Решить проблему слепоты. Ученые вырастили в лаборатории клетки сетчатки, используя нанотехологии

Исследователи полагают, что их новый метод позволит восстановить клетки сетчатки и устранить основную причину слепоты в развитых странах.

Дегенерация желтого пятна является формой потери центрального зрения, которая имеет серьезные социальные, подвижные, а также психические последствия. Сегодня это заболевание затрагивает миллионы людей во всем мире, и с каждым годом его распространенность только растет, пишет Science Alert.

Исследователи отмечают, что дегенерация является следствием пигментных клеток сетчатки. Простыми словами, наши тела не могут расти и заменять эти клетки, как только они начинают умирать, поэтому исследователи изучают альтернативные методы замены их и мембраны, в которой они расположены. По словам биохимика из Университета Англии Раскин Барбары Пирсионек, ранее исследователи уже выращивали эти клетки в лаборатории, однако лишь на плоской поверхности, что "не имело биологического значения".

Исследование этих новых методов доказывает, "клеточная линия процветает в трехмерной среде, которую обеспечивают каркасы". По словам соавтора исследования, ученого-биомедика из Ноттингемского Трентского университета Биолы Эгбовон, они с коллегами разработали специальные трехмерные каркасы, изготовленные из полимерных нановолокон, а затем покрыли их стероидом для уменьшения воспаления.

В ходе исследования ученые использовали технику, известную как электроспиннинг: волокна нанометровой ширины производятся путем впрыскивания расплавленного полимера через поле высокого напряжения. В результате ученым удалось сохранить каркас достаточно тонким. Ученые использовали полиакриловый полимер, который обеспечил механическую прочность, а также полимер Джеффамин, притягивающий воды. Все это вместе позволило синтетическому каркасу действовать как мембрана.

Авторы исследования отмечают, что именно способность материала притягивать воды в конечном итоге помогает клеткам связываться с каркасом, а также стимулирует их рост. В более ранних исследованиях ученые обнаружили, что когда этот эффект был слишком сильным, это в конце концов приводило к гибели клеток.

Предполагается, что новая формула команды является более правильной, так как система увеличила рост, а также продолжительность жизни клеток сетчатки. В общей сложности ученым удалось обеспечить жизнеспособность клеток в течение как минимум 150 дней.

По словам Пирсионек, результаты их исследования впервые демонстрируют, что каркасы из нановолокон, обработанные противовоспалительным веществом (флуоцинолона ацетонид) не только усиливают рост клеток, но и дифференцировку и функциональность клеток пигментного эпителия сетчатки.

Отметим, что ученые и ранее предпринимали попытки создать аналогичный каркас, однако использовали коллаген и целлюлозу. Но теперь ученые полагают, что синтетический вариант в действительности будет легче сделать совместимым с иммунной системой человека, а также проще модифицировать.

Авторы исследования полагают, что новый метод может поддержать здоровье необходимого единственного слоя клеток сетчатки, производя биомаркеры, указывающие, что он работает более естественно, чем в предыдущих попытках ученых. Впрочем, исследователи отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, насколько данный метод окажется жизнеспособным для лечения людей с дегенерацией желтого пятна.

Ранее Фокус писал о том, что ученые уверяют, что "лицевая слепота" встречается чаще, чем мы думали.

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