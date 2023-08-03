Величезна цифра. Скільки галактик у Всесвіті: набагато більше, ніж ви, можливо, думаєте

Насправді порахувати кількість галактик майже неможливо, тому в астрономів є засноване на розрахунках припущення.

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Поза нашою Сонячною системою існують мільярди зірок зі своїми планетами, які також входять до складу більшої структури відомої як Чумацький Шлях. За межами нашої галактики знаходиться ще дуже багато інших подібних об'єктів, які мають різні форми і властивості. Але Чумацький Шлях точно не найбільша галактика у Всесвіті. То скільки ж їх насправді? Про це пише Science Focus.

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За останні десятиліття технології зробили крок далеко вперед. Люди створили найпотужніші телескопи, які щодня спостерігають за космосом. Ще кілька сотень років тому весь Всесвіт для людей обмежувався навколосонячним простором, пізніше вчені з'ясували, що Сонячна система входить до складу такого утворення, як галактика, а потім стало відомо, що весь Всесвіт наповнений величезною кількістю таких галактик. Вони мають різну форму і розмір, а також масу і кількість зірок.

Чумацький Шлях

Наприклад, Чумацький Шлях є спіральною галактикою, діаметр якої оцінюється в приблизно 100 тисяч світлових років. Світловий рік — це міра відстані, яку частки світла фотони можуть подолати за 1 рік зі швидкістю світла. Простіше кажучи 1 світловий рік — це 9 460 730 472 580 км.

Чумацький шлях Фото: SciTechDaily

Вчені багато років намагаються дізнатися, скільки ж насправді в нашому Всесвіті існує галактик. Але проблема в тому, що астрономи можуть побачити лише невелику його частину, яка називається видимим Всесвітом. Тому абсолютно точно сказати, що у Всесвіті перебуває стільки-то галактик — неможливо. Принаймні зараз, але можливо це вийде зробити астрономам майбутнього.

Ще одна проблема полягає в тому, що з появою нових потужних телескопів учені відкривають дедалі більше і більше нових, раніше невідомих галактик. І це також ускладнює теоретичні розрахунки.

Скільки приблизно галактик існує у Всесвіті?

Проте в спробі дізнатися, скільки галактик може існувати у Всесвіті, вчені провели спеціальні розрахунки. Вони призвели до того, що попередні оцінки дали приблизну цифру — 2 трлн галактик.

Насправді ніхто вручну не рахував кожну відому галактику, тим паче, що багато хто з них все ще не відкритий. Натомість астрономи провели спостереження за окремими невеликими ділянками космосу і порахували кількість галактик, які тут знаходяться. У результаті вийшло, що кількість таких галактик становить від 100 до 200 млрд. А сучасні моделі Всесвіту, ґрунтуючись на цих та інших даних, показали, що для того, щоб складалася повна картина спостережуваного Всесвіту, тут повинні існувати ще приблизно 90% галактик. Звідси і з'явилася цифра у 2 трильйони.

У видимому космосі існує приблизно 2 трлн галактик Фото: ESA

Якщо ж припустити, що наш Всесвіт нескінченний, то і кількість галактик також буде нескінченною і її просто неможливо буде ніколи порахувати, адже космос постійно розширюється.

Яку галактику можна вважати найбільшою?

З іншого боку, виникає таке запитання: чи можна дізнатися, яка галактика є найбільшою у видимому космосі? Насправді це також дуже складне питання, адже багатьох галактик ми ще не виявили, а по-друге, деякі галактики розташовані так далеко, що можна дати лише приблизні оцінки їхніх розмірів.

Учені називають багато галактик найбільшими в космосі, при цьому поділяють їх за окремими категоріями, відповідно до їхньої форми. Деякі вчені вважають надгігантську еліптичну галактику ESO 383-76 найбільшою. Вона знаходиться на відстані в 654 млн світлових років від нас і її діаметр становить 1 764 000 світлових років. Тобто вона в 17 разів більша за Чумацький Шлях.

Галактика ESO 383-76 Фото: NASA

З іншого боку, найбільшими також вважають галактики IC 1101 та Алкіоней. Остання, наприклад, була відкрита лише торік і є гігантською радіогалактикою, ширина якої, імовірно, становить кілька мільйонів світлових років. Якщо ж говорити про спіральні галактики, то найбільшою серед таких об'єктів вважається галактика UGC 2885, диметр якої становить приблизно 800 тисяч світлових років.

Галактика NGC 6872 Фото: NASA

Чумацький Шлях є спіральною галактикою з перемичкою і, якщо говорити про найбільшу галактику цього типу, то вважається, що нею є NGC 6872. Вона розташована на відстані в 212 млн світлових років від Землі і її діаметр становить приблизно 500 тисяч світлових років. Тобто вона в 5 разів більша за нашу галактику.

Фокус уже писав про те, що згідно з новим дослідженням, наша Сонячна система насправді трохи старша, ніж показували попередні оцінки.