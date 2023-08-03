Втратили мільйон років. Наша Сонячна система не така, як передбачалося: що з'ясували вчені

Дослідники вважають, що вік Сонячної системи відрізняється від загальноприйнятих оцінок.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Icarus, вік нашої Сонячної системи більший, ніж вважалося раніше. Такого висновку вчені дійшли в результаті дослідження метеоритів, пише IFLScience.

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Розуміння точного віку Сонячної системи є дуже важливим, адже це відбивається на тому, як вона еволюціонувала. Тобто не тільки вся зоряна система загалом, а й її окремі складові, такі як планети.

Як відомо, після народження Сонця з туманності, що складалася з газу і пилу, навколо залишилося дуже багато уламків, які в кінцевому підсумку злилися в планети, астероїди і комети. Метеорити є уламками астероїдів, які потрапляють на різні планети, зокрема й на Землю. Вивчаючи їхній хімічний склад, можна зрозуміти, коли вони з'явилися, а значить це може вказувати на те, коли з'явилися будівельні блоки нашої Сонячної системи.

За словами вчених, за допомогою стародавніх метеоритів, можна дізнатися про те, як з'явилися планети та як загалом відбувалася еволюція Сонячної системи впродовж перших кількох мільйонів років. І найголовніше, важливо розуміти точний вік Сонячної системи, адже це дає можливість зрозуміти, коли з'явилися перші будівельні блоки для планет.

Учені досліджували мінерали, багаті на кальцій та алюміній, виявлені в деяких метеоритах. Відомо, що деякі ізотопи хімічних елементів (вони такі самі, як і звичайні елементи, але мають різну кількість нейтронів у ядрі атома) є радіоактивними і з часом перетворюються на різні елементи. Час розпаду таких ізотопів може становити від кількох секунд до кількох мільярдів років і все залежить від стабільності ізотопу. Вивчаючи співвідношення ізотопів, вчені можуть визначити, як давно сформувалися мінерали в метеоритах.

Як відомо, після народження Сонця з туманності, що складалася з газу і пилу, навколо залишилося дуже багато уламків, які зрештою злилися в планети, астероїди і комети... Фото: NASA

У результаті нового дослідження вчені з'ясували, що наша Сонячна система приблизно на 1,1 млн років старша, ніж показували попередні оцінки. Тобто їй не 4,5673 млрд років, а 4,5684 млрд років плюс-мінус 240 тисяч років. Хоча це здається і невеликим часовим розривом, але за мільйон років еволюції може статися дуже багато чого, вважають учені.

Попередня оцінка ґрунтувалася на співвідношеннях ізотопів свинцю в багатих на алюміній мінералах, але виявилося, що співвідношення алюмінію були більш суперечливими, що, можливо, передбачало, що склад первинної туманності був не скрізь однаковим. Це було проблемою, оскільки для того, щоб туманність стала неоднорідною, мали відбутися дуже сильні спалахи на Сонці або поруч із нашою зіркою мала вибухнути наднова.

У результаті нового дослідження вчені з'ясували, що наша Сонячна система приблизно на 1,1 млн років старша, ніж показували попередні оцінки Фото: FBI

Автори нового дослідження вважають, що виявлені в хімічному складі метеоритів суперечності залежать не від неоднорідності сонячної туманності, а від процесів нагріву, який зазнали багаті алюмінієм мінерали.

Таким чином, нова наукова робота пропонує простіший спосіб формування Сонячної системи, яка все ж стала тепер старшою на 1,1 млн років.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили дві зірки на дуже близькій відстані одна від одної. Уся ця зоряна система помістилася б усередині Сонця.