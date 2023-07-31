Земля перших людей. Що відомо про Месопотамію та її вплив на світ

Регіон між річками Тигр і Євфрат на території сучасних Іраку та Сирії посідає важливе місце в історії як батьківщина видатних цивілізацій. Тут виникли міста, що сприяли значному прогресу в писемності, математиці, астрономії та мистецтві, залишивши після себе довготривалу спадщину.

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Назва "Месопотамія" походить від давньогрецького терміну, що означає "земля між річками", посилаючись на її розташування в системі річок Тигр-Єфрат. Колись ця територія була частиною Родючого Півмісяця і мала ідеальні умови для сільського господарства, що сприяло заселенню її людьми і зародженню землеробства приблизно 12 000 років тому, пише IFLScience.

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Месопотамія була одним із перших регіонів, де почали займатися сільським господарством, що стало трансформаційним переходом від кочового способу життя, пов'язаного з полюванням і збиральництвом. Ця зміна уможливила виробництво надлишкового продовольства і підтримку більшого населення.

Близько 5 500 років до н. е. на цій родючій землі виникла цивілізація Шумеру, першопроходець в анналах зафіксованих цивілізацій. Шумери винайшли клинопис, найдавнішу відому писемність, розробили передові методи зрошення та збудували архітектурні дива, що викликають благоговіння.

Урук, розташований на території сучасного Іраку, був найбільшим містом Месопотамії, в якому проживало близько 80 000 мешканців у період його розквіту. Саме в Уруці з'явилися одні з найдавніших у світі текстів, викарбувані на глиняних табличках близько 3200 року до нашої ери.

Близько 2334 року до н. е. Аккадська імперія, перша з відомих нам імперій, утвердила свій вплив на Шумер. Керована Саргоном Аккадським, ця імперія об'єднала під своєю владою різні шумерські міста-держави, що охоплювали більшу частину Месопотамії. Однак правління Аккадської імперії виявилося ефемерним, проіснувавши менш як два століття.

У 1894 році до н. е. Вавилонська імперія піднялася на вершину, ставши домінуючою силою в регіоні. Зосереджені навколо Вавилону в пониззі Євфрату, вавилоняни досягли значних успіхів, включаючи формулювання Кодексу Хаммурапі, одного з найдавніших зведень письмових законів, складеного близько 1750 р. до н. е.

Сади Сераміди Фото: Вікіпедія

Перша вавилонська династія проіснувала приблизно 300 років, за цей час інші цивілізації, такі як хети та ассирійці, піднялися і здобули вплив на Месопотамію. Ассирійська імперія славилася своєю грізною військовою доблестю, яка дозволила їй завоювати величезні території, що охоплювали сучасні Ірак, Сирію, Іран, Туреччину та Єгипет.

Згодом виникла Неовавилонська імперія, що охоплює період з 626 р. до н. е. по 539 р. до н. е., відома тим, що, можливо, тут створили Сади Сераміди, одне із Семи чудес стародавнього світу, хоча його існування залишається предметом дискусій серед істориків.

Наступні етапи історії Месопотамії формувалися під впливом зовнішніх сил з близьких і далеких земель. Перська імперія, а за нею Елліністична та Римська імперії, а пізніше ісламські халіфати та Османська імперія залишили свої сліди в регіоні.

У 20-му столітті іракський диктатор Саддам Хусейн прагнув показати спадщину Месопотамії, намагаючись "відбудувати Вавилон" і продемонструвати історичну велич Іраку. Однак проєкт зрештою провалився.

Попри плин часу, розквіт Месопотамії незабутньо вплинув на світ, адже вона стала колискою перших землеробів, міст, імперій та писемності, що свідчить про грандіозні досягнення цього дивовижного регіону.

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