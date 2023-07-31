Земля первых людей. Что известно о Месопотамии и ее влиянии на мир

Регион между реками Тигр и Евфрат на территории современных Ирака и Сирии занимает важное место в истории как родина выдающихся цивилизаций. Здесь возникли города, которые способствовали значительному прогрессу в письменности, математике, астрономии и искусстве, оставив после себя долговременное наследие.

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Название "Месопотамия" происходит от древнегреческого термина, означающего "земля между реками", ссылаясь на ее расположение в системе рек Тигр-Ефрат. Когда-то эта территория была частью Плодородного Полумесяца и имела идеальные условия для сельского хозяйства, что способствовало заселению ее людьми и зарождению земледелия примерно 12 000 лет назад, пишет IFLScience.

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Месопотамия была одним из первых регионов, где начали заниматься сельским хозяйством, что стало трансформационным переходом от кочевого образа жизни, связанного с охотой и собирательством. Это изменение сделало возможным производство избыточного продовольствия и поддержку большего населения.

Около 5 500 лет до н. э. на этой плодородной земле возникла цивилизация Шумера, первопроходец в анналах зафиксированных цивилизаций. Шумеры изобрели клинопись, древнейшую известную письменность, разработали передовые методы орошения и построили архитектурные чудеса, вызывающие благоговение.

Урук, расположенный на территории современного Ирака, был крупнейшим городом Месопотамии, в котором проживало около 80 000 жителей в период его расцвета. Именно в Уруке появились одни из древнейших в мире текстов, высеченные на глиняных табличках около 3200 года до нашей эры.

Около 2334 года до н. э. Аккадская империя, первая из известных нам империй, утвердила свое влияние на Шумер. Управляемая Саргоном Аккадским, эта империя объединила под своей властью различные шумерские города-государства, охватывавшие большую часть Месопотамии. Однако правление Аккадской империи оказалось эфемерным, просуществовав менее двух столетий.

В 1894 году до н. э. Вавилонская империя поднялась на вершину, став доминирующей силой в регионе. Сосредоточенные вокруг Вавилона в низовьях Евфрата, вавилоняне добились значительных успехов, включая формулировку Кодекса Хаммурапи, одного из древнейших сводов письменных законов, составленного около 1750 года до н. э.

Сады Серамиды Фото: Вики

Первая вавилонская династия просуществовала примерно 300 лет, за это время другие цивилизации, такие как хетты и ассирийцы, поднялись и приобрели влияние на Месопотамию. Ассирийская империя славилась своей грозной военной доблестью, которая позволила ей завоевать огромные территории, охватывающие современные Ирак, Сирию, Иран, Турцию и Египет.

Впоследствии возникла Неовавилонская империя, охватывающая период с 626 г. до н. э. по 539 г. до н. э., известная тем, что, возможно, здесь создали Сады Серамиды, одно из Семи чудес древнего мира, хотя его существование остается предметом дискуссий среди историков.

Последующие этапы истории Месопотамии формировались под влиянием внешних сил из ближних и дальних земель. Персидская империя, а за ней Эллинистическая и Римская империи, а позже исламские халифаты и Османская империя оставили свои следы в регионе.

В 20-м веке иракский диктатор Саддам Хусейн стремился показать наследие Месопотамии, пытаясь "отстроить Вавилон" и продемонстрировать историческое величие Ирака. Однако проект в итоге провалился.

Несмотря на течение времени, расцвет Месопотамии незабываемо повлиял на мир, ведь она стала колыбелью первых земледельцев, городов, империй и письменности, что свидетельствует о грандиозных достижениях этого удивительного региона.

Ранее Фокус писал о необычной карте 16 века. Ученые до сих пор не могут объяснить, почему на ней изображено то, о чем мир узнал позже.

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