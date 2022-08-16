Вчені розповіли, чому розумова робота втомлює не менше фізичної

Французькі вчені з'ясували, що важка робота викликає накопичення в мозку токсичної речовини, через яку організм сильно втомлюється.

Група нейрофізіологів з Паризького інституту спромоглася з'ясувати, що під час важкої роботи в префронтальній корі головного мозку накопичуються потенційно токсичні молекули. Через них мозку доводиться витрачати набагато більше сил, а тому людині стає складніше зосередитися і вона приймає найпростіші рішення замість ефективних. Нове дослідження було опубліковано в журналі Current Biology.

Головне, що хвилювало французьких учених, чому машини можуть виконувати обчислення практично безперервно, а людині іноді потрібен відпочинок. У них з'явилося припущення, що під час тривалої напруженої роботи у мозку накопичується токсична речовина, а тому організм повинен витрачати сили на її переробку.

Щоб перевірити цю гіпотезу, було вирішено провести експеримент із 40 добровольцями. Їх розділили на дві групи: першої давали щодо складні завдання перевірку когнітивних здібностей, а друга група вирішувала найпростіші завдання.

За піддослідними спостерігали протягом дня за допомогою методики магнітно-резонансної спектроскопії. Таким чином, вчені хотіли відстежити хімічні процеси в мозку. Відстежувався також стан зіниць.

Всі ознаки втоми були зафіксовані в тій групі, яка виконувала важкі завдання. Так, у піддослідних знижувалася концентрація, а тому вони переходили до тих варіантів рішень, на які витрачали найменше зусиль.

Найголовніше те, що у префронтальній корі головного мозку виріс рівень глутамату. Ця речовина є медіатором, що викликає збудження в нервовій системі. При його накопиченні активність мозку стає більш витратною для організму.

Як розповів один із авторів дослідження Матіас Пессильоне, втома може бути сигналом, який має змусити людину припинити роботу.

Вчені впевнені, що нове відкриття допоможе діагностувати розумову втому та коригувати робочі графіки людей, допомагаючи їм уникати вигорання на роботі.

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