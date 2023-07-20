Похоже на драку. Ученые впервые сняли спаривание особенного вида акул в океане (видео)

Спаривание наземных кошачьих животных не идет ни в какое сравнение с тем, как это делают кошачьи акулы.

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Благодаря новому видео, которое снял биолог Форрест Галанте со своей командой в Атлантическом океане у берегов Африки, можно увидеть, как происходит спаривание акул в дикой природе. Но самое главное, что впервые ученые смогли заснять процесс спаривания у полосатых кошачьих акул, пишет Live Science.

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Форрест Галанте занимается изучением не самых известных видов акул, которых можно обнаружить у в Атлантическом океане у берегов юга Африки. Эти виды особенно интересны тем, что многие их них внешне почти не изменились за миллионы лет эволюции.

В этот раз ученый со своей командой совершил погружение в океан, где расположен огромный "подводный лес", состоящий из гигантских бамбуковых водорослей. Это место называется Великий африканский морской лес, и оно единственное в своем роде на нашей планете. Территориально этот "лес" тянется на сотни километров вдоль атлантического побережья Африки начиная с южной оконечности континента и заканчивая северной границей так страны, как Намибия.

Спаривание наземных кошачьих животных не идет ни в какое сравнение с тем, как это делают кошачьи акулы Фото: Live Science

Именно здесь ученые увидели полосатых кошачьих акул в процессе спаривания. По словам Галанте, до этого еще никто не снимал на камеру процесс спаривание у этого особенного вида акул.

Изначально, коллега ученого подумал, что две акулы дерутся, так они сильно извивались. Но при более близком рассмотрении того, что происходит, оказалось, что самец схватил самку и начал извиваться еще сильнее, что указывало на процесс спаривания. За тем, как полосатые кошачьи акулы занимаются продолжением своего рода ученые наблюдали в течение нескольких минут. Все закончилась так же быстро, как и началось, говорит биолог.

За тем, как полосатые кошачьи акулы занимаются продолжением своего рода ученые наблюдали в течение нескольких минут Фото: Live Science

На видео можно увидеть, как две полосатые кошачьи акулы обвиваются друг вокруг друга и погружаются на морское дно, после чего уплывают в разные стороны. И все это происходит среди удивительных подводных зарослей. По словам ученых, вообще заснять спаривание акул в дикой природе удалось всего лишь несколько раз, поэтому данный случай также уникальный.

Во время ухаживания самец акулы кусает самку за спину и плавники, чтобы удержать ее перед началом спаривания. После этого самец использует свои твердые кальцинированные придатки, выступающие из брюшного плавника, чтобы передать сперму самке. В дальнейшем происходит оплодотворение яиц в теле самки, и она их либо отложит, либо они будут развиваться внутри.

По словам ученых, подводный "бамбуковый лес" является домом для огромного количества живых видов. Несмотря на то, что подобные леса из водорослей в других частях планеты могут исчезнуть из-за изменения климата, данная экосистема похоже процветает.

То же самое касается и полосатых кошачьих акул, которые несмотря ни на что не только выживают в новых условиях, но и активно размножаются, говорит Галанте.

Фокус уже писал о том, что недавно ученые выяснили, что давно потухший подводный вулкан все еще извергается и благодаря этому своим теплом привлекает к себе редких морских существ. А они в сою очередь покрыли вершину вулкана миллионов огромных яиц.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, стоит ли опасаться акул этим летом, после нападений в Египте и Австралии.