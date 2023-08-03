Режим концентрации. Ученые рассказали, как оставаться максимально продуктивным, работая дома

Исследователи отмечают, что следуя этим простым советам, вам точно удастся наладить свой график работы и успевать все, что намечено.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в нашу привычную жизнь: гораздо больше сотрудников по всему миру перешли на удаленную работу или адаптируются к гибридному графику работы дома и в офисе, пишет IFLScience.

Тем не менее в современном мире полно отвлекающих факторов, таких как просмотры видео в TikTok, изучение социальных сетей и множества других "важных дел", которые необходимо успеть сделать. В новом исследовании ученые назвали несколько шагов, которые позволят оставаться максимально продуктивным даже когда рядом нет начальника, чтобы контролировать рабочий процесс.

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Четкий график

Исследователи полагают, что наличие четкого графика, которого вы придерживаетесь, поможет повысить уровень производительности и уменьшить искушение откладывать дела на потом. В результате вы будете успевать есть, делать перерывы и выполнять поставленные задачи.

Предыдущие исследования показали, что респонденты считают наибольшим плюсом удаленной работы — отсутствие поездок на работу. В то же время отсутствие отдельной рабочей зоны также может стереть грань между работой и отдыхом. А потому, если условия позволяют, ученые советуют работать не в том месте, где вы спите.

Четкие инструкции

Дело в том, что трудную или неприятную задачу легко отложить, особенно если вы не знаете, как ее выполнить. В результате ученые советуют по возможности получать четкие инструкции от тех, с кем вы работаете — это позволит избежать задержек и не отлынивать от выполнения задач.

Отвлекающие факторы

Исследователи советуют свести к минимуму отвлекающие факторы, например, использование социальных сетей, просмотр видео или встречи с друзьями в рабочее время. Избегание подобных веще в действительности может повысить продуктивность.

В этом случае может помочь установка блокировщика приложений в социальных сетях, а также использование таймеров.

Ученые провели эксперимент, в котором работники колл-центра продемонстрировали повышение производительности на 13% при удаленной работе, а их количество звонков в минуту возросло на 4%, когда их рабочая среда стала более тихой и удобной.

Рабочее место

Это может показаться очевидным, однако ученые настаивают, что перед началом работы необходимо проверить, все ли работает. Дело в том, что сломанное или медленное компьютерное обеспечение или слабый интернет буквально затормозят вашу работу.

Исследователи из Берлина пришли к выводу, что "достаточное и функционирующее техническое оборудование, а также высокая степень автономности важны для здоровой и удовлетворительной работы из дома".

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему умственная работа утомляет не меньше физической.