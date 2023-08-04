Очень страшное кино. Ученые показали, как из нового исландского вулкана вырывается "пыльный дьявол"

Исследователи отмечают, что исландский вулкан Литли-Хрутур продолжает демонстрировать захватывающее зрелище — из его кратера извергается нечто необычное.

Вулкан Литли-Хрутур образовался на полуострове Рейкьянес в Исландии лишь в прошлом месяце, но за столь короткое время уже сумел привлечь к себе внимание исследователей. Ранее ученые уже наблюдали, как Литли-Хрутур бросал в воздух "брызги и бомбы" из расплавленной лавы, которые приземлялись далеко за краями кратера, пишет Daily Mail.

На этот раз внимание ученых привлекло нечто не менее удивительное — новые кадры показывают вращающийся столб воздуха, появляющийся из кратера вулкана. По словам исследователя штормов из Университета колледжа Лондона Дэвида Смарта, потрясающее зрелище является результатом того, что тепло лавы нагревает воздух над ней, что делает воздух менее плотным и заставляет его подниматься.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Смарт отмечает, что при правильном ветре этот столб горячего воздуха начинает вращаться, как сверхбыстрый штопор, а визуально выглядит как "торнадо". По словам исследователя в данном случае действительно уместно использовать термин "торнадо", хотя он, вероятно, и отличается от традиционного определения.

Отметим, по мнению Американского метеорологического общества, торнадо является быстро вращающимся столбом воздуха, который простирается вертикально от поверхности Земли к основанию кучевого облака. Нынешний торнадо, извергающийся из вулкана, по-видимому, связан с другим облаком — облаком пепла, выбрасываемым вулканом.

По словам Смарта, из видео не ясно, действительно ли этот вихрь образовался из облака столба извержения. В то же время исследователь отмечает, что атмосферная нестабильность вблизи поверхности, вероятно, усилила восходящий поток в самом нижнем слое облаков и под облаком извержения.

Фактически этот эффект "растягивает" вихрь у земли и приводит к высокому компактному вихрю. По словам специалиста по стихийным бедствиям из Исландского метрологического управления, Ловисы Мьелль Гудмундсдоттир, более точное название, подходящее этому явлению — "пыльный дьявол". По словам исследовательницы, пылевой вихрь образуется, когда карман горячего воздуха у поверхности быстро поднимается сквозь более холодный воздух над ней, образуя восходящий поток.

Новейший вулкан Литли-Хрутур образовался, когда подземное извержение открыло 4,3-километровую трещину на полуострове Рейкьянес в Исландии, который расположен к юго-западу от столицы Рейкьявика и недалеко от главного международного аэропорта страны Кефлавик. Данные Метеорологического бюро Исландии, этому извержению предшествовал "сейсмический рой" из 7 000 землетрясений в регионе. При этом самое крупное из них было магнитудой 4,8.

Как правило, к извержениям вулкана приводят землетрясения, вызванные движением магмы и других жидкостей внутри вулкана. При этом, по данным Исландского метеорологического бюро, очаги метана в лаве также взрываются, что приводит к громким ударам, которые слышны местным жителям.

Когда лава течет по территории с растительностью, может образовываться метан, когда растительность сгорает полностью. Со временем газ накапливается в щелях и полостях лавы — он смешивается с кислородом, а когда в него вырывается тлеющий уголь или пламя огня, происходит взрыв. Исследователи также отмечают, что температура лавы, которая просачивается из кратера, достигает 1200°C.

Исследователи отмечают, что на прошлой неделе вулкан произвел на 30-50% меньше лавы, чем на предыдущей неделе. По словам профессора вулканологии Исландского университета Торвальда Тордарсона, это может указывать на то, что до окончания извержения осталось всего несколько недель.

Ранее Фокус писал о том, что в Исландии появился самый молодой вулкан в мире: ему всего-навсего 18 дней.