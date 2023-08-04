Откуда у астероидов взялось магнитное поле: такие камни находят по всей Земле
Ученые назвали возможную причину существования магнитных метеоритов, найденных на Земле.
Многие годы ученые не могут понять, почему некоторые металлические метеориты, которые являются обломками астероидов, сохраняют в себе следы магнетизма. То есть похоже, что в них сохранились остатки магнитных полей. Но это невозможно. Даже если в составе метеорита есть железо, то внутри у него не может появиться динамо-эффект, наблюдаемый во внутреннем ядре Земли, с помощью которого создается магнитное поле нашей планеты. Новое исследование, опубликованное в издании, Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает вероятное решение этой проблемы, пишет Space.
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Ученые считают, что они наконец-то выяснили, почему некоторые метеориты имеют магнитные поля, которых не должно быть. И это решает давнюю загадку, связанную с обнаруженным остаточным магнетизмом у некоторых метеоритов.
По словам одного из авторов нового исследования, Чжунтянь Чжана из Йельского университета, США, он давно уже думал об этой нерешенной проблеме. Поэтому он и его коллеги решили создать моделирование астероидов, которые сталкиваются друг с другом, потому как это может быть возможной причиной того, что их обломки имеют остаточный магнетизм.
Некоторые астероиды не являются цельными камнями, а состоят из отдельных маленьких камней, которых удерживает вместе гравитация. Ученые считают, что во время столкновения таких астероидов, их обломки перемешиваются и появляется новый астероид. Когда происходит подобный процесс, то у нового космического камня может появиться временное магнитное поле.
Как показало моделирование, после столкновения двух богатых железом астероидов, некоторые из их обломков при формировании нового тела сливаются в более холодное внутреннее ядро, которое покрыто слоем более горячей расплавленной породы. Ученые считают, что возникает теплопередача между слоями астероида и она может создать циркуляцию, которая достаточна для появления динамо-эффекта, а значит может появиться временное магнитное поле. Если такой эффект действительно появляется, то это магнитное поле может существовать в течение миллионов лет. Когда же происходит новое столкновение с астероидом, то его обломки несущие следы магнетизма улетают в космос и иногда попадают на Землю.
Но это пока только теория, которую нужно еще подтвердить и тем не менее она является возможной разгадкой давней тайны, связанной с магнитными метеоритами.
Одним из самых известных астероидов сейчас является (16) Психея. Уже скоро NASA отправит исследовательскую миссию к этому камню, чтобы выяснить, действительно ли он состоит из огромного количества ценных металлов, как уже писал Фокус.
Фокус уже писал о том, что астрономы выяснили, сколько существует галактик в видимой нам Вселенной и какую из них считают самой огромной. Это точно не Млечный Путь.
Также Фокус писал о том, что на Луне ученые обнаружили огромный скрытый металлический объект. И его появление может быть связано с падением астероида.