Обнаружен новый способ появления жизни на Земле: это поможет найти внеземную жизнь

Известный парниковый газ помогал поддерживать тепло на ранней Земле, и ученые считают, что он может появиться практически на любой каменистой планете, имеющей воду.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, метан мог образоваться гораздо легче и был более распространен на ранней Земле, чем предполагалось ранее. Метан, состоящий из углерода и водорода, является парниковым газом, который помогал сохранить на ранней Земле достаточно тепла для появления и развития жизни. Авторы нового исследования обнаружили, что метан может очень легко образоваться в результате химических реакций, которые запускает солнечный свет в воде. Ученые считают, что такие же химические реакции должны происходить на любой каменистой планете, имеющей воду и достаточно света своей звезды. А это значит, что на таких планетах может существовать жизнь, пишет Inverse.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Жизнь на нашей планете появилась примерно 3,7 млрд лет назад. Тогда первые микроорганизмы жили на Земле, которая получала меньше света Солнца, чем сейчас. Поэтому считается, что на планете должно было быть очень холодно. Но все данные указывают на то, что на ранней Земле все же было тепло. И скорее всего это тепло поддерживалось за счет метана.

Учитывая тот факт, что это парниковый газ, то он мог бы удерживать тепло в атмосфере Земли и если бы его было много, то это позволило бы существовать жидкой воде на поверхности планеты и позволило бы появиться жизни, несмотря на слабый свет Солнца.

Сейчас геологи предполагают, что метан мог появиться на ранней Земле благодаря химическим процессам в глубоководных гидротермальных источниках. Эти реакции требуют большого количества тепла и давления, поэтому они не могут происходить где попало.

Метан, состоящий из углерода и водорода, является парниковым газом, который помогал сохранить на ранней Земле достаточно тепла для появления и развития жизни Фото: phys.org

Но проблема в том, что эти гидротермальные источники, вероятно, не могли создать достаточное количество метана, чтобы на Земле было очень тепло и могла развиваться жизнь. Авторы нового исследования провели эксперименты и выяснили, что метан мог появиться в результате химических реакций, вызванных солнечным светом и эти реакции могли происходить в любом месте. Ученые считают, что химический состав атмосферы изменился и это позволило появиться жизни на Земле.

По словам ученых, процесс создания метана на ранней Земле мог происходить следующим образом. Все начиналось с железа, а также химических соединений, содержащих серу, углерод и водород. Эти соединения могли образоваться в гидротермальных источниках или же они попали на Землю вместе с метеоритами. А железа было много в океанах на ранней Земле.

Солнечный свет заставил железо вступить в реакцию с перекисью водорода. Эти реакции, в свою очередь, вызвали другие реакции в соединениях серы. Углерод и водород в соединениях серы и перекиси водорода превратились в метан. Подобные химические реакции, как считают ученые, могли произойти по всей планете.

Ученые считают, что подобные процессы могут происходить и на других каменистых планетах с водой Фото: space.com

Ученые считают, что подобные процессы могут происходить и на других каменистых планетах с водой. Это означает, что даже планета, которая находится дальше от своей звезды и получает мало света и тепла, может превратиться во вторую Землю. Таким образом, теоретически здесь также может появиться жизнь, но уже внеземная. Поэтому исследователи предполагают, что наличие большого количества метана в атмосфере других миров может указывать на то, что эта планета может быть обитаемой.

Что касается потенциально внеземной разумной жизни, то Фокус уже писал о том, что один из ученых опроверг утверждения разоблачителя НЛО о том, что правительство США скрывает трупы инопланетян.

Также Фокус писал о новой теории, которая гласит, что жизнь на Земле зародилась иначе, чем считается сейчас.