таких доказательств сложно говорить о том, что инопланетные технологии действительно есть уже на Земле", — говорит Шостак.

Ученый считает, что даже если бы правительство США скрыло свидетельства существования внеземных цивилизаций, то тысячи спутников, которые вращающаяся вокруг Земли, уже успели бы заснять их инопланетные корабли.

Астроном Сет Шостак считает, что Груш сделал экстраординарное заявление по поводу НЛО, которое требует экстраординарных доказательств Фото: Express

В то же время Шостак допускает гипотетическую возможность того, что может существовать заговор с целью скрыть доказательства, что инопланетяне по какой-то причине продолжают посещать США. Эта теория распространена даже среди конгрессменов.

Но астроном, который сам очень верит в существование инопланетян, считает, что скорее всего это просто теория заговора и скрывать такой факт от общественности невозможно в течение многих десятилетий.

"Я по-прежнему твердо утверждаю, что посещение инопланетянами Земли — это не то, что можно держать в секрете. Это слишком большой секрет", — говорит Шостак.

По словам ученого, с точки зрения науки, до сих пор нет существенных доказательство того, что представители внеземных цивилизаций посещали Землю.

"Дэвид Груш говорит, что инопланетяне делали и делают это. Но либо он не может этого доказать, либо этого нет. Пока он не предоставит убедительные доказательства, его рассказы можно считать просто историями", — говорит астроном.

Инопланетян можно обнаружить с помощью огромный структур, которые они построили вокруг своих звезд, говорит новая теория. Как уже писал Фокус, ученые считают, что с помощью таких конструкций внеземные цивилизации могут продлевать жизнь своим звездам.