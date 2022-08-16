Допомога дитині з домашнім завданням не приносить користі, — вчені

Дослідження показало, що спільне виконання шкільних завдань не покращить оцінки дитини.

Десятиліттями наукова спільнота заохочувала батьківську допомогу та контроль над домашнім завданням. Начебто спільне виконання шкільних робіт позитивно впливає не лише на дисципліну, а й на оцінки дітей. На жаль, американські вчені в новому дослідженні розвіяли цей міф, пише ScienceAlert.

Для цього вчені зі США використовували два набори даних, що охоплюють учнів 1-5 класів державних і приватних шкіл. При аналізі результатів також враховували соціально-економічний статус і освіту батьків. Результати дуже здивували — зв'язку між допомогою батьків у виконанні домашніх завдань і успіхами дитини в математиці чи читанні не виявили.

"Отже, наші висновки ставлять під сумнів десятиліття заохочення батьківської допомоги та контролю за домашнім завданням", — пишуть автори аналізу, опублікованого в Журналі досліджень у галузі дитячої освіти.

Учені з'ясували, що наскільки б не були розумні дорослий або дитина, яким би не був їхній соціально-економічний статус і скільки часу не було б витрачено над підручниками, навряд чи це вплине на академічні результати дитини.

У ранніх дослідженнях учені вже ставили собі запитання, яку саме допомогу мають надавати батьки у виконанні домашнього завдання. І дійшли висновку, що за правильного ставлення та вибору правильної стратегії дорослі здатні прищепити дитині любов до навчання.

Однак існує багато факторів, які можуть швидше завадити, аніж допомогти досягти успіхів у школі. Наприклад, батьки можуть сприймати допомогу з домашньою роботою як стрес, що може створити певну напруженість чи тиск. Нестача часу в дорослих може призвести до того, що вони просто виконають завдання самостійно й дадуть відповіді замість пояснень. Але основну причину безуспішності такої допомоги вчені бачать у тому, що батьки просто не навчені доносити інформацію так, як це роблять вчителі.

"Початкова школа — це ріст знань, але ще більше — навичок і звичок дитини", — кажуть учені.

Утім, не все так безнадійно. Дослідники зазначають, що хоча спільне виконання домашніх завдань не вплине на академічну успішність, воно цілком може дати позитивні результати в інших аспектах — наприклад, профілактику психологічного здоров'я дитини або збільшення кількості часу, проведеного разом.

Нагадаємо, раніше ми писали про найгірший метод виховання дітей. Учені дійшли висновку, що первинне уявлення дитини про світ є вкрай важливим, а тому не варто відразу ж розповідати йому про всі небезпеки навколишнього світу.