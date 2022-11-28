Древний океан в кармашках. В скалах Нью-Йорка обнаружили пузырьки воды, которым около 390 млн лет

Эти крохотные остатки древней воды "помнят" больших панцирных рыб, аммонит и гигантских морских скорпионов.

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Ученые обнаружили небольшие карманы воды, которые были заперты в скалах более 390 миллионов лет. И пусть это не самая старая проба воды, которую ученым доводилось видеть, считается, что это самые крохотные остатки древних морей, которые когда-либо изучались, пишет Science Alert.

Скрытая древняя морская вода когда-то была пристанищем для больших панцирных рыб, аммонит и гигантских морских скорпионов с трилобитами. Ученые обнаружили ее в породах железного пирита в северной части штата Нью-Йорк в ходе исследований выщелачивания токсичного мышьяка из горных пород.

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По словам геохимика из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США (PNNL) Сандры Тейлор, изучая породы ученые заметили крошечные дефекты в виде сферических скоплений кристаллов пирита (фрамбоиды).

Исследователи использовали комбинацию методов, в том числе атомную зондовую томографию и масс-спектрометрию, для подтверждения того, что жидкость, заключенная в древних скалах, в действительности была соленой водой и соответствовала профилю древнего внутреннего моря.

Отметим, что размер фрамбоидных отложений составил менее 10 микрометров, что делает их самыми крохотными остатками древних морей из когда-либо изученных учеными. Однако даже этого малого количества воды было достаточно, чтобы понять, что она принадлежит периоду среднего девона. Таким образом ученые получили еще одно доказательство того, что почти 400 миллионов лет назад, на территории современного Мичигана и до Онтарио в Канаде простиралось древнее внутреннее море.

Предполагается, что его риф вполне мог бы соперничать размерами с Большим Барьерным рифом в Австралии.

Отметим, что минералы и драгоценные камни нередко содержат захваченные жидкости, однако их редко можно проанализировать в наномасштабе. Для открытий подобного рода, как правило, требуется каменная соль или галит, однако теперь ученые нашли аналогичный метод и для пирита.

Предполагается, что новая находка поможет ученым лучше понять, как менялся древний климат, который высушил внутреннее море. Это поможет исследователям понять, как в прошлом океан справился с повышением температуры и даст понимание того, как нам следует скорректировать программу по борьбе с глобальным потеплением Земли.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод", который простирается на 460 км и ускоряет таяние.