Челюсти возвращаются. Стоит ли опасаться акул этим летом, после нападений в Египте и Австралии

После сообщений о смертельных нападениях хищников в разных уголках мира, многим кажется, что акулы стали больше охотиться на людей. Но так ли это на самом деле?

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Этим летом у туристов со всего мира может возникнуть ощущение, что акулы вдруг активизировались и открыли охоту на людей. То и дело в СМИ появляются сообщения о нападениях акул со смертельным исходом, включая смерть россиянина, которого тигровая акула загрызла на египетском курорте Хургада 9 июня, пишет Daily Mail.

Впрочем, это не единственный случай, ранее в этом же году сообщалось о нападении большой белой акулы недалеко от пляжа Сан-Хосе в заливе Тобари на западном побережье Мексики. Тогда акула буквально обезглавила отдыхающего. Кроме того поступали сообщения о нападении акул в Австралии, Бразилии и Флориде.

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Но действительно ли акулы становятся более "голодными по отношению к людям". На этот вопрос отвечает биолог-эволюционист из Университета Флориды Гэвин Нейлор. По его словам, несмотря на то, что нападения акул кажутся массовыми они в действительности не увеличиваются, а наоборот — держатся на относительно ровном уровне.

Статистика свидетельствует о том, что количество нападений акул не растет и не падает, а скорее держится на одном уровне: около 80 в хороший год и около 100 — в плохой. По данным исследователей по состоянию на 17 июля этого года в мире произошло 38 неспровоцированных нападений акул, 7 из них со смертельным исходом. Для сравнения в прошлом 2022 году было зарегистрировано 57 неспровоцированных нападений, 5 из них со смертельным исходом. Об этом свидетельствуют данные годового отчета Международного файла акульих атак Музея естественной истории Флориды (ISAF).

Между тем общее количество нападений акул в прошлом году насчитывает 79 случаев. Исследователи отмечают, что с 2013 года в среднем происходит около 74 неспровоцированных укусов в год, однако в 2020 году этот показатель снизился, вероятно, из-за ковидных ограничений.

Смертельные случаи нападения акул Фото: Daily Mail

По словам управляющего директора британской организации Shark Trust Пола Кокса, в целом же количество нападений акул в настоящее время остается стабильным — в некоторые годы немного снижается, в другие повышается.

Международная группа исследователей сходится во мнении, что популяция акул во всем мире в среднем сокращается. Известно, что во всем мире существует около 500 видов акул, однако лишь немногие из них в действительности склонны к нападениям на людей. По словам Кокса, недавняя оценка исследователей показала, что треть видов акул находятся под угрозой исчезновения. Однако лишь несколько видов в действительности могут столкнуться с людьми и уж тем более приблизиться к ним. В связи с этим ученые считают, что сравнивать глобальное количество акул со случаями укусов нецелесообразно.

Статистика свидетельствует о том, что количество зарегистрированных неспровоцированных нападений акул во всем мире увеличилось с 1960 года. Похоже, всплеск пришелся на конец 1980-х годов, то есть за последние 35 лет произошло значительно больше нападений, чем в период с 1960 по 1990 годы.

В то же время Кокс отмечает, что вероятность контакта с акулами может увеличиться за счет увеличения численности населения и изменения поведения. Кроме того, ученые полагают, что статистика до 1960-го года может быть немного искажена, так как базы данных ранее были не настолько распространены.

По статистике Музея Флориды, количество неспровоцированных нападений акул увеличилось во всем мире с 1960 года Фото: Florida Museum

По словам директора программы по изучению и сохранению акул в Университете Майами, профессора Кэтрин Макдональд, еще одна проблема заключается в том, что сегодня в воде находится намного больше людей, чем 50 лет назад. Исследовательница считает, что любое увеличение количества нападений акул, вероятно, будет связано с ростом количества людей на пляжах и в океане.

Кроме того, ученые полагают, что затишье 1970-80-х годов может быть связано с "эффектом Челюстей". Этот термин был придуман профессором государственной политики Сиднейского университета Кристофером Неффом после выхода фильма в 1975 году. Предполагается, что благодаря фильму люди стали лучше осознавать опасность воды.

По словам Нейлора, этим летом количество нападений акул в действительности не увеличилось — они по-прежнему остаются чрезвычайно редкими. Простыми словами, в вас скорее попадет молния, чем вы встретитесь с хищными челюстями в море.

Ранее Фокус писал о том, что на пляжах Японии дельфины нападают на людей: кусают и ломают кости.