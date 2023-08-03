Огромная цифра. Сколько галактик во Вселенной: гораздо больше, чем вы, возможно, думаете

На самом деле сосчитать количество галактик почти невозможно, поэтому у астрономов есть основанное на расчетах предположение.

Related video

Вне нашей Солнечной системы существуют миллиарды звезд со своими планетами, которые также входят в состав более крупной структуры известной как Млечный Путь. За пределами нашей галактики находится еще очень много других подобных объектов, которые имеют разные формы и свойства. Но Млечный Путь точно не сама большая галактика во Вселенной. Так сколько же их на самом деле? Об этом пишет Science Focus.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

За последние десятилетия технологии шагнули далеко вперед. Люди создали мощнейшие телескопы, которые каждый день наблюдают за космосом. Еще несколько сотен лет назад вся Вселенная для людей ограничивалась околосолнечным пространством, позже ученые выяснили, что Солнечная система входит в состав такого образования, как галактика, а затем стало известно, что вся Вселенная наполнена огромным количеством таких галактик. Они имеют разную форму и размер, а также массу и количество звезд.

Млечный Путь

Например, Млечный Путь является спиральной галактикой, диаметр которой оценивается в примерно 100 тысяч световых лет. Световой год – это мера расстояния, которое частицы света фотоны могут преодолеть за 1 год со скоростью света. Проще говоря 1 световой год – это 9 460 730 472 580 км.

Млечный путь Фото: SciTechDaily

Ученые многие годы пытаются узнать, сколько же на самом деле в нашей Вселенной существует галактик. Но проблема в том, что астрономы могут увидеть лишь небольшую ее часть, которая называется видимой Вселенной. Поэтому совершенно точно сказать, что во Вселенной находится столько-то галактик – невозможно. По крайней мере сейчас, но возможно это получится сделать астрономам будущего.

Еще одна проблема состоит в том, что с появлением новых мощных телескопов ученые открывают все больше и больше новых, ранее неизвестных галактик. И это также усложняет теоретические расчеты.

Сколько примерно галактик существует во Вселенной?

Тем не менее в попытке узнать, сколько галактик может существовать во Вселенной, ученые провели специальные расчеты. Они привели к тому, что предварительные оценки дали примерную цифру – 2 трлн галактик.

На само деле никто вручную не считал каждую известную галактику, тем более что многие из них все еще не открыты. Вместо этого астрономы провели наблюдение за отдельными небольшими участками космоса и сосчитали количество галактик, которые здесь находятся. В результате получилось, что количество таких галактик составляет от 100 до 200 млрд. А современные модели Вселенной, основываясь на этих и других данных показали, что для того, чтобы складывалась полная картина наблюдаемой Вселенной здесь должны существовать еще примерно 90% галактик. Отсюда и появилась цифра в 2 триллиона.

В видимом космосе существует примерно 2 трлн галактик Фото: ESA

Если же предположить, что наша Вселенная бесконечна, то и количество галактик также будет бесконечным и его просто невозможно будет никогда сосчитать, ведь космос постоянно расширяется.

Какую галактику можно считать самой большой?

С другой стороны, возникает следующий вопрос: можно ли узнать, какая галактика является самой большой в видимом космосе? На самом деле это также очень сложный вопрос, ведь многих галактик мы еще не обнаружили, а во-вторых, некоторые галактики находятся так далеко, что можно дать только примерные оценки их размерам.

Ученые называют многие галактики самыми большими в космосе, при этом разделяют их по отдельным категориям, соответственно их форме. Некоторые ученые считают сверхгигантскую эллиптическую галактику ESO 383-76 самой большой. Она находится на расстоянии в 654 млн световых лет от нас и ее диаметр составляет 1 764 000 световых лет. То есть она в 17 раз больше Млечного Пути.

Галактика ESO 383-76 Фото: NASA

С другой стороны, самыми большими также считают галактики IC 1101 и Алкионей. Последняя, например, была открыта только в прошлом году и является гигантской радиогалактикой, ширина которой, предположительно составляет несколько миллионов световых лет. Если же говорить о спиральных галактиках, то самой большой среди таких объектов считается галактика UGC 2885, диметр которой составляет примерно 800 тысяч световых лет.

Галактика NGC 6872 Фото: NASA

Млечный Путь является спиральной галактикой с перемычкой и, если говорить о самой большой галактике этого типа, что считается что ею является NGC 6872. Она расположена на расстоянии в 212 млн световых лет от Земли и ее диаметр составляет примерно 500 тысяч световых лет. То есть она в 5 раз больше нашей галактики.

Фокус уже писал о том, что согласно новому исследованию, наша Солнечная система на самом деле немного старше, чем показывали предыдущие оценки.