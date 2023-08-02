Древний Мафусаил: действительно ли самая старая известная звезда старше самой Вселенной

Известная звезда, которая получила имя самого старого человека в Библии, согласно оценкам, имеет возраст, больший чем возраст Вселенной.

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Гигантская звезда HD 140283, расположенная на расстоянии в 190 световых лет от нас, считается самой старой из известных звезд. Некоторые астрономы предполагают, что ей больше 14 млрд лет. Но может ли она быть старше самой Вселенной, которой 13,8 млрд лет? При ближайшем рассмотрении выясняется, что звезда особенная, но не настолько, пишет IFLScience.

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Древний Мафусаил

Известная яркая звезда называется HD 140283. Но она также имеет и другое название – Мафусаил. Это имя самого старого человека, возраст которого был указан в Библии и составляет 969 лет. Еще 10 лет назад группа ученых предположила, что эта звезда имеет возраст 14,46 млрд лет плюс-минус 800 млн лет. Но в таком случае звезда является более старой, чем сама Вселенная, которой 13,8 млрд лет. Эта цифра была получена из скорости расширения Вселенной с использованием теории относительности Эйнштейна, но также она подтверждена различными методами.

Но если существует такая старая звезда, то она либо действительно старше самой Вселенной (а это значит, что мы неправильно оцениваем ее возраст), либо же появилась все-таки примерно также 13,4 млрд лет назад (но тогда у звезды не было бы времени на формирование). Самая большая проблема заключается в том, что, если существует хотя бы одна звезда возрастом в примерно 14,5 млрд лет, это значит, что Большой взрыв не мог произойти позже.

Известная яркая звезда называется HD 140283 или Мафусаил Фото: NASA

Возраст Вселенной

С другой стороны, недавно появилась новая теория, о которой уже писал Фокус, согласно которой Вселенной на самом деле 26,7 млрд лет. То есть Большой взрыв произошел именно тогда и это может объяснить наличие таких старых звезд. С другой стороны, некоторые ученые предполагают, что Вселенной на самом деле около 15 млрд лет. Но эти теории не находят сильной поддержки в научном сообществе. С другой стороны, если предположить, что Вселенной действительно почти 27 млрд лет, то почему до сих пор не обнаружены звезды возрастом, например, в 20 млрд лет?

Считается, что за пределами Млечного Пути в звездном шаровом скоплении M92 существуют звезды, которым примерно 13,8 млрд лет. Тот же космический телескоп Уэбб обнаружил галактики, которым почти столько же лет. Но нет ничего старше звезды HD 140283. По словам Тамары Дэвис из Университета Квинсленда, Австралия, разные методы измерений указывают на то, что Вселенной точно не более 14 млрд лет.

Разные методы измерений указывают на то, что Вселенной точно не более 14 млрд лет Фото: Antifal Real

Самая старая звезда не такая и старая?

Что касается звезды Мафусаил, более поздние исследования показали, что этой звезде 13,7 млрд лет, затем ученые предположили, что ей все же может быть 12,2 млрд лет и самая вероятная оценка составляет 12 млрд лет. В таком случае звезда HD 140283 может оставаться самой старой или одной из самых старых известных звезд и это не нарушает нынешние представления о возрасте Вселенной.

Возраст звезд обычно оценивают по их абсолютной яркости и химическому составу. В самой ранней Вселенной первые звезды состояли в основном из водорода и гелия. Только после гибели этих звезд в результате взрыва сверхновых появились более тяжелые элементы, вошедшие в состав следующих поколений звезд. То есть, чем меньше тяжелых элементов в составе звезды, тем она старше. Например, у звезды HD 140283 таких элементов очень мало.

Но, некоторые ученые считают, что это не самый идеальный метод измерения возраста звезд, ведь после взрыва сверхновых химические элементы могли распределяться по космосу неравномерно, а потому некоторые звезды могли получить больше тех или иных составляющих.

Получается, что никто не сомневается в том, что звезда Мафусаил очень старая, но текущие оценки не говорят о том, что она старше Вселенной. Если ее возраст в почти 14,5 млрд лет все же верен, то скорее всего сама Вселенная на самом деле старше.

Фокус уже писал о том, что согласно некоторым теориям, возможно мы живем в голографической Вселенной. Эта голографическая концепция могла бы объяснить тайну черных дыр, но не все так просто.