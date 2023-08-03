Проглотила больше, чем смогла переварить: жадную рыбу убил ее собственный обед 180 млн лет назад (фото)

Внутри окаменелой рыбы палеонтологи обнаружили необычно большой аммонит.

Окаменелость возрастом около 180 млн лет рассказала захватывающую историю одной древней рыбы, которая позарилась на слишком большой кусок еды, пишет IFL Science.

Внутри окаменелой рыбы палеонтологи обнаружили необычно большой аммонит, на котором почти не было признаков переваривания. Эксперты полагают, что именно эта трапеза стала последней для слишком жадной рыбы.

Данная окаменелость считается уникальной не только из-за истории, которую она рассказывает, но и потому, что это первое свидетельство того, что актиноптериговые рыбы поедали аммонитов. Актиноптеригии – это лучеперые рыбы, которые принадлежат классу костистых рыб, среди сохранившихся примеров: крылатка-зебра.

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Окаменелой рыбой оказался Pachycormus macropterus, который восходит к раннему юрскому периоду, известному как тоарский ярус. Данные останки были найдены в формации, расположенной на территории Германии.

В желудке рыбы была найдена гигантская раковина аммонита. Фото: Sam Cooper

В желудке рыбы была найдена гигантская раковина аммонита диаметром около 10 сантиметров. Палеонтологи предполагают, что доисторическая рыба проглотила аммонит случайно, но дорого заплатила за это.

"Желудок рыбы обеспечил микросреду, которая защитила аммонит от химического растворения. Исключительная сохранность раковины аммонита, которая даже частично сохранила перламутровый блеск, указывает на то, что аммонит был проглочен непосредственно перед смертью рыбы и был в ответе за нее", — говорят авторы исследования.

Ученые также полагают, что проглатывание живого аммонита могло быть простой ошибкой. Рыба могла питаться разлагающимся аммонитом, который находится совсем близко со злосчастной раковиной.

Кроме этого, окаменелость, которая называется SMNS 52472, является свидетельством того, что аммониты были весомой частью рациона лучеперых рыб.