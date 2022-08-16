Ученые рассказали, почему умственная работа утомляет не меньше физической

Французские ученые выяснили, что тяжелая работа вызывает накопление в мозгу токсичного вещества, из-за переработки которого организм сильно устает.

Группа Нейрофизиологов из Парижского института смогла выяснить, что во время тяжелой работы в префронтальной коре головного мозга накапливаются потенциально токсичные молекулы. Из-за них мозгу приходится тратить куда больше сил, а потому человеку становится сложнее сосредоточится и принимает самые простые решения, вместо эффективных. Новое исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

Главное, что волновало французских ученых, почему машины могут выполнять вычисления практически непрерывно, а человеку время от времени нужен отдых. У них появилось предположения, что во время долгой напряженной работы в мозгу накапливается токсичное вещество, а потому организм должен тратить силы на его переработку.

Чтобы проверить эту гипотезу, было решено провести эксперимент с 40 добровольцами. Их разделили на две группы: первой давали относительно сложные задания на проверку когнитивных способностей, а вторая группа решала простые задачки.

За подопытными наблюдали в течение дня при помощи методики магнитно-резонансной спектроскопии. Таким образом ученые хотели отследить химические процессы в мозге. Отслеживалось также состояние зрачков.

Все признаки усталость были зафиксированы в той группе, которая выполняла тяжелые задания. Так, у подопытных снижалась концентрация, а потому они переходили к тем вариантам решений, которые затрачивали меньше всего усилий.

Самое главное то, что в префронтальной коре головного мозга вырос уровень глутамата. Это вещество представляет собой медиатор, вызывающий возбуждение в нервной системе. При его накоплении активность мозга становится более затратной для организма.

Как рассказал один из авторов исследования Матиас Пессильоне, усталость может быть сигналом, который должен заставить человека прекратить работу.

Ученые уверены, что новое открытие поможет диагностировать умственную усталость и корректировать рабочие графики людей, помогая им избегать выгорания на работе.

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