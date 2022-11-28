Стародавній океан у кишеньках. У скелях Нью-Йорка виявили бульбашки води, яким близько 390 млн років

Ці крихітні залишки стародавньої води "пам'ятають" великих панцирних риб, амоніт та гігантських морських скорпіонів.

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Вчені виявили невеликі кишені води, які були замкнені у скелях понад 390 мільйонів років. І нехай це не найстаріша проба води, яку вченим доводилося бачити, вважається, що це найменші залишки стародавніх морів, які коли-небудь вивчалися, пише Science Alert.

Прихована стародавня морська вода колись була прихистком для великих панцирних риб, амоніт та гігантських морських скорпіонів із трилобітами. Вчені виявили її в породах залізного піриту в північній частині штату Нью-Йорк під час досліджень вилуговування токсичного миш'яку з гірських порід.

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За словами геохіміка з Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії Міністерства енергетики США (PNNL) Сандри Тейлор, вивчаючи породи, вчені помітили крихітні дефекти у вигляді сферичних скупчень кристалів піриту (фрамбоїди).

Дослідники використовували комбінацію методів, зокрема атомну зондову томографію та мас-спектрометрію, для підтвердження того, що рідина, укладена у стародавніх скелях, насправді була солоною водою та відповідала профілю древнього внутрішнього моря.

Зазначимо, що розмір фрамбоїдних відкладень становив менше 10 мікрометрів, що робить їх найменшими залишками древніх морів із коли-небудь вивчених вченими. Однак навіть цієї малої кількості води було достатньо, щоб зрозуміти, що вона належить періоду середнього девону. Таким чином вчені отримали ще один доказ того, що майже 400 мільйонів років тому, на території сучасного Мічигану і до Онтаріо в Канаді тяглося давнє внутрішнє море.

Вважається, що його риф цілком міг би конкурувати за розмірами з Великим Бар'єрним рифом в Австралії.

Зазначимо, що мінерали та дорогоцінні камені нерідко містять захоплені рідини, проте їх рідко можна проаналізувати у наномасштабі. Для подібних відкриттів, як правило, потрібна кам'яна сіль або галіт, проте тепер вчені знайшли аналогічний метод і для піриту.

Вважається, що нова знахідка допоможе вченим краще зрозуміти, як змінювався древній клімат, який висушив внутрішнє море. Це допоможе дослідникам зрозуміти, як у минулому океан впорався з підвищенням температури і дасть розуміння того, як нам слід скоригувати програму боротьби з глобальним потеплінням Землі.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід", який тягнеться на 460 км і прискорює танення.