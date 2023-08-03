Капсула времени. В Гималаях нашли капельки древнего океана возрастом 600 млн лет (фото)

Исследователи полагают, что эта находка может объяснить увеличение количеств кислорода, которое последовало за Землей-снежкой и позволило разнообразить жизнь на планете.

Капли воды, найденные внутри залежей полезных ископаемых в Гималаях, являются остатками древнего океана, который исчез около 600 миллионов лет тому назад. Любопытным кажется, что лучшее место для поиска "капсулы времени" находится в километрах над уровнем моря, пишет IFLScience.

Исследователи, обнаружившие "капсулу времени" древнего океана считают, что эта находка позволит объяснить возникновение жизни на Земле, в том виде, какой мы ее знаем. Открытие морских окаменелостей на вершинах гор вызывало большое замешательство у исследователей эпохи Возрождения и Просвещения. Однако в конце концов именно необходимость объяснения этих находок способствовала нашему пониманию того, как тектонические плиты способны поднимать плиты, сталкиваясь, принося с собой некогда низменные земли, а вместе с ними и запертые там окаменелости.

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Около 650 миллионов лет назад наша планета пережила одно или несколько оледенений, в сравнении с которыми недавние ледниковые периоды выглядят весьма ничтожно. Во время этих событий наша Земля-снежка или большая ее часть была покрыта льдом — отметим, что ученые до сих пор спорят, как в тот период жизни на планете в целом удалось уцелеть.

Вскоре после этого периода произошел взрыв развития сложных форм жизни, приведший к биоразнообразию, которое мы наблюдаем по сей день. Ученые уверены, что это стало возможным благодаря значительному увеличению содержания кислорода в атмосфере, также известному как Второе великое событие оксигенации.

Отметим, что причины этого события все еще остаются весьма спорными, в том числе до сих пор остается загадкой, было ли оно связано с глубокой заморозкой или эта связь является совпадением. Чтобы ответить на эти вопросы исследователям необходимы образцы месторождений, заложенных еще в то время.

В Уттаракханде (Индия) аспирант Индийского института науки Пракаш Чандра Арья помог обнаружить залежи карбоната кальция и магния с каплями воды внутри. Исследователи установили возраст камней и пришли к выводу, что он сопоставим с периодом Земли-снежки.

По сути, исследователям удалось обнаружить "капсулу времени" для палеоокеанов. Сегодня ученым мало что известно об океанах прошлого, например, насколько они отличались или напротив были похожими на современные, были ли они щелочными или кислыми, богатыми или бедными питательными веществами, теплыми или холодными. В то же время отложения, найденные в Гималаях, в действительности могут дать ответы на ряд этих вопросов.

Ученые изучили образцы и обнаружили длительный период уменьшения поступления кальция, предполагается, что это связано со значительным сокращением речных потоков в осадочный бассейн, где образовались осадочные породы.

Отметим, что океаническая кора, как правило, перерабатывается каждые 200 миллионов лет или около того, подставляясь под другую плиту. В результате это удалило большую часть горных пород, отложившихся в морской среде в эпоху Земли-снежки. В тех же, которым удалось уцелеть, либо отсутствуют водоудерживающие поры, либо они слишком легко подвергаются химическим изменениям, чтобы сохранять записи в течение такого длительного времени. Исключением являются образцы, найденные в Гималаях, а потому ученые считают их бесценными.

Ранее Фокус писал о том, что в скалах Нью-Йорка обнаружили пузырьки воды, которым около 390 млн лет.