Потеряли миллион лет. Наша Солнечная система не такая, как предполагалось: что выяснили ученые

Исследователи считают, что возраст Солнечной системы отличается от общепринятых оценок.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Icarus, возраст нашей Солнечной системы больше, чем считалось ранее. К такому выводу ученые пришли в результате исследования метеоритов, пишет IFLScience.

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Понимание точного возраста Солнечной системы является очень важным, ведь это отражается на том, как она эволюционировала. То есть не только вся звездная система в целом, но и ее отдельные составляющие, такие как планеты.

Как известно после рождения Солнца из туманности, состоящей из газа и пыли, вокруг осталось очень много обломков, которые в конечном итоге слились в планеты, астероиды и кометы. Метеориты являются обломками астероидов, которые попадают на разные планеты, в том числе и на Землю. Изучая их химический состав, можно понять, когда они появились, а значит это может указывать на то, когда появились строительные блоки нашей Солнечной системы.

По словам ученых, с помощью древних метеоритов, можно узнать о том, как появились планеты и как вообще происходила эволюция Солнечной системы в течение первых нескольких миллионов лет. И самое главное, важно понимать точный возраст Солнечной системы, ведь это дает возможность понять, когда появились первые строительные блоки для планет.

Ученые исследовали минералы, богатые кальцием и алюминием, обнаруженные в некоторых метеоритах. Известно, что некоторые изотопы химических элементов (они такие же, как и обычные элементы, но имеют разное количество нейтронов в ядре атома) являются радиоактивными и со временем превращаются в разные элементы. Время распада таких изотопов может составлять от нескольких секунд до нескольких миллиардов лет и все зависит от стабильности изотопа. Изучая соотношения изотопов, ученые могут определить, как давно сформировались минералы в метеоритах.

Как известно после рождения Солнца из туманности, состоящей из газа и пыли, вокруг осталось очень много обломков, которые в конечном итоге слились в планеты, астероиды и кометы Фото: NASA

В результате нового исследования ученые выяснили, что наша Солнечная система примерно на 1,1 млн лет старше, чем показывали предыдущие оценки. То есть ей не 4,5673 млрд лет, а в 4,5684 млрд лет плюс-минус 240 тысяч лет. Хотя это кажется и небольшим временным разрывов, но за миллион лет эволюции может произойти очень многое, считают ученые.

Предыдущая оценка была основана на соотношениях изотопов свинца в богатых алюминием минералах, но оказалось, что соотношения алюминия были более противоречивыми, что, возможно, предполагало, что состав первичной туманности был не везде одинаковым. Это было проблемой, поскольку для того, чтобы туманность стала неоднородной, должны были произойти очень сильные вспышки на Солнце или рядом с нашей звездой должна была взорваться сверхновая.

В результате нового исследования ученые выяснили, что наша Солнечная система примерно на 1,1 млн лет старше, чем показывали предыдущие оценки Фото: Business Insider

Авторы нового следования считают, что обнаруженные в химическом составе метеоритов противоречия зависят не от неоднородности солнечной туманности, а от процессов нагрева, который испытали богатые алюминием минералы.

Таким образом, новая научная работа предлагает более простой способ формирования Солнечной системы, которая все же стала теперь старше на 1,1 млн лет.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили две звезды на очень близком расстоянии друг от друга. Вся эта звездная система поместилась бы внутри Солнца.