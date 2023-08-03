Обнаружены две звезды на очень близком расстоянии: система поместилась бы внутри Солнца

Две звезды вращаются вокруг друг друга всего за 1,9 часов.

Related video

Американские ученые обнаружили невероятно тесную звездную систему, состоящую из коричневого карлика и красного карлика. Оба объекта делают полный оборот вокруг друга за невероятные 1,9 часов, а расстояние между ними меньше, чем радиус Солнца (этот радиус составляет примерно 696 тысяч км). Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые обнаружили коричневого карлика, получившего название ZTF J2020+5033 на расстоянии в 457 световых лет от Земли, что считается близким расстоянием по космическим меркам. Но этот коричневый карлик находится в двойной системе вместе с меньшей, чем Солнце звездой, красным карликом и до этого ученые еще не находили систем с такими характеристиками. Это самое близкое расстояние коричневого карлика от звезды-компаньона, и вся эта система могла бы запросто поместиться внутри нашего Солнца, учитывая размер орбиты двух объектов.

Коричневый карлик имеет размер Юпитера, но его масса в 80 раз больше, чем у планеты гиганта. А звезда красный карлик имеет всего 17,6% радиуса и 13,4% массы Солнца. На самом деле коричневые карлики не считаются настоящими звездами, хотя и могли бы ими стать. По крайней мере их масса позволяет запустить в ядре термоядерный синтез, но вместо водорода, как в обычных звездах, здесь происходит синтез атомов дейтерия. По сути, коричневые карлики — это нечто среднее между планетами-гигантами и обычными звездами.

На самом деле коричневые карлики не считаются настоящими звездами, хотя и могли бы ими стать Фото: Universe Today

Эти неудавшиеся звезды обнаружить очень сложно, ведь они невероятно тусклые, а к тому же в основном они существует отдельно и не связаны с другими звездами. Только примерно 1% звезд, похожих на Солнце или меньших по размеру, находятся в двойных системах вместе с коричневыми карликами. Но расстояние между этими объектами намного больше, чем обнаружили в ходе нового исследования астрономы. Фактически они впервые увидели такое короткое расстояние.

Звезда красный карлик имеет всего 17,6% радиуса и 13,4% массы Солнца Фото: wikipedia

Ученые выяснили, что оба объекта уже довольно старые и в прошлом они были больше по размеру и находились примерно в 5 раз дальше друг от друга, чем сейчас. Ученые считают, что взаимодействие между двумя объектами привело к тому, что часть их вещества улетучилась в космос, и это привело к замедлению их вращения, что и стало причиной уменьшения орбиты.

Астрономы предполагают, что коричневый карлик со временем будет приближаться к красному карлику. Хотя этот объект и меньше, чем обычная звезда, но имеет более сильную гравитацию. Это значит, что коричневый карлик начнет забирать вещество звезды по мере их сближения.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили новую очень яркую и очень редкую звезду-монстра и в этом им помогла темная материя. Новая звезда настолько большая, яркая и странная, что ее внешний вид указывает на наличие рядом скопления темной материи.

Также Фокус писал о теориях, которые предполагают, что наша Вселенная является всего лишь голограммой и на самом деле вся наша реальность является иллюзией.