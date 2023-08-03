Астрономы обнаружили новую редкую звезду-монстра: помогла темная материя (фото)

Новая звезда настолько большая, яркая и странная, что ее внешний вид указывает на наличие рядом скопления темной материи.

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Согласно исследованию испанских ученых, опубликованному на сервере препринтов arXiv, они обнаружили новую очень яркую звезду-монстра на расстоянии в 10,4 млрд световых лет от Земли. Эта звезда принадлежит к очень редкому классу так называемых звезд-монстров "кайдзю", которые имеют аномально огромную видимую яркость. Кайдзю – это японское слово, которое означает "странный зверь" и данным термином называют фильмы с монстрами, пишет ScienceAlert.

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Нова огромная звезда получила название Мотра, хотя рядом с ней ученые обнаружили еще более яркую звезду, которую они назвали Годзилла. Обе звезды отличаются по яркости и температуре, но их внешний вид указывает на то, что между этими звездами и Землей находится огромное скопление темной материи, благодаря которому они скорее всего, и были обнаружены.

Нова огромная звезда получила название Мотра Фото: ScienceAlert

Признаки существеннее очень яркой огромной звезды на расстоянии в 10,4 млрд световых лет от нас ученые обнаружили в архивных наблюдениях космического телескопа Хаббл. С помощью космического телескопа Уэбб астрономы получили подтверждение тому, что здесь действительно существует очень редкая звезда и даже не одна.

Астрономы считают, что это двойная звездная система, которая состоит из двух звезд — красного и голубого сверхгигантов. Красным сверхгигантом является Мотра, ее температура составляет примерно 4 700 градусов Цельсия, и она ярче в 50 тысяч раз, чем Солнце. Годзилла является голубым сверхгигантом с температурой 13 700 градусов Цельсия и она ярче Солнца в 125 000 раз.

Обе звезды были обнаружены с помощью гравитационного линзирования. Согласно теории относительности Эйнштейна, любой свет от более далекого источника может искажаться, увеличиваться и даже дублироваться, благодаря гравитации более близкой к нам галактики или скопления галактик. Таким образом практически любую далекую звезду или галактику можно обнаружить с помощью гравитационного линзирования.

Обе звезды благодаря этому эффекту кажутся более крупными и их яркость также кажется выше. Но звезда Мотра была слишком большой и яркой, чтобы это можно было объяснить влиянием скопления галактик, расположенного между звездой и телескопом Уэбб.

Обе звезды были обнаружены с помощью гравитационного линзирования Фото: ScienceAlert

По словам астрономов, начальная яркость Мотры увеличилась примерно в 4 тысячи раз, а это значит, что рядом со звездой находится еще один объект, который дал ее дополнительное увеличение. Ученые считают, что этот объект имеет размер карликовой галактики и его масса составляет от 10 тысяч до 2,5 млн масс Солнца. Но его не видно в данных ни телескопа Хаббл, ни телескопа Уэбб.

Поэтому, астрономы предположили, что это действительно может быть карликовой галактикой, которая состоит почти полностью из темной материи. И в этом нет ничего необычного, ведь этого загадочного невидимого вещества намного больше, чем обычной материи в большинстве галактик. Но есть и такие галактики, которые, как считает сейчас ученые, почти полностью состоят из темной материи.

По словам авторов исследования, гравитационное линзирование может помочь обнаружить больше подобных объектов при наблюдении за звездами и галактиками.

Напоминаем, что что в космосе существует, как считается самая старая звезда под названием Мафусаил, но проблема в том, что некоторые оценки ее возраста указывают на то, что он превышает возраст Вселенной. Фокус уже писал о том, насколько вообще реальна такая возможность.