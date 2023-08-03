Нашли в могиле ребенка, жившего 9000 лет назад: создана реконструкция удивительного украшения (фото)

Археологи обнаружили могилу маленькой девочки, которую похоронили вместе с ожерельем. Правда, оно распалось на тысячи бусинок.

Международная группа археологов представила результаты исследования могилы ребенка, найденной на территории современной Иордании в издании PLOS ONE. Ученые считают, что 9000 лет назад здесь похоронили маленькую девочку, умершую в возрасте примерно 8 лет. Археологи обнаружили на останках 2,5 тысячи бусинок, которые когда-то были цельным ожерельем и им удалось его реконструировать, чтобы показать, как оно выглядело тысячи лет назад, пишет ScienceAlert.

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Археологи нашли могилу ребенка в поселении под названием Баджа, которое как считается было заселено еще в эпоху неолита. Хотя это поселение и небольшое, но в нем обнаружено очень много археологических ценных находок. Как выяснили ученые не все дарение жители этого поселения были похоронены здесь, ведь было обнаружено всего несколько могил, расположенных под домами. И в большинстве этих могил обнаружены останки детей и младенцев, которых похоронили с большим количеством артефактов.

Международная группа археологов представила результаты исследования могилы ребенка, найденной на территории современной Иордании Фото: ScienceAlert

В одной из таких могил были обнаружены останки ребенка и, как считают ученые, это была девочка, которая умерла в возрасте 8 лет. Сама же она жила примерно 9 тысяч лет назад, в эпоху неолита. Вместе с останками ученые нашли более 2500 тысяч бусин, сделанных из кальцита, бирюзы и гематита. Почти все из них имели красный цвет и были рассыпаны на груди и шее девочки.

Останки ребенка очень сильно повреждены, поэтому понять, кем была и как жила эта девочка очень сложно. Как раз бусины могут дать некоторые подсказки. По словам ученых, по расположению этих бусин они предположили, что девочку похоронили в ожерелье. Дело в том, что ученые увидели еле заметный орнамент, который все еще был виден по прошествии стольких тысяч лет. После того, как возле шеи ребенка они нашли застежку с бусинами, то все встало на свои места.

После этого, археологи решили восстановить внешний вид ожерелья, основываясь на вероятном орнаменте, следы которого остались видны. По словам ученых, скорее всего взрослые придавали особое значение похоронам детей, а потому тело этой девочки украсили ожерельем, которое во время разложения тела распалось на части.

Тело девочки украсили ожерельем, которое во время разложения тела распалось на части Фото: ScienceAlert

По словам ученых, это очень особенный артефакт, ведь ничего подобного еще не находили в регионе Восточного Средиземноморья. Археологи, которые сложили вместе древнее ожерелье, на основе тщательной симметрии и гармонии орнамента, сделали вывод, что девочка принадлежала к богатой семье.

Среди бусин ученые обнаружили перламутровое кольцо, которое они считают главным элементом ожерелья. Настоящий шедевр древнего искусства покрыт разными узорами.

По словам археологов, размер ожерелья, его сложный орнамент и потрясающий вид напоминают подобные украшения, которые намного позже появились в Месопотамии и Древнем Египте.

Ученые предполагают, что девочка, как знатная особа могла получить это ожерелье в качестве подарка, чтобы подчеркнуть ее важный статус. И возможно это украшение было создано специально для того, чтобы его положили в могилу.

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