Слишком тревожно. На дне 124-метровой воронки в океане обнаружили нечто, что взволновало ученых (фото)

Несмотря на то, что воронка образовалась десятки, а то и сотни тысяч лет назад, в ее самой глубокой точке исследователи нашли еще одно подтверждение тому, что "люди ужасны".

Ученые отправились в замечательную морскую воронку, расположенную в 70 километрах от Белиза, и носящую название "Большая голубая дыра". В ходе экспедиции исследователи обнаружили нечто волнующее и весьма тревожное, пишет Express.

Известно, что эта уникальная океаническая воронка глубиной в 124 метра образовалась во время серии оледенений в период между 153 000 — 15 000 лет назад, когда уровень моря был значительно ниже. Эти таинственные глубины со временем стали культовым местом для дайвинга, а их популярности поспособствовали погружения французского исследователя океана Жака Кусто в начале 70-х годов.

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Увы, даже эти некогда чистые воды оказались не застрахованы от влияния и загрязнения человека, о чем свидетельствуют неожиданные находки, обнаруженные в ходе экспедиции. В ходе исследования две подводные лодки были направлены на глубину, чтобы создать 3D-карту Большой голубой дыры с помощью гидроакустического сканирования. Однако в ходе погружения ученые также обнаружили морской мусор и тела двух мертвых дайверов.

Известно, что экспедиция была организована Aquatica Submarines при финансовой поддержке партнеров и проходила с 27 ноября по 13 декабря 2018 года. В ходе экспедиции ученые совершили два десятка погружений, взяв с собой самых разных пассажиров. Целью экспедиции было исследование жуткой воронки, а часть миссии даже транслировалась в прямом эфире на канале Discovery.

По словам президента Aquatica Submarines Харви Флемминг, успехи экспедиции оказались невероятными, в результате ученым удалось показать всему миру магию Большой голубой дыры. Кроме того, исследователи отмечают, что полученные данные еще раз напоминают, что человечество необходимо усердно работать для сохранения наших океанов.

Отметим, что Большая голубая дыра окутана некой таинственностью — ранее предполагалось, что здесь даже обитают "древние монстры". Впрочем, настоящими монстрами, с которыми столкнулся океан, оказались люди. Дело в том, что во время погружения на дне воронки ученые обнаружили пластиковые бутылки и другой мусор.

Диаметр воронки составляет 318 метров, а ее глубина - 124 метра Фото: Creative Commons

Авторы экспедиции надеются, что обнаруженный ими мусор станет еще одним напоминанием о том, что человечеству стоит отказаться от использования пластика, так как он уже стал огромной угрозой для океана — на дне земных океанов хранится множество пластикового мусора, а морские животные то и дело погибают от микропластика.

Еще одной любопытной особенностью Большой голубой дыры, которую обнаружили исследователи, стал слой сероводорода. Считается, что это химическое вещество накапливалось в воронке веками. Оно чрезвычайно токсично, так как подавляет клеточное дыхание, подобно цианиду. Само собой разумеется, что ниже этого слоя ученые не увидели ничего живого, хотя заметили тела двух дайверов, а также крабов, раковин и других существ, которые скатились в эту яму и задохнулись.

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