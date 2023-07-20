Щелепи повертаються. Чи варто побоюватися акул цього літа після нападів у Єгипті й Австралії

Після повідомлень про смертельні напади хижаків у різних куточках світу багатьом здається, що акули стали більше полювати на людей. Але чи так це насправді?

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Цього літа в туристів із усього світу може виникнути відчуття, що акули раптом активізувалися та відкрили полювання на людей. Раз у раз у ЗМІ з'являються повідомлення про напади акул зі смертельними наслідками, включно зі смертю росіянина, якого тигрова акула загризла на єгипетському курорті Хургада 9 червня, пише Daily Mail.

Утім, це не єдиний випадок, раніше цього ж року повідомлялося про напад великої білої акули недалеко від пляжу Сан-Хосе в затоці Тобарі на західному узбережжі Мексики. Тоді акула буквально обезголовила відпочивальника. Крім того, надходили повідомлення про напад акул в Австралії, Бразилії та Флориді.

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Але чи справді акули стають "голоднішими стосовно людей"? На це запитання відповідає біолог-еволюціоніст із Університету Флориди Гевін Нейлор. За його словами, попри те, що напади акул здаються масовими, вони насправді не збільшуються, а навпаки, тримаються на відносно рівному рівні.

Статистика свідчить про те, що кількість нападів акул не зростає та не падає, а скоріше тримається на одному рівні: близько 80 в хороший рік і близько 100 — у поганий. За даними дослідників станом на 17 липня цього року у світі сталося 38 неспровокованих нападів акул, 7 із них зі смертельними наслідками. Для порівняння: минулого 2022 року було зареєстровано 57 неспровокованих нападів, 5 із них зі смертельними наслідками. Про це свідчать дані річного звіту Міжнародного файлу акулячих атак Музею природної історії Флориди (ISAF).

Водночас загальна кількість нападів акул минулого року налічує 79 випадків. Дослідники зазначають, що з 2013 року в середньому відбувається близько 74 неспровокованих укусів на рік, однак у 2020 році цей показник знизився, ймовірно, через ковідні обмеження.

Смертельні випадки нападів акул Фото: Daily Mail

За словами директора британської організації Shark Trust Пола Кокса, загалом кількість нападів акул наразі залишається стабільною — в деякі роки трохи знижується, в інші підвищується.

Міжнародна група дослідників сходиться на думці, що популяція акул у всьому світі в середньому скорочується. Відомо, що в усьому світі існує близько 500 видів акул, проте лише деякі з них насправді схильні до нападів на людей. За словами Кокса, нещодавня оцінка дослідників показала, що третина видів акул перебуває під загрозою зникнення. Однак лише кілька видів насправді можуть зіткнутися з людьми і вже тим більше наблизитися до них. У зв'язку з цим учені вважають, що порівнювати глобальну кількість акул із випадками укусів недоцільно.

Статистика свідчить про те, що кількість зареєстрованих неспровокованих нападів акул у всьому світі збільшилася з 1960 року. Схоже, сплеск припав на кінець 1980-х років, тобто за останні 35 років відбулося значно більше нападів, ніж у період із 1960 по 1990 роки.

Водночас Кокс зазначає, що ймовірність контакту з акулами може збільшитися завдяки збільшенню чисельності населення та зміни поведінки. Крім того, вчені вважають, що статистика до 1960-го року може бути трохи спотворена, оскільки бази даних раніше були не настільки поширені.

За статистикою Музею Флориди, кількість неспровокованих нападів акул збільшилася в усьому світі з 1960 року Фото: Florida Museum

За словами директорки програми з вивчення та збереження акул в Університеті Маямі, професорки Кетрін Макдональд, ще одна проблема полягає в тому, що сьогодні у воді перебуває набагато більше людей, ніж 50 років тому. Дослідниця вважає, що будь-яке збільшення кількості нападів акул, імовірно, буде пов'язане зі зростанням кількості людей на пляжах і в океані.

Крім того, вчені вважають, що затишшя 1970-80-х років може бути пов'язане з "ефектом "Щелеп". Цей термін придумав професор державної політики Сіднейського університету Крістофер Нефф після виходу фільму 1975 року. Передбачається, що завдяки фільму люди стали краще усвідомлювати небезпеку води.

За словами Нейлора, цього літа кількість нападів акул насправді не збільшилася — вони, як і раніше, залишаються надзвичайно рідкісними. Простими словами, у вас скоріше влучить блискавка, ніж ви зустрінетеся з хижими щелепами в морі.

Раніше Фокус писав про те, що на пляжах Японії дельфіни нападають на людей: кусають і ламають кістки.