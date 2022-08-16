Сканування мозку може показати, чому деякі люди шульги, — вчені

На жаль, для науки досі залишається великою таємницею, чому деякі люди народжуються ліворукими, проте, як зазначають експерти, у майбутньому це може змінитись.

У процесі свого нового дослідження фахівці провели сканування мозку понад 3 000 шульг і майже 30 000 правшів, намагаючись визначити між ними відмінності, пише BGR.

Як зазначають вучені, сканування мозку дуже корисне й інформативне для проведення досліджень. Так, наприклад, завдяки такому методу діагностики певні маркери можуть визначити, чи людина є психопатом. Інші вчені використовують сканування мозку виявлення хвороб.

У новому дослідженні за допомогою сканування мозку дослідники намагаються визначити, чому одні люди шульги, а інші ні.

У своїх висновках експерти докладно описали 10 різних ділянок мозку, які показали різницю між правшами і лівшами. Крім того, ці відмінності не були прив'язані до якоїсь однієї ділянки. Натомість вони були розкидані по поверхні мозку.

[ + – ] Як зазначають учені, сканування мозку дуже корисне й інформативне для проведення досліджень

Для обробки мови у мозку задіяні кілька різних ділянок. На думку вчених вони можуть забезпечувати деякий зв'язок між ліворукістю та еволюцією. Крім того, поява шульг може бути пов'язана з часом, коли спілкування значною мірою ґрунтувалося на жестах. Проте це лише припущення, яке потребує додаткових досліджень.

Дізнатися більше про відмінності між правшами і шульгами дуже цікаво, а завдяки скануванню мозку дослідники отримали їжу для роздумів, і змогли з'ясувати, що не існує будь-якого чіткого маркера, який міг би передбачити, чи буде людина ліворукою чи ні.

Незважаючи на те, що фахівці тільки зараз вивчають сканування мозку, як метод визначення різниці між ліворукими та праворукими і поки не дізналися, чому деякі люди шульги, це може змінитися в майбутньому. Наразі, що достеменно відомо, так це те, що основні відмінності, пов'язані з тим, яка рука є домінувальною, здаються не дуже різкими. І що вони можуть бути пов'язані з генетичними впливами. Експерти сподіваються, що в майбутньому вони зможуть знайти якийсь маркер, який зможе розгадати цю таємницю.