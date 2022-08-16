Сканирование мозга может показать, почему некоторые люди левши, — ученые

К сожалению, для науки до сих пор остается большой тайной, почему некоторые люди рождаются леворукими, однако, как отмечают эксперты, в будущем это может изменится.

В ходе своего нового исследования специалисты провели сканирование мозга более 3000 левшей и почти 30 000 правшей, пытаясь определить между ними различия, пишет BGR.

Как отмечают ученые, сканирование мозга весьма полезно и информативно для проведения исследований. Так, например, благодаря такому методу диагностики определенные маркеры могут определить, является ли человек психопатом. Другие ученые используют сканирование мозга для выявления болезней.

В новом исследовании с помощью сканирования мозга исследователи пытаются определить, почему одни люди левши, а другие нет.

В своих выводах эксперты подробно описали 10 различных областей мозга, которые показали различия между правшами и левшами. Кроме того, эти различия не были привязаны к какой-то одной области. Вместо этого они были разбросаны по поверхности мозга.

[ + – ] Как отмечают ученые, сканирование мозга весьма полезно и информативно для проведения исследований

Для обработки языка в мозгу задействованы несколько разных областей. По мнению ученых они могут обеспечивать некоторую связь между леворукостью и эволюцией. Кроме того, появление левшей может быть связано со временем, когда общение в значительной степени основывалось на жестах. Тем не менее это всего лишь предположение, которое требует дополнительных исследований.

Узнать больше о различиях между правшами и левшами весьма интересно, а благодаря сканированию мозга исследователи получили пищу для размышлений, и смогли выяснить, что не существует какого-либо четкого маркера, который мог бы предсказать, будет ли человек левшой или нет.

Несмотря на то, что специалисты только сейчас изучают сканирование мозга, как метод определения различия между леворукими и праворукими и пока не узнали, почему некоторые люди левши, это может измениться в будущем. На данный момент, что точно известно, так это то, что основные различия, связанные с тем, какая рука является доминирующей, кажутся не очень резкими. И что они также могут быть связаны с генетическими влияниями. Эксперты надеются, что в будущем они смогут найти какой-то маркер, который сможет разгадать эту тайну.