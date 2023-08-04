Не суйте пальцы внос. Ученые назвали еще одну причину отказаться от грубой привычки

Исследователи полагают, что это действие может значительно повысить риск заражения коронавирусом — лучше отказаться.

Существует множество причин, почему не следует ковырять в носу: во-первых, это не слишком прилично, во-вторых, может оказаться опасным для здоровья. Однако в новом исследовании ученые нашли еще одну причину, почему следует отказаться от этой весьма грубой привычки, пишет Science Alert.

Исследователи из Амстердамского свободного университета в Нидерландах сосредоточились на изучении медицинских работников, подвергающихся большему риску заражения вирусом SARS-CoV-2. В ходе исследования они попытались выяснить, какие такие факторы, как ковыряние в носу или ношение очков могут повлиять на риск заражения.

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Исследование продлилось полгода и его в общей сложности завершили 219 медицинских работников, которые также признались, что имеют эту привычку. Результаты свидетельствуют, что риск заражения был выше 17% среди тех сотрудников, кто обычно ковырял в носу в сравнении с 5,9% для остальных.

Авторы исследования отмечают, что результаты вовсе не доказывают, что ковыряние в носу вызывает инфекцию, однако подчеркивает ассоциацию. Тем не менее исследователи полагают, что эта привычка может привести к переносу нездоровых микробов на слизистую оболочку внутри носа.

Исследователи отмечают, что пришли к выводу, что ковыряние в носу, как и кусание ногтей в среде с высоким уровнем циркулирующего вируса способствует его переносу на слизистую оболочку рта и носа. При этом ученые не обнаружили никаких существенных различий заражения, связанных с ношением очков, бороды.

Известно, что вирусная нагрузка SARS-CoV-2 высока сразу после заражения и до появления симптомов, которые затем могут переноситься на обычные поверхности при наличии привычки совать пальцы в нос. Это также может стать причиной того, что кто-то другой подхватит вирус с поверхности и перенесет его на слизистую носа. Авторы исследования отмечают, что нет доказательств того, что происходит именно это, однако полагают, что это может быть вполне вероятным.

Отметим, что нет точных научных доказательств, объясняющих, почему люди ковыряют в носу. Однако исследователям известно, что это может повлиять на микробиом носовых полостей. Авторы исследования отмечают, что его результаты основаны не только на самоотчетах, однако потребуются дополнительные контролируемые эксперименты, чтобы понять, как можно заразиться ковидом, в особенности в медицинских учреждениях.

Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале PLOS ONE.

Ранее Фокус уже писал о том, почему не стоит ковыряться в носу.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.