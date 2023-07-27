Вчені досі не можуть пояснити, чому на мапі 16 століття зображено те, про що світ дізнався пізніше

У 1929 році німецький науковець розпочав дослідження історичних документів у бібліотеці палацу Топкапи в Стамбулі. Під час цього наукового пошуку він знайшов цікавий артефакт: карту, надруковану на пергаменті, виготовленому зі шкіри газелі, датовану початком 16 століття.

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Загадкова карта стала неймовірним відкриттям — на ній зображена частина Південної Америки і містився найдавніший картографічний запис про океанські подорожі Христофора Колумба, пише IFLScience.

Ця старовинна карта залишається предметом тривалих суперечок, оскільки дехто стверджує, що вона ілюструє знання, які виходять за межі свого часу. Призначення цього документа викликало інтерес істориків та науковців, що спонукало дослідити його справжнє значення.

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Карта, про яку йдеться, широко відома як карта Пірі Рейса, складена у 1513 році Хаджі Ахмедом Мухіддіном Пірі, османським мореплавцем і картографом, відомішим як Пірі Рейс. Ця мапа, що функціонувала як карта-портолан, також відома як карта для пошуку гаваней, компасна карта або румбова карта, слугувала навігаційним посібником у Середньовіччі.

Їх спеціально розробляли для того, щоб вказувати мореплавцям шлях з однієї гавані в іншу, використовуючи променеві румбічні лінії для полегшення прокладання курсу. Примітно, що лише фрагмент цієї складної карти зберігся протягом століть, причому до наших днів дійшла приблизно третина її первісного змісту.

Згідно з рукописною запискою, що супроводжує старовинну карту, Пірі Рейс склав її, спираючись на численні інші карти та схеми як першоджерела. Ці джерела включали вісім карт Птолемея, чотири португальські карти, одну арабську карту і одну, надану самим Христофором Колумбом.

На карті Пірі Рейса точно зображені Європа, Африка та обидва американські континенти. Хоча більша частина атлантичного узбережжя Африки і Південної Америки, здається, зображена з точністю, певні викривлення і помилки помітні у зображенні Карибського басейну і частин Північної Америки.

Цікаво, що деякі острови Карибського басейну відсутні, проте на карті є міфічний материк, відомий як Антилія.

Окрім географічної точності, карта Пірі Рейса привертає увагу й іншими особливостями. Однією з найбільш значущих є наявність суходолу, який дехто вважає Антарктидою. Якщо ця інтерпретація відповідає дійсності, то це означає, що Пірі Рейс знав про Антарктиду приблизно за три століття до її фактичного відкриття. Крім того, на карті цей гіпотетичний континент зображений як вільний від льоду.

Думку про те, що на карті зображена Антарктида, популяризував професор Чарльз Гапгуд, який опублікував свої висновки в книзі "Карти стародавніх морських королів" у 1965 році. Гапгуд і його студенти ретельно вивчили карту, що привело його до висновку, що зображення Антарктиди на ній вказує на набагато давніше походження, ніж на будь-яких інших відомих мапах.

Він постулював існування розвиненої доісторичної цивілізації, здатної до складного картографування світу задовго до своїх сучасників, а дехто навіть припускає, що карту створили інопланетні істоти, спостерігаючи за Землею з космосу.

Навпаки, ймовірнішим є припущення, що таємничий континент на карті — це зовсім не Антарктида, а гіпотетична земля під назвою Terra Australis Incognita — поняття, що присутнє на численних сучасних мапах, на яких зображені міфічні території, які, як припускають, існують в реальності. Прикладами таких територій є Едемський сад, Ельдорадо та землі Престера Джона.

Скептики екстраординарніших теорій відзначають, що зображення Південної Америки на карті є досить точним. Якби загадковий континент справді був Антарктидою, то це означало б, що він колись з'єднувався з Південною Америкою в Уругваї.

Насамкінець, карта Пірі Рейса є доказом того, що османи мали доступ до сучасних навігаційних знань і карт, що дозволило їм досліджувати моря з рівнем компетентності, порівнянним з рівнем їхніх європейських колег. Таємниці, пов'язані із зображенням на карті гіпотетичного континенту та його ймовірним доісторичним походженням, продовжують підживлювати спекуляції та дискусії серед істориків, проливаючи світло на складнощі картографії та розуміння історії нашої планети, що постійно еволюціонує.

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