Помощь ребенку с домашним заданием не приносит пользы, - ученые

Исследование показало, что совместное выполнение школьных заданий не улучшит оценки ребенка.

Десятилетиями научное сообщество поощряло родительскую помощь и контроль над домашним заданием. Якобы совместное выполнение школьных работ позитивно влияет не только на дисциплину, но и на оценки детей. Увы, американские ученые в новом исследовании развеяли этот миф, пишет ScienceAlert.

Для этого ученые из США использовали два набора данных, охватывающих учащихся 1-5 классов государственных и частных школ. При анализе результатов также учитывались социально-экономический статус и образование родителей. Результаты очень удивили — связи между помощью родителей в выполнении домашних заданий и успехами ребенка в математике или чтении не обнаружили.

"Таким образом, наши выводы ставят под сомнение десятилетия поощрения родительской помощи и контроля над домашним заданием", — пишут авторы анализа, опубликованного в Журнале исследований в области детского образования.

Ученые выяснили, что насколько бы не были умны взрослый или ребенок, каким бы не был их социально-экономический статус и сколько времени бы не было потрачено над учебниками, вряд ли это окажет какое-либо значимое влияние на академические результаты ребенка.

В более ранних исследованиях ученые уже задавались вопросом, какую именно помощь должны оказывать родители в выполнении домашнего задания. И пришли к выводу, что при правильном отношении и выборе верной стратегии взрослые способны привить ребенку любовь к учебе.

Однако существует много факторов, которые могут скорее помешать, чем помочь достичь успехов в школе. Например, родители могут воспринимать помощь с домашней работой, как стресс, что может создать некоторую напряженность или давление. Нехватка времени у взрослых может привести к тому, что они просто выполнят задания самостоятельно и дадут ответы, вместо объяснений. Но основную причину безуспешности такой помощи ученые видят в том, что родители просто не обучены доносить информацию так, как это делают учителя.

"Начальная школа — это рост знаний, но еще больше — навыков и привычек ребенка", — говорят ученые.

Впрочем, не все так безнадежно. Исследователи отмечают, что хотя совместное выполнение домашних заданий не повлияет на академическую успеваемость, оно вполне может дать позитивные результаты в других аспектах — например, профилактика психологического здоровья ребенка или увеличение количества проведенного вместе времени.

Напомним, ранее мы писали о худшем методе воспитания детей. Ученые пришли к выводу, что первичное представление ребенка о мире крайне важно, а потому не стоит сразу же рассказывать ему о всех опасностях окружающего мира.