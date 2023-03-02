Белые пятна. Ученые уверяют, что "лицевая слепота" встречается чаще, чем мы думали

Исследование показывает, что каждый из нас, вероятно, знает кого-то, кто страдает от этого недуга.

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"Лицевая слепота" может звучать как нечто не совсем реальное, а скорее оправдание того, почему кто-то упорно не здоровается с кем-то уже несколько раз за неделю. Однако, на самом деле, этот недуг весьма реален и теперь исследователи предполагают, что он встречается гораздо чаще, чем мы могли бы предположить ранее, пишет IFL Science.

По словам доцента психиатрии Гарвардской медицинской школы в Бостоне Джозефа ДеГутиса, это явление более известно как прозопагнозия и в действительности является весьма изнурительным расстройством для тех, кто с ним борется. Известно, что это состояние может быть приобретенным или же врожденным.

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В первом случае оно может развиться в результате травмы головного мозга в затылочной или височной долях. Статистика свидетельствует о том, что от приобретенной "лицевой слепоты" страдает один из 30 000 человек, и это только в США. Однако все немного сложнее с врожденной формой прозолагнозии.

Врожденное заболевание может быть вызвано генетическими аномалиями или аномалиями развития, является пожизненным и, увы, не поддается лечению. Теперь исследователи полагают, что врожденная форма "лицевой слепоты" на самом деле куда более распространена, чем предполагалось ранее и затрагивает одного из 33 человек. Проще говоря, каждый из нас, вероятно знаком с человеком, который страдает от этого расстройства.

ДеГутис с командой провели новое исследование, в котором приняли участи более 3 тысяч человек — всех их попросили заполнить анкету, а также они приняли участие в двух объективных тестах. В ходе исследования участников спросили о том, сталкиваются ли они с трудностями в распознавании лиц в повседневной жизни, а затем в тестах исследователи проверили, насколько сложно реципиентам распознавать новые лица и узнавать уже известные.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что чуть более сотни реципиентов в той или иной степени страдают от "лицевой слепоты". Например:

31 из 3241 страдают сильной формой прозопагнозии;

72 из 3241 имеют более легкую форму.

Исследователи отмечают, что данные исследования свидетельствуют о том, что люди на самом деле чаще страдают от "лицевой слепоты", чем предполагалось ранее — 1 из 33, а не 1 из 40, как считалось ранее. ДеГутис с коллегами полагают, что это обусловлено тем, что критерии прозопагнозии сегодня крайне строгие, а потому ученые упускают из виду некоторый процент людей, которое также живут с этим расстройством, но возможно в более легкой форме.

В то же время исследователи надеются, что результаты их работы заставят научное сообщество пересмотреть диагностирование "лицевой слепоты". В таком случае, даже люди с легкой формой расстройства смогут вовремя предпринять ряд шагов, чтобы уменьшить негативное влияние недуга на свою повседневную жизнь, а также обратиться за помощью к специалистам.

Кроме того, исследователи полагают, что само понимание, что вы страдаете определенным расстройством, а не просто порой игнорируете людей или не запоминаете их лица могут существенно облегчить жизнь большому количеству людей. Ведь понимание того, что проблема есть, позволит вовремя взять ее течение под контроль.

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