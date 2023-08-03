Итальянский взломщик шифров, живший в 16 веке, писал секретные сообщения на вареных яйцах

Вклад Джамбаттисты делла Порта в расшифровку шифров изменил ход общения между людьми.

Итальянский философ, врач и алхимик Джамбаттиста делла Порта (1535–1615) усовершенствовал методы шифрования, которые используются до сих пор. Он также придумал, как переправлять сообщения в тюрьмы внутри неразбитых вареных яиц. В своей книге De Furtivis Literarum Notis делла Порта усовершенствовал методы создания и взлома шифров, пишет BigThink.

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Итальянский дворянин Джамбаттиста делла Порта, живший в Неаполе в эпоху Возрождения, усовершенствовал методы шифрования, которые используются до сих пор. В 1563 году он опубликовал известную научную работу по криптологии, которая сделала его известным, под названием De furtivis literarum notis.

Секретные сообщения на яйцах

Его первым довольно поразительным вкладом в искусство создания шифров было создание способа, с помощью которого можно было передавать сообщения заключенным в тюрьмах с помощью вареных яиц. Для этого делла Порта решил использовать растительный краситель, который нужно было наносить на скорлупу яйца. Когда яйцо высыхало, его варили и сообщение на скорлупе исчезало. После этого яйцо или несколько яиц с сообщениями относили с продуктами в тюрьмы и заключенным оставалось только очистить яйца от скорлупы. Дело в том, что краска впиталась в белок и сообщение можно было прочитать.

Во времена делла Порта шифрование само по себе становилось частью новой эры научных и математических исследований. Влиятельные люди в Европе, в том числе в Италии, пытались скрыть смысл своих сообщений от посторонних газ. Проблема заключалась в том, что чем больше людей изучали шифрование, тем легче было взломать эти шифры.

Как раз работа над изучением шифров и привела к тому, что делла Порта написал свою знаменитую книгу De furtivis literarum notis Notis ("О тайных символах букв"). В этой книге ученый собрал все, что ему было известно о тайном письме.

Вклад в технику разработки шифров

Таким образом делла Порта внес свой огромный вклад в технику разработки шифров. Речь шла не только о замене одной буквы на другую или замене буквы символом, но и об изобретении средств, с помощью которых дешифровщики лишались бы важных подсказок. Ученый выяснил, что важно избегать повторного использования одного и того же термина и, по возможности, заменять его синонимом. Также делла Порта хорошо понимал, как можно получить преимущество при расшифровке сообщения, используя термины, которые можно было бы найти в тексте. Затем расшифрованное слово и закодированные буквы можно было использовать для обработки остальной части шифра.

Джамбаттиста делла Порта Фото: Wikipedia

Также делла Порта создал прототип научного общества с группой единомышленников под названием Academia Secretorum Naturae для изучения тайн природы. Но папа римский Григорию XIII запретил деятельность "богохульного" общества. Но ученые предполагают, что делла Порта начал работать в области криптологии для создания специальных шифров для католической церкви. Поэтому вскоре ему разрешили заниматься снова своими научными исследованиями.

Симпатический телеграф

Ученый, который был увлечен изучением шифрования, пытался изобрести то, что позже будет названо "симпатическим телеграфом". Эта идея вращалась вокруг магнетизма, а также вокруг тогдашних представлений о таинственном "симпатическом порошке", который якобы мог лечить раны с большого расстояния.

"Симпатический телеграф" был гипотетической системой связи. Установка представляла собой две круглые коробки, каждая из которых содержит намагниченные металлические циферблаты, вокруг которых были написаны все буквы алфавита. А в центре находится подвижная стрелка. Идея заключалась в том, что ящики будут намагничиваться одним и тем же магнитом. Тогда стрелка на одном из циферблатов перемещалась бы к букве и даже на огромных расстояниях стрелка на другом циферблате также двигалась бы и указывала на ту же букву. Это был метод, с помощью которого сообщения могли передаваться почти мгновенно. Свойства магнетизма еще не были полностью изучены и это все еще казалось чем-то необъяснимым.

Делла Порта сыграл важную роль в том, чтобы вывести шифры далеко за пределы простой замены букв в область, где им нужны были длинные ключи, чтобы начать их разгадывать. Считается, что его вклад в расшифровку шифров изменил ход коммуникации между людьми.

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