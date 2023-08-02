Излучающий свет. В Аквариуме Теннесси родился "светящийся" детеныш волнистой акулы (видео)

Исследователи показали кадры, на которых видно, как новорожденный малыш "излучает свет", плавая в аквариуме.

Сотрудники Аквариума Теннесси были весьма удивлены, когда проверили аквариум с волнистыми акулами в прошлом месяце — оказалось, что их ждало пополнение. Смотрители заметили как между родителями плавал новый детеныш волнистой акулы, который "излучал свет", пишет IFLScience.

Волнистые акулы также известны как светящиеся акулы, так как они буквально светятся в ультрафиолетовом свете. По словам старшего аквариумиста Кайла Макфитерса, который первым заметил 10-сантиметрового детеныша, этот вид акул называют "светящимися" из-за того, что они биофлуоресцируют, однако на самом деле они вовсе не излучают собственный свет, а отражают свет флуоресцентным образом.

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Известно, что представители этого вида акул обитают в более глубоких частях океана, куда может проникнуть лишь синий свет. Они обладают специально адаптированными глазами с частично желтой линзой, поэтому человеку они кажутся коричневыми, но другая акула будет видеть их светящимися.

Эти акулы также известны своей уникальной системой защиты. Представители этого вида способны поглощать большое количество морской воды, в результате чего они становятся значительно больше в размерах, а хищнику становится намного труднее их укусить или вытащить из скалистого укрытия.

Сотрудники аквариума отмечают, что эти детеныши являются первыми за более чем год. Несмотря на то, что детеныши достигают всего 10 сантиметров в длину, взрослые особи могут вырастать до одного метра. Как правило, представители этого вида встречаются вдоль восточного побережья Америки от Калифорнии до Мексики, но порой их также можно встретить вдоль побережья Чили.

По словам Макфитерса, рождение детеныша — хорошая новость по ряду причин. Во-первых, это значит, что акулы содержатся в здоровой среде, в которой они чувствуют себя в безопасности, размножаясь. Во-вторых, исследователи смогут понаблюдать за развитием детеныша светящейся акулы и фактически проследить весь цикл ее жизни.

Сотрудники аквариума также напомнили, что акулы играют жизненно важную роль в океане. Как и хищники на суше, они помогают сбалансировать пищевую сеть и поддерживать здоровье популяций животных, отсеивая больных и раненых особей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые сняли спаривание особенного вида акул в океане.