Стародавній Мафусаїл: чи справді найстаріша відома зірка старша за сам Всесвіт

Відома зірка, яка отримала ім'я найстарішої людини в Біблії, згідно з оцінками, має вік, більший за вік Всесвіту.

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Гігантська зірка HD 140283, розташована на відстані 190 світлових років від нас, вважається найстарішою з відомих зірок. Деякі астрономи припускають, що їй понад 14 млрд років. Але чи може вона бути старшою за сам Всесвіт, якому 13,8 млрд років? При найближчому розгляді з'ясовується, що зірка особлива, але не настільки, пише IFLScience.

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Стародавній Мафусаїл

Відома яскрава зірка називається HD 140283. Але вона також має й іншу назву — Мафусаїл. Це ім'я найстарішої людини, вік якої був вказаний у Біблії і становить 969 років. Ще 10 років тому група вчених припустила, що ця зірка має вік 14,46 млрд років плюс-мінус 800 млн років. Але в такому разі зірка є старішою, ніж сам Всесвіт, якому 13,8 млрд років. Ця цифра була отримана зі швидкості розширення Всесвіту з використанням теорії відносності Ейнштейна, але також вона підтверджена різними методами.

Але якщо існує така стара зірка, то вона або справді старша за сам Всесвіт (а це значить, що ми неправильно оцінюємо її вік), або ж з'явилася все-таки приблизно так само, як і 13,4 млрд років тому (але тоді в зірки не було б часу на формування). Найбільша проблема полягає в тому, що, якщо існує хоча б одна зірка віком приблизно 14,5 млрд років, це означає, що Великий вибух не міг статися пізніше.

Відома яскрава зірка називається HD 140283 або Мафусаїл Фото: NASA

Вік Всесвіту

З іншого боку, нещодавно з'явилася нова теорія, про яку вже писав Фокус, згідно з якою Всесвіту насправді 26,7 млрд років. Тобто Великий вибух стався саме тоді і це може пояснити наявність таких старих зірок. З іншого боку, деякі вчені припускають, що Всесвіту насправді близько 15 млрд років. Але ці теорії не знаходять сильної підтримки в науковій спільноті. З іншого боку, якщо припустити, що Всесвіту справді майже 27 млрд років, то чому досі не виявлено зірок віком, наприклад, у 20 млрд років?

Вважається, що за межами Чумацького Шляху в зоряному кульовому скупченні M92 існують зірки, яким приблизно 13,8 млрд років. Той самий космічний телескоп Вебб виявив галактики, яким майже стільки ж років. Але немає нічого старшого за зірку HD 140283. За словами Тамари Девіс з Університету Квінсленда, Австралія, різні методи вимірювань вказують на те, що Всесвіту точно не більше 14 млрд років.

Різні методи вимірювань вказують на те, що Всесвіту точно не більше 14 млрд років Фото: Antifal Real

Найстаріша зірка не така й стара?

Що стосується зірки Мафусаїл, пізніші дослідження показали, що цій зірці 13,7 млрд років, потім вчені припустили, що їй все ж таки може бути 12,2 млрд років, і найімовірніша оцінка становить 12 млрд років. У такому разі зірка HD 140283 може залишатися найстарішою або однією з найстаріших відомих зірок і це не порушує нинішні уявлення про вік Всесвіту.

Вік зірок зазвичай оцінюють за їхньою абсолютною яскравістю та хімічним складом. У найранішому Всесвіті перші зірки складалися переважно з водню і гелію. Тільки після загибелі цих зірок унаслідок вибуху наднових з'явилися важчі елементи, які увійшли до складу наступних поколінь зірок. Тобто, чим менше важких елементів у складі зірки, тим вона старша. Наприклад, у зірки HD 140283 таких елементів дуже мало.

Але деякі вчені вважають, що це не найідеальніший метод вимірювання віку зірок, адже після вибуху наднових хімічні елементи могли розподілятися космосом нерівномірно, а тому деякі зірки могли отримати більше тих чи інших складових.

Виходить, що ніхто не сумнівається в тому, що зірка Мафусаїл дуже стара, але поточні оцінки не говорять про те, що вона старша за Всесвіт. Якщо її вік у майже 14,5 млрд років все ж таки правильний, то найімовірніше сам Всесвіт насправді старший.

Фокус уже писав про те, що згідно з деякими теоріями, можливо ми живемо в голографічному Всесвіті. Ця голографічна концепція могла б пояснити таємницю чорних дір, але не все так просто.